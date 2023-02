Výborný (KDU-ČSL): Je tam podmínka doplnit si vzdělání do tří let

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, kolegyně, kolegové, volně navážu na kolegy Berkiho a Havla, co je důležité si uvědomit, a je to v té debatě, kterou jsme vedli na výboru i s panem poslancem Kettnerem, tak v okamžiku, kdy ten ředitel se rozhodne pro toho nekvalifikovaného odborníka z praxe, ať už je to člověk, který pracuje s dětmi, s mládeží, nebo to je prostě člověk z oboru, tak to musí být obor, který je příbuzný tomu předmětu, který bude vyučován. To je první důležitá podmínka, která tam je daná navíc, a je potřeba to připomínat. To znamená, neotevíráme školy komukoliv, komu se zamane. A druhá věc, je tam ta podmínka doplnit si to vzdělání do tří let.

A dovolte mi ještě jednu poznámku, která tady nezazněla. Přesně tento § 9a je ten, kterým dáváme plnou manažerskou odpovědnost řediteli školy. Ředitel školy ve finále odpovídá za kvalitu vzdělávání v té škole. A já jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina ředitelů, a teď to říkám i jako bývalý ředitel školy, je příčetná a soudná a ví, koho do té školy přijímá, protože tomu řediteli jde o to, že on potom se zodpovídá svému zřizovateli za kvalitu vzdělávacího procesu a samozřejmě také České školní inspekci, veřejnosti a rodičům. Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Jenom chci odkázat na programové prohlášení vlády Výborný (KDU-ČSL): Bez kvalitního školství se neposuneme Výborný (KDU-ČSL): Dluhy zaplatíte bez penále Výborný (KDU-ČSL): Do čela státu se vrací hrdost, slušnost, respekt k právu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama