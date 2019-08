Vystrčil (ODS): Nechci žít ve světě, ve kterém se dopředu předpokládá, že všichni podvádějí

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já normálně toho přednostního práva nevyužívám, teď jsem se ale přihlásil, jednak proto, že jsem chtěl vystoupit, jednak proto, že si dovolím, protože pan ministr je nový, mu říci, že tedy pokud si myslí, že něco je trošku jinak, než tady zaznělo, že může kdykoliv vystoupit, má přednostní právo. Ono by to možná pomohlo, protože já jsem se přihlásil poté, co tady vystupovala paní kolegyně senátorka Seitlová, a potom ještě další, s tím, že tvrdí, že nelze postihnout osobu, která jela po dálnici a neměla zaplacenou dálniční známku. Když jsem se podíval na ten bod 25, což je § 42 zákona, tak tam je napsáno v odst. 2, že řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění. To znamená, z toho rozhodně neplyne, že pokud někdo jede po dálnici, následně z ní sjede, bude zaznamenán kamerovým systémem, že neměl zaplacenou dálniční známku, že je osvobozen. Z toho plyne pouze to, že on má teoretickou možnost, což znamená, že by to musel být dvojnásobný lump, že by mohl říct, že vezl nějakou osobu, kterou když veze, tak potom je osvobozen. Samozřejmě to tvrdit může, v tom okamžiku dochází k situaci, kdy my říkáme, protože předpokládáme, že většina občanů ČR jsou lumpové nebo lidé, kteří jsou nečestní, tak je potřeba to udělat tak, abychom to proti všem těmto možným úhybným manévrům ošetřili, což se nikdy nedá, dostávám se do tohoto kolečka, které tady někdy sami kritizujeme. Pokud je to nějak jinak, tak já prosím pana ministra, aby to vysvětlil nebo řekl, že nemám pravdu, že to jde udělat ještě dál a dál. Já za sebe si myslím, že vždycky se potom může stát, že ten řidič bude říkat, že někoho vezl, bude ještě někým jiným nafocen, pak se ukáže, že nikoho nevezl, a pak by měl být zavřen. Jestli to máme dělat tak, že už dopředu budeme předpokládat, že všichni podvádějí, tak jsme ve světě, ve kterém já žít nechci. Opravdu mě překvapuje od některých, že takto své myšlenky vedou, když je znám z osobního života jinak. To je první věc.

Druhou věc, kterou jsem už řekl, když už jsem se přihlásil, je můj dotaz další na pana ministra, pokud se přihlásí a bude vysvětlovat, jestli existuje někde nějaký koncept nebo nějaká myšlenka, za co ten řidič tu dálniční známku platí. Řeknu, co mám na mysli. Já jsem si vždycky myslel, že dálniční známku platím proto, že je to na ty silnice, na stavbu těch silnic, na údržbu těch silnic. Nemyslel jsem si, že ji platím za to, že emituji nějaké vzácné nebo nějaké skleníkové plyny. Pokud by to bylo tak, jak říkám já, že tu známku platím za to, že když jedu po té silnici, tak ji opotřebovávám tím svým vozidlem, tak mi nedává moc logiku, proč jsou zvýhodňováni ti, co jezdí nějakým elektromobilem nebo třeba vozidlem na metan nebo biometan nebo vozidlem na zemní plyn stlačený, protože třeba v případě toho elektromobilu ta baterie je těžší než nádrž, v tom okamžiku to tření mezi vozidlem a tou silnicí je větší, to opotřebení tím elektromobilem třeba jednoho z mých kolegů je větší, než když jedu normálně dieselem. Samozřejmě, pokud by to bylo tak, že platím dálniční známku za to, abychom mohli snižovat emise skleníkových plynů, tak tomu rozumím, že platí, že ta známka bude levnější pro ty, co jedou tím elektromobilem. Takže se ptám, jak to má filozoficky ministerstvo dopravy nastaveno, protože mě to zajímá. Já osobně bych byl spíše pro to, abychom daňově zvýhodnili ty, co jezdí auty, která emitují méně skleníkových plynů. A nikoli za to, že jedou po dálnici. Co chudák ten, co má elektromobil a nejezdí po dálnici? Co s ním? On nemá být zvýhodněn jenom proto, že nejezdí po dálnici? Nebo by si taky zasloužil stejný přístup? Čili jaký je to rovný přístup k občanům vlastnících elektromobil, když těm, co jezdí po dálnici, protože zrovna jako já jezdí většinou cestu Jihlava-Praha, slevňuji dálniční známku, a ti, co jezdí z Jihlavy do Znojma, přijedou po jedničce, mají taky elektromobil, tak žádnou slevu nemají na něco dalšího a tak dále. Já se ptám, proč toto děláte, proč teď navíc ještě zavádíte další úlevy, které se týkají zemního plynu a týkají se ještě biometanu, a co ten chudák, co si koupil vozidlo, a nechal si ho předělat na LPG a jede po dálnici, pane ministře, co ten tedy? Má to předělané na LPG za své vlastní peníze, najel na dálnici, má stejné emise jako ten, kdo ho má na zemní plyn, nebo ten, kdo ho má na biometan, a nemá slevu. Protože vy jste tam dali jenom biometan, dali jste tam jenom zemní plyn, už jste tam nedali LPG. Proč jste toto udělali? Oni jsou horší, ti, co si to nechali opravit na LPG? Jakou to má logiku? Podle mě žádnou. Myslím si, že bychom to takto dělat neměli, čili se ptám znova, dvě otázky. První: Jaký smysl má dálniční známka? Dneska je filozofie její placení. Druhý: Když ten její smysl je takový, aby byli zvýhodňováni ti, co mají menší emise, například CO2, tak proč tedy jenom někteří, s některými auty, jiní s jinými auty nikoliv. To je ta druhá věc. A třetí jenom, souhlasím s tím, co tady říkal pan senátor Čunek, ten jeho návrh se mi líbí, třeba mě i mrzí, že jsme na to nepřišli my.

Děkuji.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



