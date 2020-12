Wagenknecht (Piráti): Evropský rozpočet je velký. Premiér z něj čerpá, 6 miliard na kotle v Lovochemii

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Než začnu věcné argumenty, jsem velice rád, že nám tady zůstala paní ministryně. Jak jsem říkal už minule, já bych byl rád, kdyby mi na moje případné dotazy odpověděla, aby ta debata byla věcná. Já ani nevím, kolik jich budu mít, pak je na konci shrnu, aby to pro ni v té debatě nebylo komplikované. Takže na konci je ještě všechny zopakuji.

Velice rád bych se vyjádřil k tomu technickému hlasování, které tady proběhlo. Vlastně mi ani nevadí, že tady pan premiér není, protože stejně by mi asi neodpověděl na většinu věcí. Ale jenom, co bych řekl, tady myslím, že pan předseda říkal, že si nemyslí, že pan premiér lže. Já to nedokážu říct, jestli pan premiér lže nebo ne, nevidím mu do hlavy. Ale kdyby pan premiér tady dneska chtěl být, tak tady být mohl, protože na Evropské radě ho může zastoupit pan prezident.

Takže pokud plánoval svůj kalendář, tak se mohl s panem prezidentem domluvit. O panu prezidentovi všichni víme, že je velký odborník a ekonom, myslím, že za něj toto mohl převzít a naše zájmy v té Evropské unii obhajovat. Bohužel, proto si myslím, že pan premiér tady asi nechtěl být, protože kdyby chtěl oboje dvoje stihnout, tak to stihnout mohl.

Nicméně, bohužel, asi má jiné priority. Chápu, že evropský rozpočet je velká částka. On z ní také čerpá mnoho miliard, třeba plánuje 6 miliard na kotle v Lovochemii atd. Takže chápu, že jeho zájmy jsou v tuto chvíli zájmy osobní, velice mě mrzí, že je nadřazuje nad zájmy veřejných daňových poplatníků. Takže to jenom k té věci, která tady proběhla, proto si nemyslím, že pan premiér tady s námi chtěl být, protože tu možnost měl. I když pan polský premiér neměl čas, nebo maďarský, které on má jako kamarády, ale mohl tady s námi být, kdyby mu s tím pan prezident pomohl.

Teď bych se vrátil k té materii, kterou tady projednáváme. Tady padlo mnoho, já to nechci opakovat, ale já už ty body mám napsané, tak to zkusím velice stručně proběhnout. První, který tady byl, já tím pak i vlastně skončím. My tady dneska trochu naskakujeme, běžíme jako myšky za tím sýrem, na nesmysl. Aby tady byly různé narativy, jak to bylo pojmenované, já bych to pojmenoval jako nezodpovědný rozpočtový mejdan Poslanecké sněmovny.

Nechci komentovat, kdo, kde, co udělal špatně, ale odpovědnost má vláda, která má většinu. Je to podle mého názoru vláda deklarovaná stran ANO, ČSSD, KSČM, což mě osobně velice mrzí, že máme komunisty pořád ve vládě, ale to je jedno, nicméně ta odpovědnost tady byla. To, co k nám došlo, je šílenost. Také bych rád řekl, že já nejsem proti snižování daní. Já jsem liberální politik, myslím si, i člověk, ale nejde to dělat tak, že uděláte takovouto věc bez kompletní reformy.

Je to možná podle mého názoru největší reforma v této oblasti za 10 let minimálně. To říkal i jiný politik. Říkal to i pan Kalousek, se kterým jsme se na tom shodli, i když se třeba v jiných věcech neshodneme, ta reforma má být dělána dohromady nejen s reformou daňovou, ale i reformou důchodovou a zdravotní. Protože všechny tyto věci jsou v komplexu potřeba promyslet. Jenom řeknu, proč.

Pokud projde nějaká varianta ze Senátu, která nebude ta, kterou bych preferoval já, zamítnutí, o kterém si nemyslím, že by ho sněmovna přehlasovala, protože i paní ministryně dobře ví, že potom by se jí to celé rozpadlo. Tedy doufám, že ona to ví. Předpokládám, že to určitě ví. Veřejné finance. Nicméně bez těch dalších věcí, co se tady dneska stane, jak to dopadne... Zkrátka za rok bude příští vláda, ať bude jakákoliv, muset zvyšovat daně. Jestli to budou daně majetkové nebo jiné typy daní, tak to zkrátka je. Kdokoli tady z vás máte ekonomické nebo právní vzdělání, myslím, že to víte stejně jako já. Je to potřeba říkat nahlas. Není možné ty výpadky nahradit. Já se k tomu pak budu vyjadřovat dál, proč.

Co mě také mrzí, já jsem u těch debat nebyl, takže mi to nikdo neřekl, ale tady to padlo, velice se mi nelíbí ta komunikace mezi komorami. Aby nám někdo říkal, schvalte aspoň toto, pak to zpátky schválíme ve sněmovně. Podle mého názoru to je takový nepřímý nátlak na nás, abychom byli rádi, jako ty myšky za tím sýrem se snažíme něco napravit, co napravit nejde. Jestli ten sýr je menší nebo větší, je úplně jedno. Je zkažený. To je můj názor. Za smradlavým sýrem nemá cenu se vůbec honit.

Pokud se cokoli vrátí zpátky, ano, my možná pomůžeme obcím a krajům, což tady pan Canov říkal, já tomu také rozumím. Pokud budeme nějak hlasovat, půjdu postupně zamítnout a pak nějaké minimální varianty, které budou likvidovat ty veřejné rozpočty, ty dopady. Ale zkrátka, napravovat něco, co je špatné, nemá smysl. Mě mrzí ta debata, že říkáme, jestli to bude 15 %, nebo 18 % atd. Opravovat nesmysl je také nesmysl.

Co bych také řekl, ještě než půjdu k těm věcem ohledně veřejných výdajů a příjmů, které my tady nějakou formou v tuto chvíli deformujeme... Já to říkám pořád dokolečka, vy to víte, paní ministryně to také ví, chudák, teď to tady dostává za celou vládu, ale bohužel je předkladatelkou. To si teď nebudeme brát osobně, ale co je špatně... V tuto chvíli tady pořád máme problém krize, která je zdravotní. Nikdo z nás ji nezavinil, jsem rád, že vláda to nějakou formou řeší. Snaží se, ale snaží se málo.

Takže my tady na jednu stranu budeme vyhazovat do vzduchu z veřejných příjmů možná 100, možná 90, ani to nikdo neví, pak se k tomu také vyjádřím, miliard korun. Zároveň podnikatelé jsou touto vládou dlouhodobě, už to trvá více než 3 měsíce, cíleně likvidováni. Většina z vás tady podpořila ústavní žalobu, kterou jsme podali právě z tohoto důvodu. Na podnikatele peníze nejsou, vláda nemá ani peníze na to, aby jim zaplatila náklady na jejich přežití. Platí pouze něco někomu. Teď tedy díky panu Goláňovi a díky podpoře paní ministryně. To jsem velice rád, že se nám možná vrátí možný souběh kompenzačního bonusu, který je ale, řekněme na rovinu, almužnou, s jinými typy nákladů těch podnikatelů.

Takže priorita vlády v tuto chvíli je nechávat ty podnikatele dál umírat. To jsou ti, kteří ty daně platí. Ti vám ty peníze do státního rozpočtu mohou nasypat. Budou stále více a více krachovat. Takže priorita pro mě osobně by byla v tuto chvíli, abyste řešili toto. Rakouský model, který komunikoval pan vicepremiér Havlíček, který je velký odborník na podnikání. Podnikal v minulosti v maloobchodu, má i zkušenosti, myslím, s insolvencí, on dobře ví, jak to funguje, když podnikatel zkrachuje. Tento pan ministr nám komunikuje rakouský model, že jste ho zvolili v nějakém tom omezování podnikatelů. Ale vy jste ho nezvolili. Vy jste pouze použili část, ale tu podstatnou kompenzaci těm podnikatelům neděláte.

V Rakousku dostane podnikatel, pokud je to podnikání, které má malou přidanou hodnotu, třeba elektroprodejna, dostane 20 % tržeb, pokud má velkou přidanou hodnotu, dostane 80 % tržeb. Třeba kadeřnice.

Kdyby vláda chtěla, já vám pošlu linky na stránkách rakouského ministerstva financí. Tam se to dá krásně přečíst. Pokud neumíte německy, tak vám s tím mohu pomoct. Tahle inspirace by byla dobrá a tam bych ty peníze směřoval. Já jen na paní ministryni, ty otázky pak budu formulovat, ale proč tohle neřešíte prioritně a řešíme teď tohle... Já chápu, že to nebyl váš návrh, byl to poslanecký návrh pana premiéra a pak dalších poslanců, ale my v tuto chvíli, ti, kteří jsou potřební, necháváme je opravdu v nouzové situaci. A to ostatní, co děláme, v tuto chvíli nemá smysl, logiku. A ty peníze vám na to zkrátka budou chybět.

Já bych se jenom tady zeptal, první otázka pro paní ministryni, pak je ještě budu opakovat, kdyby mi na to mohla odpovědět... Kolik plánuje na příští rok do státního rozpočtu plánovat výdaje, které souvisejí s koronakrizí. Třetí, možná čtvrtou, možná pátou vlnou. Jestli tam máte nějaké peníze, budu rád, abyste nám tu částku řekla, kdyby to bylo možné, kolik to je miliard. Tady padalo v minulosti 200, 300 miliard atd., já nevím, kdo z těch malých podnikatelů je viděl. Možná, že je uvidí na zárukách, na nějakých úvěrech velké letecké společnosti poločínské, ale malý živnostník to v mnoha případech neuvidí. Nevidí dodnes. Takže to je první otázka.

Druhá otázka. Tady padlo, opět nevím, jestli mi s tím paní ministryně pomůže, já vždycky čtu a naslouchám. Ač to není někdy zábavné poslouchání nebo čtení. Kde v tom návrhu zákona je napsáno, že je pouze na dva roky? Pan premiér říkal, že ten návrh na dva roky je. Pokud to tam je, já budu moc rád, že se mi uleví. Protože ano, je pravda, že kdyby to bylo na rok, nějaký peak v těch výpadcích veřejných příjmů na jeden rok se dá zvládnout v období krize. Takže pokud by mi paní ministryně na mou druhou otázku mohla odpovědět, které ustanovení kterého paragrafu toho celého balíčku, který nám dala, uvádí, že veškeré navrhované změny, ty zásadní, v případě superhrubé mzdy a jejího zrušení, případně slevy na poplatníka, jsou na dva roky. Druhá otázka. Budu moc rád, když to uslyším. Já vím, že to tady říkal pan premiér, on bohužel odešel, nemohl se nám tady věnovat, radši jde řešit kotle pro Lovochemii za 6 miliard, ale byl bych rád, kdybych to tady slyšel.

Další věc, kterou bych rád zmínil. K těm dvěma letům tady padlo... Já jsem četl v jenom internetovém serveru, který patří do mediálního domu Mafra, který patří do svěřenského holdingu pana Babiše, který patří panu Babišovi, ale není jeho skutečným majitelem, tak tam měl rozhovor se zaměstnancem toho svěřenského fondu. Tam se spolu bavili oni dva. Pan premiér tam řekl, že je velice řádný hospodář a dobrý ministr financí, že on v letech 2014 až 2017 ušetřil na státním dluhu 60 mld. Kč. Paní ministryně, která tady s námi je, je v dalších letech ušetřila také. Tak já, když to rozpočítám, pan premiér ušetřil 15 miliard za rok. Pokud to říkám dobře. 60 : 4 = 15. Já jsem velice rád, že je ušetřil. Na druhou stranu nám díky tomu, co přišlo ze sněmovny, tady vypadává každý příští rok ne 15, ale 130. Takže, je dobrý hospodář, ale ušetřil málo, pokud chce pokrývat snížením státního dluhu ty svoje výpadky. Jestliže ušetřil 15 a přichází se 130, tak mně to nepřipadá opravdu, že je řádný hospodář na to, aby takovéto návrhy mohl dělat. Tak jenom další dotaz na paní ministryni, jestli ušetří příští rok na státním dluhu 100, 130, nebo 140 miliard... Pan premiér už ne, paní ministryně, byl bych rád, aby mi řekla, jakou formou to budou řešit.

Další oblast, o které bych se rád pobavil... Včera jsem zaregistroval někde, já nevím, jestli to bylo v tom mediálním domu, o kterém jsem se bavil, nebo v nějakých jiných médiích, bylo tam řečeno, že v pátek vláda představí novou důchodovou reformu. Já jsem tím byl velice nadšený, protože to je jedna z těch tří věcí, které by se měly řešit dohromady. Už ji budeme možná mít na stole, ale bohužel, než ten zákon přijde, bude to nějakou chvilku trvat. Máme tam nějaké rozpětí třeba půl roku. Ale dobře, nějaká je. Jestli by mi paní ministryně opět mohla odpovědět na otázku, kolik vláda plánuje investovat do této důchodové reformy... Kolik bude ten vládní návrh stát, pokud bude realizovaný, kolik bude stát příští rok, následující rok a následující rok?

Když se vrátím k těm číslům zpátky, kdybychom tady přistoupili na tu vládní novelu, která přišla, kdyby to bylo ročně 130 miliard, tak to není pouze na dva roky, ale další rok to je také 130, 130, takže to je za ty 4 roky, kdy pan premiér ušetřil 60 miliard, je to 530 miliard plus, které vám chybí. Máme další peníze, které budeme potřebovat na tu důchodovou reformu. Tak jestli byste nám tohle mohla okomentovat, jak to vypadá, pokud to není tajné, nemusíme čekat až do toho pátku. Pokud se to dozvíme v pátek, budeme rádi, ale myslím si, že to je věc, kterou bychom měli vědět, než budeme hlasovat o jakékoli variantě, která tady padne na stůl. Jak jsem pochopil, tak těch variant tady dneska bude víc.

Další oblastí, opravdu věcnou, kterou bych rád věděl od paní ministryně... Pan premiér tady vystoupil a řekl, že máme skvělý rating. Ano, koukal jsem se na stránky ministerstva financí a na stránky České národní banky. Našel jsem tam tato čísla. Myslím, že byla vydána kolem 20. října. Tak bych chtěl od paní ministryně, jestli by nám mohla také odpovědět, jestli tyto dvě agentury věděly už v tu dobu, že nám přijde takovýto krásný daňový balíček, který počítá v tuto chvíli se sekerou do rozpočtu 130 miliard Kč. Jestli s tím, o čem pan ministr říkal, že je skvělé, už počítaly. Já si myslím, že nemůžou, pokud to není zákonem ustanoveno, ale pokud ano, ať to víme. Ten rating je, myslím, koukal jsem AA3 podle agentury Moody's, nebo AA- podle dalších dvou nebo tří agentur. K tomu bych se chtěl zeptat, paní ministryně, na váš kvalifikovaný názor jako ministryně financí toho hlavního resortu pro tuto oblast, jestli si myslíte, že tato ratingová hodnocení nebudou příští rok, nebo v průběhu třeba i toho roku samotného, přehodnocena. To znamená, pokud by prošel vládní návrh se sekerou 130 miliard Kč, jestli udržíte tato ratingová hodnocení?

Ptám se na to jenom proto, že jsem viděl, a to se mi líbilo, že se snažíte poctivě v tuto chvíli vydávat státní dluhopisy, máte na to i pěkné video na internetu, mně se líbilo, aby si lidé kupovali jako vánoční dárek státní dluhopis v hodnotě 100 000 Kč, aby vám pomohli sanovat to, co tady máme. Nicméně otázka je, jestli náhodou nám potom ty úrokové náklady státní dluhové obsluhy nestoupnou.

Takže další otázka na paní ministryni. Prosím, abyste mi řekla, ve variantě 40 miliard, ve variantě 100 miliard případných dopadů a ve variantě 130 miliard, jestli je jistota z vaší strany, že se ten rating nesníží. Omlouvám se, že mám věcné dotazy. Ale já bych byl rád, aby ta debata byla věcná, aby to nebylo pouze vybíjení ega.

To je k ratingům. Teď se vrátím zpátky, o čem už jsem tady mluvil, a to je to, co bylo komunikováno ze strany dalších dvou, podle mého názoru, autorit pro ekonomiku České republiky. Je to pan guvernér České národní banky, je to pan viceguvernér národní banky, pan Rusnok, pan Mora. Četl jsem nějaké jejich odborné články, kde se vyjadřovali o tom, že tento daňový balíček, když tomu tak budeme říkat, já tomu tedy říkám rozpočtová party, že by mohla mít dopady, docela zásadní, na tlak, na růst inflace a tím pádem na úrokové sazby České republiky.

Teď jsem se úplně náhodou podíval na server Novinky.cz, abychom nejmenovali pouze jeden mediální dům, který patří do svěřenského fondu pana Babiše, ale i jiný, tak tam je teď krásný headline jednoho článku, který je hned nahoře. „Pořád se zdražuje, letošní inflace bude nejvyšší za 8 let.“

Tak jenom k tomu bych se také chtěl potom dostat zpátky. Uvažuji nahlas. Pokud bude takhle velké snížení výdajů státu, ale podpora samozřejmě těch domácností, může to mít dva efekty, které se mi nelíbí. Ten první je právě ten inflační, z pohledu zvýšení a spotřeby, který dopadne primárně na koho... Ano, na ty, kteří budou mít víc peněz, budou nakupovat. Ti na tom tak tratit nebudou. Ale co důchodci? Důchodci mají relativně malé příjmy, mnoho důchodců je pod nějakým minimem, snad, koukal jsem, pod 12 500 Kč, kolik jich je tady, asi 300 000, tak jim by se, pokud by měl pan guvernér a pan viceguvernér pravdu, příští rok zdražily potraviny. Maso, vejce, mléko, cokoliv dalšího.

Takže jedním z těch dopadů této reformy, který mně opravdu vadí, je, že tato podle mého názoru sociálně slabá skupina může mít velké problémy s největším objemem výdajů, které budou mít. Jídlo stojí hodně peněz pro ně. Já počkám, až se... (Ministryně financí diskutuje s jedním ze senátorů.) Děkuji. Já nespěchám.

Abych to pak nemusel opakovat. Tak bych jenom chtěl, koukám, paní ministryně má obrázky... Já se na omalovánky těším, já mám omalovánky moc rád, nicméně pak se budu dotazovat znovu. Ale zeptám se konkrétně. Jakou formou budete řešit ty důchodce, kteří budou mít příští rok na základě té inflace problém? Sociálně slabá skupina. Je tady ještě druhá slabá skupina, která mně také vadí. To jsou rodiny s dětmi, které jsou v nájmech. Jak jsem pochopil, pan premiér říká, že všem pomůže. Já nechci tady říkat, kdo má na tom být lépe nebo hůře, jestli vysokopříjmové nebo nízkopříjmové skupiny. Do této debaty bych se rád pustil v rámci té reformy.

Ne tady po týdnu a půl podkladů, na které jsme měli my čas. Já se omlouvám, s prominutím, včera jsme na VUZP na kalkulačce počítali, kolik bude RUD. To je úplně hrozné, také se k tomu vyjádřím. Nicméně další ohrožená skupina budou právě ti, kteří jsou v nájmech. Proč? Protože ti vysokopříjmoví, kterým zbude třeba 10 000 měsíčně a více korun, myslím si, že když jsou chytří, co udělají... Budou investovat do nemovitostí formou větších hypoték, úvěrů a případně nákupu nemovitostí. Je to dobrá věc. Ale co se může stát? Může to zdražit náklady právě potom na nájem. A to se dotkne těch chudých, kteří v tom nájmu musí být.

To je další skupina, která na tomto vašem, nebo ne přímo paní ministryně, ale pana premiéra, který musel jít do Bruselu, protože nemohl jít pan prezident, protože nemá čas a pan premiér musí řešit kotle, tak kvůli kotlům. Ale zkrátka, na základě čeho, jak budete podporovat tuto skupinu, která je sociálně slabá a může být ohrožena. To je další výdaj, který se vrátí zpátky. Oni těch 10 000 Kč měsíčně v té kapse mít nebudou. To budou mít ti, kteří celý ten systém ovlivní.

Tak bych byl také velice rád, jestli by mi paní ministryně opět nemohla dát informaci, opět podle těch hodnot, které tady máme na stole, na 40, 100 a 130 miliard. Jaká je predikce ministerstva financí možné, buď dnešní vysoké úrovně inflace, nebo případně možného navýšení inflace. Pro mě je problém i to udržení současného stavu. Ten je vysoký, ale může být ještě vyšší. Tak opět otázka, 40, 100, 130 mld., sekyra rozpočtové party sněmovny, jaké bude mít podle vás dopady na inflaci a na koho dopadne nejvíce.

Potom bych se dostal, asi už se budu blížit k závěru, já se omlouvám, že zdržuji debatu, ještě je hodně dotazujících, ale jsou to za mě podstatné věci. To, co tady padlo jako první od pana kolegy Canova, já si ho moc jako starosty vážím, jeho obec mám hrozně rád. Já jsem tam byl v jedněch lázních, které byly z dotací evropských, které byly ukradené, ale za mě jenom... Ty slabé skupiny jsem tady jmenoval. Možné důchodci, možné slabé rodiny, které jsou ubytovány v nájmech, kteří opravdu na tom mohou prodělat. Další skupina pak jsou všichni.

Já nejsem starosta, hodně z vás tady starostů je, ale já jsem nikdy na tento svůj vstup takovým pohledem nekoukal na ty zákony, které tady schvalujeme. Ale nicméně je pravda, že jsem senátorem za senátní oblast 3, to je Praha 8, Praha 18, částečně Praha 9, Dolní Chabry, Čimice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice. Tito lidé mě volili. Co já bych byl velice nerad, aby se stalo... Aby se zhoršila kvalita jejich života. Pokud my tady nebudeme nějakou formou napravovat to, co k nám přišlo, je tady o to velká snaha, to, co v tuto chvíli sněmovna a vláda chce... Chce omezit, jestli jsem to dobře pochopil, v hrubých rysech, 20 % příjmů obcí. Celkově. To jsou minimálně investice a možná něco navíc.

To znamená, že ten návrh, který tady paní ministryně dneska obhajuje, říká, že, obce, příští rok nebudete mít na investice. Ale ani další rok, ani další rok. Pokud se to nezmění, tak vlastně nikdy. Třeba během 15 let se to nějakou formou spraví. Já třeba jsem z Prahy 8. Nebudete mít třeba na opravu Libeňského mostu, který padá kvůli neschopnosti politiků v minulosti. Tak to je. Praha 8 má třeba problémy s kvalitou silnic. Budeme jako Pražané jezdit zkrátka po rozbitých silnicích. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál.

Také tady pan premiér řekl, že bude strašně moc miliard nebo bilionů z evropských dotací. Budou ta města mít na kofinancování? Zaplatíte ho vy? Pokud ano, kde na to vezmete? Bude opět dopad toho, že na kofinancování budete mít peníze a bude opět větší schodek státního rozpočtu nad tyto miliardy?

Tak také bych rád, kdyby se i k tomu paní ministryně vyjádřila, i když chápu, že tady už je nějaký konsensus, že toto by se mělo vyřešit, ale ono se to v tom státním rozpočtu nevyřeší. Když my v tuto chvíli prosadíme nějakou formou změnu procent koeficientu RUD, tak to znamená, že bude naopak problém ve státním rozpočtu. Takže i toto, jestli paní ministryně má spočítáno, jakou formou budou kofinancovat obce, které by nedostaly tu kompenzaci, ty strukturální projekty, které pan premiér tady komunikoval, že je vyjednal v Bruselu. Dneska je tam jede opět vyjednávat, třeba i ty kotle do té Lovochemie.

Tak to je asi z mých dotazů vše. Bylo jich několik a ještě jednou je zopakuji velice stručně, ale udělám závěr. (Alena Schillerová: Nemusíte.) Nemusím? Díky. Já jsem se snažil, aby to bylo postupně, tak moc díky.

Závěrem ještě jednou zopakuji. Velice mě mrzí, že pan premiér tady nemohl být, ale na druhou stranu to přežiji. Podle mého názoru, a to říkám na rovinu, jestli nás jakkoli bude kritizovat kvůli tomu, co tady dneska děláme, jsme tady a budeme tady dlouhé hodiny, abychom napravovali smradlavý sýr, nebo nesmysl, nebo jak to pojmenovat, budu velice naštvaný.

Podle mého názoru jediné, co je správné, je udělat komplexní, pouze ne daňovou, ale i důchodovou a zdravotní reformu. Protože to všechno je propojená nádoba. Nebude na opravu nemocnic, nebude na nějaké zdravotní zařízení atd., pokud vám ty peníze budou chybět. Podle mého názoru to nemůžete spravit. Protože opravdu ten nastavený mechanismus, ať to je 100, 90 nebo 130, se nedá zhojit jinak než zadlužováním státu. Takže za mě je podstatné o tom přemýšlet takhle. I kolegy poprosím... Já tak přemýšlet budu, je to vaše rozhodnutí, tak o tom přemýšlejte. Počítat jablka s hruškami. Jestli základna pro RUD je 91 miliard, nebo 97,5 miliardy, to nikdo neví. To je nějaká predikce, která je úplně nesmyslná. My tady házíme čísly, jako kdybychom přehazovali hnůj. Je to strašné. Takhle se daňová reforma státu fakt nedělá.

Já si myslím, že osobně jediné správné je to shodit pod stůl. Já si osobně myslím, nevím, chápu, že tady je vždycky nějaká komunikace mezi tím, že když tohle neuděláte, my vás přehlasujeme. Já tomu nevěřím. Protože já věřím tomu, že paní ministryně je racionální dáma, která opravdu už nějakou dobu dělala několik státních rozpočtů. Už ví, že pokud by prošlo to, co ve sněmovně je, že se to celé rozpadne. Možná druhá varianta je, že jí to na rok bude jedno, ale příští rok bude muset zvyšovat minimálně majetkové daně, DPH, spotřební daně... Ani nevím, u jakých jiných daní by to dělala. Nebo se to vrátí do toho původního stavu.

To, co by se tady schválilo a prošlo by i v té variantě 90 nebo 100, ani nevíme, kolik, nelze zhojit. Tak aby tady také padlo, že ta reforma se musí udělat komplexně. Někde ušetřme. Máme moc státních úředníků. Třeba, já nevím, zbyli úředníci z EET, kteří teď dělají v nějakých call centrech, ale za chvilku potřeba nebudou. Já nemám nic proti kvalitním úředníkům, ale na druhou stranu, můžeme si to dovolit? Nemůžeme v tuto chvíli. Tak to udělejme komplexně. Vždyť to můžete podat, máte těch zákonů několik, máte těch driverů teď ve sněmovně, asi, počítal jsem, tři nebo čtyři, daňových. Vždyť to můžete načíst opět nějakým návrhem třeba za 14 dnů, za měsíc, když to uděláte pořádně. Udělat to nejde.

Ale abychom na poslední chvíli dělali takovouto věc, která akorát v tuto chvíli dezorientuje podnikatele, které cíleně likvidujete, je velice špatné. Takže za mě už končím. Děkuji za to, že mi paní ministryně odpoví, i když těch dotazů je velice mnoho, budu se těšit na reakci a případně pak budu reagovat dál v rozpravě. Děkuji.

