Výborný (KDU-ČSL): V jedné věci má premiér pravdu - ČR skutečně nebude Evropské unii nic vracet

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové.

Musím říct, že dnešní čas by tato Sněmovna určitě dokázala využít lépe, než se věnovat problémům, osobním problémům, byznysovým problémům předsedy této vlády. Stačilo jediné. A já to chci říct naprosto klidně a racionálně. V pátek, když se objevila informace o auditní zprávě, o předběžné auditní zprávě, tak poslanecký klub KDU-ČSL společně s dalšími kluby - ODS, Piráti, STAN, TOP 09 a další, nakonec se k tomu přihlásila i vládní sociální demokracie, jasně vyzval pana premiéra k několika málo stručným vyjádřením.

Kdyby pan premiér už v pátek vystoupil a řekl - zprávu jsem nečetl, seznámím se s ní, samozřejmě, že vláda vypracuje objektivním, transparentním způsobem, seznámíme s ní vás, Poslaneckou sněmovnu, odpověď Evropské komisi a v případě, že následně skutečně bude ze strany Evropské komise Česká republika postižena jakoukoliv finanční restrikcí, tak ať se to bude týkat kohokoliv, padni komu padni, budou tyto dotace, které byly vyplaceny protiprávně, tam, kde tedy Evropská komise skutečně shledá pochybení, tak budou vráceny, tak jsme dneska mohli se věnovat tomu, co je potřeba. Mohli jsme se bavit o financování sportu, mohli jsme se bavit o střetu zájmů, mohli jsme se bavit o dalších tiscích, tak jak bylo na programu.

Místo toho jsme se dočkali jediného, a to je obviňování pana premiéra úplně všech a úplně ze všeho. Slyšeli jsme tady absurdní slova o tom, že za rostoucí schodek státního rozpočtu České republiky může Evropská komise, tak to mi tedy přijde skutečně už naprosto absurdní. Slyšeli jsme tady o tom, že všechno je lež, všechno je kampaň, všechno je nesmysl, všechno je účelovka. Slyšeli jsme tady litanie z úst dalších členů vlády, že si Evropská komise, evropští úředníci, vykládají všechno po svém, že nerespektují, nebo resp. že pohrdají českými zákony atd.

Já musím říct, že jsem marně, marně vzpomínal, kdy tady ministři vlády, této vlády, tak urputně a se zaujetím hájili zájmy jedné, jedné firmy, jedné společnosti, jednoho holdingu. Skutečně vystupovat s takovým zaujetím ve prospěch někoho, kdo tady je v této republice druhým nejbohatším Čechem, tak mně přijde tedy velmi, velmi pozoruhodné a velmi zvláštní. Možná, že kdyby to byl kdokoliv jiný, tak na něj spíše zaklekne Finanční správa, a víme, jak ty věci dopadají, jak ty věci dopadají dál.

Dámy a pánové, mnohé tady už zaznělo. A já myslím, že je znova potřeba připomenout - pan premiér si musí vybrat, čemu se chce primárně věnovat. Pokud to je jeho soukromý byznys, anebo pokud to je politika a správa této země. Ten střet zájmů, který tady je naprosto zjevný a naprosto evidentní, tak nemůže nadále být problémem a koulí u nohy. Koulí u nohy nejenom této vlády, ale celé České republiky. A ta věc má ještě další rozměr, a to je pověst České republiky v zahraničí. KDU-ČSL jasně říká, že není možné, není možné, aby Česká republika byla i nadále tímto bezprecedentním způsobem poškozována a byly poškozovány národní zájmy České republiky v zahraničí. Není možné, aby osobní problémy premiéra, jednoho člena vlády, byť premiéra, zastínily další nutné kroky rozhodnutí a úkoly, které tato vláda a tato Poslanecká sněmovna musí činit.

Máme tady řadu klíčových věcí. Máme se bavit o správě Nejvyššího kontrolního úřadu, máme se bavit o problémech státního rozpočtu, máme se bavit o financování sociálních služeb. A není možné, aby tady jedno téma tímto způsobem, tímto způsobem vše ostatní zastínilo. KDU-ČSL - a to tady dnes zcela ještě jasně nezaznělo, a já to tím chci zdůraznit. KDU-ČSL vyzývá - už jsme to učinili v pátek spolu s dalšími, vládu, aby s okamžitou platností zastavila čerpání nebo vyplácení nenárokových dotací z dotačních programů Evropské unie společnostem, které jsou ovládány svěřenskými fondy, protože vláda i nadále z našich národních zdrojů tyto dotace vyplácí. Tím hrozí v případě, že skutečně bude Evropskou komisí následně ta zpráva verifikována, tak hrozí, že ten problém, dotační problém pro Českou republiku se bude i nadále prohlubovat.

Ono to totiž je tak, že pan premiér má v jedné věci pravdu. Česká republika skutečně nebude Evropské unii nic vracet. Ale Česká republika bude krácena o dotační prostředky u dalších programů právě na základě rozhodnutí Evropské komise. Prakticky to znamená, že ten problém dopadne na další žadatele, na malé drobné zemědělce, v případě na školy a další instituce, obce, města, které žádají o evropské dotační prostředky. Proto opravdu vyzýváme vládu - a nezaznělo to tady z úst ani jednoho ministra, ani pana premiéra, pokud jsem dobře poslouchal, aby bylo okamžitě přerušeno vyplácení nenárokových dotací společnostem z holdingu Agrofert.

A další věc, a to je také velmi důležité. Může tady pan premiér mluvit tři hodiny, čtyři hodiny, může tady mluvit o lži, o nesmyslech, o tom, že nebudeme vracet ani korunu, ale já jsem přesvědčen, že pan premiér moc dobře ví, moc dobře ví, že pokud se tato předběžná auditní zpráva potvrdí, tak pak nezbude České republice nic jiného, než skutečně tyto prostředky vrátit, resp. bude Česká republika o tyto prostředky zkrácena. A je potřeba, aby odpověď byla vypracována vládou objektivním způsobem, transparentně. A potom je nutné, aby s touto odpovědí byla také předtím seznámena Poslanecká sněmovna. A bylo by vhodné také zvážit, zda by tuto odpověď neměl supervizovat Nejvyšší kontrolní úřad, protože nakonec i to patří k jeho úkolům a povinnostem, protože když se podíváte do zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak § 3 odst. 1 písm. d) hovoří jasně, Nejvyšší kontrolní úřad vykonává dohled nad hospodařením s prostředky i prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí.

Čili jednoznačně i zde je kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu na základě toho skutečně bude jistota, že ta odpověď je vypracovaná objektivním transparentním způsobem a následně musíme vyčkat, jakým způsobem se k tomu postaví Evropská komise.

Vyzýváme tedy pana premiéra, aby se postavil k té věci čelem a nikoli jako ten, kdo kolem sebe bude jenom kopat.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



