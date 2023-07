Vrecionová (ODS): Podporujeme boj Ukrajiny za svobodu a nezávislost vyššími dodávkami munice

reklama

Celková hodnota schváleného balíčku je 500 miliónů eur a pomůže také domácímu zbrojnímu průmyslu.

„ODS podporuje pomoc Ukrajině dlouhodobě, ostatně byla to naše vláda, která začala mezi prvními dodávat Ukrajině i těžkou bojovou techniku, jako jsou bojové tanky, obrněná bojová vozidla pěchoty, dělostřelecké systémy, raketomety nebo bojové vrtulníky. Balíček schválený Evropským parlamentem dobře doplňuje pomoc, kterou Ukrajině poskytují jednotlivé státy z celého světa a ODS podporovala projednání a schválení balíčku ve zrychleném projednávání od počátku. Společně s humanitární pomocí, podporou exportu zemědělských výrobků z Ukrajiny a podporou uprchlíků, žen a dětí, kteří museli před válkou opustit své domovy, je to důležitý krok, aby Ukrajina vyhrála,“ komentovala schválení evropské legislativy předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.

„Musíme si uvědomit, že Ukrajina nebojuje jen za sebe a svoji svobodu, ale i za nás a za celou Evropu. My jsme si v našich novodobých dějinách prošli dlouhou dobou nesvobody a ruské okupace a je tak v našem bytostném zájmu, aby Rusko a jeho představa autokratické despotické vlády, kde jedinec neznamená nic a nemá žádná práva, byly od nás co nejdále. My jsme měli štěstí, že se pro nás po roce 1989 otevřela možnost vstoupit do NATO a dlouhodobě tak garantovat naši nezávislost a svobodu a je tak jenom přirozené, že musíme tyto dveře otevřít i Ukrajině,“ doplňuje europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Ing. Veronika Vrecionová ODS



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vrecionová (ODS): Zamést před svým prahem by si měli spíš europoslanci za Piráty Fiala tepal Morawieckého a Orbána. Z ČR už se za českého premiéra nese omluva ODS: Europoslanci Vrecionová a Vondra na cestě po Plzeňském kraji Rozloučka se Zahradilem. V evropské politice končí. Co bude dál? Naznačil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama