Wagenknecht (Piráti): Úřady a ministerstva před námi informace tají, i když to nemá logiku

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já velice krátce odůvodním, proč dneska jsme navrhli projednat tento bod. Práce naší komise navazuje na dočasnou komisi, která fungovala v minulém období. Jejím úkolem bylo právě řešení těchto auditních zpráv, které vypracovala Evropská komise ve vztahu k v té době potenciálního střetu zájmu pana premiéra Andreje Babiše při čerpání miliardových dotací ze strukturálních fondů.

Nicméně teď nově, protože se od té doby udála nová skutečnost, a to ta, že na začátku prosince minulého roku Evropská komise opětovně zaslala reakci na stanovisko České republice k těmto zprávám auditním, kterých je více, tyto zprávy byly prezentovány na půdě Evropského parlamentu, kde je poslanci projednávali se zástupci Evropské komise, následně byly během několika dnů k dispozici ve veřejném prostoru na internetu. To znamená, bylo možné si tyto zprávy stáhnout a přečíst. My jsme samozřejmě nejdříve požádali ministerstvo pro místní rozvoj a další ministerstva, aby nám tu zprávu poskytly, aby to bylo dle nějakého standardního postupu. Nicméně opětovně jsme dostali reakci, že to není úplně možné, poskytovat takovéto zprávy. I tak jsme ale v rámci toho, že ta zpráva byla v angličtině k dispozici, tuto zprávu chtěli projednat. Udělali jsme první část, projednali jsme ji se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. To, co vypadlo z toho samotného jednání, nás dovedlo k tomu, že je potřeba opravdu tady projednat tento bod, aby se mohlo vyjádřit i plénum Senátu k tomu, jaké jsou aktuální postupy úřadů a orgánů České republiky v této kauze.

Co bych první rád jako řekl, je to, že ministerstvo nám nějaké dokumenty poskytlo. Vám, jako senátorům, asi je ukázat můžu. Jenom abyste viděli, my jsme dostali části dokumentů, které jsou pro všechny na internetu dostupné, můžete si je stáhnout. Tak jsme dostali ten dopis, který vypadá takto. Můžu pokračovat dál. Některé věci tam začerněné nejsou samozřejmě, ale dostali jsme je, ale zároveň si je můžeme číst na internetu. Tak to byla jedna z těch prvních věcí. Nějaké dokumenty tam samozřejmě jsou, ale ty zásadní jsou takto poskytnuty. Tak jenom to je opětovné, co se nám tady děje v Senátu, že české úřady a ministerstva k nám přistupují tak, že před námi informace tají, i když to nemá žádnou logiku. Nicméně, jak jsem řekl, i tak jsme to projednali. K těm výstupům, byl tam pan náměstek z ministerstva průmyslu a obchodu, paní náměstkyně z ministerstva pro místní rozvoj. My jsme chtěli jenom dostat zpětnou vazbu, jak to je řešeno systémově. Řeknu jenom proč.

Na půdě Evropského parlamentu padlo to, že, a je to i v té zprávě, že takzvaná chybovost, to znamená, procento selhání, chyb v rámci ověřovaných vzorků těch auditů společností ovládaných panem premiérem ze strany Evropské komise je 67 %. To znamená, že v 67 % byly nalezeny nějaké chyby. Ať to jsou chyby v rámci střetu zájmů, případně nějakých jiných procedur, postupů ohledně zakázek a dalších věcí. To je docela zásadní věc. Standardní chybovost, já jsem auditor, mohu to kvalifikovat, pro veřejnou správu, kterou stanoví mezinárodní auditní standardy, které používá náš nejvyšší auditní úřad, kontrolní úřad u nás, jsou 2 %. Evropská komise používá chybovost v rozmezí 2 %. A pokud to je mezi 2 a 5 %, tak je to nějaký opět problém, ale dá se ještě řešit. Nad 5 % selhal systém. Takže, řekněme, 2 % pro celý svět, kde funguje veřejná správa, je selhání už systémové, větší. V tomto případě 67 %.

Když to shrnu, z toho systémového pohledu ty závěry jsou fatální. Společnosti, které byly ověřované, opravdu čerpaly v rozporu s právem v takto velkém rozsahu.

My jsme probrali několik projektů, které byly komunikovány, zajímá nás další podstatná věc. Jak k tomu přistupuje Česká republika? Protože Evropská komise ty peníze už takhle nechce dál platit České republice. Nicméně, co se nám tady děje dál, ty peníze u nás buď se platí dál, nebo se nevymáhají zpětně. Tím pádem budou hrazeny z národního rozpočtu. Český daňový poplatník bude platit to, co je podle evropských auditorů protiprávní. A to podle mého názoru není přípustná věc. Myslím, že my, jako zástupci našich senátních obvodů, bychom se k tomu měli vyjádřit, že takové velké částky, aby jeden člověk, který ovládá skupinu obchodní a zároveň má pravomoci při schvalování veškerých evropských věcí na Evropské radě, v tom pokračoval dál, není přípustné. Podle mého názoru ten střet zájmů je opravdu extrémní. V tuto chvíli myslím, že na celém světě není lepší příklad než u nás, bohužel v tom negativním slova smyslu.

Co bych dál uvedl u jednoho z těch projektů, nebudu do větší hloubky zacházet, ale co hrozí. Jsou tady nějaké prekluzivní lhůty pro případné možné vymožení té částky zpátky. Obecně ta prekluzivní lhůta je 10 let. U jednoho projektu už jsme za 7 lety od té doby, kdy byl poskytnut, a ještě by mohl být vymožen. Takže pokud v tom budou české úřady dále, v té nečinnosti, pokračovat, tak o ty peníze opravdu finálně přijde český daňový poplatník. To je další věc, která byla pro nás docela důležitá k tomu, abychom se posunuli k nějakým závěrům.

Já ještě, protože ono se to pořád vyvíjí, já jsem se koukal teď, jak k tomu ty úřady postupují dál, jestli opravdu už tedy alespoň ty evropské peníze neposkytují. Velice krátce jsem se podíval na stránky jednoho z úřadů, který poskytuje evropské dotace v oblasti zemědělství, je to Státní zemědělský intervenční fond. V rámci jednoho z programů, Programu rozvoje venkova, který je hrazen ze strukturálních fondů, 23. prosince 2020 bylo provedeno doporučení pro schválení dodatečné alokace nových projektů.

Zkrátka je nějaký zásobník projektů, který byl připraven, kde se nevyčerpaly peníze na něj, aby bylo možné, protože peníze ještě jsou, některé projekty vzít a doporučit. Na konci prosince tohoto roku tento úřad doporučil některé projekty. Neprocházel jsem všechno, ale jeden mě docela zaujal, možná, že ho budete znát. Je to společnost Penam. To znamená, dělá kvalitní křupavý toustový chléb atd. Já jenom, proč to uvádím. Já si z toho nechci dělat legraci, ale je to až zrůdně bizarní. Máme tady projekty, které jsou napadeny Evropskou komisí, kde, asi jste možná tu kauzu zaregistrovali také, v tom auditu je popsána, společnost dostala peníze, Zelená louka, která patří do té skupiny, také to je pekárna z holdingu pana premiéra, dostala peníze na toustový chléb, protože je moderní, ale tu linku převezla z Německa sem do ČR. 100 milionů korun! Já myslel, že už to nebude pokračovat dál. Tento projekt není na nový toustový chléb, ale ten projekt je tady, co čtu na stránkách toho úřadu, na modernizaci mlýnské technologie. To mě opět vyděsilo, protože už v jednom případě jsme tu modernizaci zažili, stomilionovou, a tady opět jedeme dál. Takže to je ještě další posun toho, od té doby, co jsme to projednávali na komisi, že opravdu mohu v tuto chvíli říct, že české úřady dále plánují poskytovat evropské dotace, i když Komise říká, že už se to dělat nesmí. Dokonce ta česká úroveň je ještě horší, tam to vypadá tak, že to nakonec zaplatí český daňový poplatník. Opravdu jsou to miliardy korun. Velice krátce, to je úvod k té problematice. Myslím, že mě pak ještě doplní zpravodaj, který to shrne vždycky ještě lépe, protože pan senátor Goláň má lepší didaktiku pro toto vysvětlování formální. Ale za mě, já jsem chtěl jenom ten obecný úvod do té problematiky. Když to tady posouvám, jednu věc porovnám s druhou, co se děje...

Evropská komise nebude platit projekty, které ovládá pan premiér. České úřady doporučují ke schválení k proplacení z evropských fondů, minimálně v jednom případě, v prosinci tohoto roku, po jednání naší komise, další projekt z tohoto procesu. Jedna extrémně podle mě špatná úroveň. Je to opravdu zásadní selhání. Druhá úroveň potom je ta česká. Já si myslím, že nemůžeme tady zavírat oči nad tím, aby peníze, dokonce i v době, kdy peníze chybí na to, aby podnikatelé měli na jídlo, vždyť tady jsme to dneska projednávali v minulém bodě, kdy nejsou peníze, aby kadeřnice dostala, já nevím, na hypotéku, aby zaplatila svůj nájem, svoji budovu, ve které provozuje kadeřnictví, na to peníze nejsou. Ale na toto peníze jsou... To nemůžeme připustit.

Proto jsme udělali návrh usnesení naší komise, který jsme doporučili tady projednat. Máte ho na stole, nebudu ho celý číst, jenom ho krátce shrnu. Myslím si, a to opravdu není zlehčování, je potřeba vzít vážně ty závěry, které jsou v té zprávě. Já vím, že číst je asi všichni nemáte čas kompletně, ale když se člověk na to podívá, stránka od stránky tam je zásadní pochybení. Zásadní pochybení... Které hraničí i s podvodným jednáním v některých případech.

Druhá oblast, ta se týká toho, že bychom měli konstatovat opakovaně, že pan premiér je ve střetu zájmů. Jak podle českého zákona v tuto chvíli, tak i podle těch evropských postupů. V té zprávě je to dokonce ještě lépe definováno než v té předchozí verzi, protože tam zohlednila Evropská komise i názor pana nejvyššího státního zástupce Zemana, který sice odmítl udělat nějaké formální kroky v rámci posuzování střetu zájmů společností pana premiéra, nicméně konstatoval, že tam ty kroky, ty jednotlivé body naplněny jsou.

Co je problém, to se netýká pouze pana premiéra, i když to s ním také souvisí, jsou zásadní, pořád do dneška jsou zásadní nedostatky v rozkrývání skutečných majitelů příjemců dotací, jak evropských, tak českých. Systém není nastavený úplně jasně. Také to z toho vyplývá. Myslím, že se tím budeme asi zabývat i příště.

Co je za problém, to si myslím, že věcně, jak jsme tohle napsali, Česká republika je členskou zemí Evropské unie. Podle mého názoru to velice poškozuje naši reputaci na celé úrovni Evropské unie. Vezměte si, že oficiální úřad Evropské unie, Evropská komise, dá závěry, že tady zkrátka jsou protiprávní dotace pro jednoho člověka, který je zároveň premiér. A jedeme dál, české úřady zavírají oči. Opravdu si myslím, že nám to nedělá dobře, naší reputaci na té evropské úrovni. Malinko nás to posouvá mnohem dál na východ, než jsme.

Druhá věc, myslím si, že to také dovádí k nějakému stavu snížení důvěry občanů v úřady samotné. Podívejte se, kolik je případů, kdy úřady vymáhají pár korun po podnikateli, když poruší nějakou dotační podmínku. Už tady v minulosti také bylo komunikováno... V rámci těch podpor nějakých, které už i byly dány podnikatelům v oblasti třeba hrazení mezd. Podnikatel dal o dva dny později nějakou žádost a pak mu to sebrali, ty peníze mu ani neposlali, tak tam je extrémní přísnost. Ale v případě jednoho člověka tady zavíráme oči. Jak ti lidé pak mají důvěřovat těm úřadům, které k nim takhle přistupují? Je to dvojí metr na dva různé typy lidí. To je špatně.

Co je velice závažné, a je potřeba se tím dále zabývat, je soulad našeho českého zákona o střetu zájmů s evropskými postupy a pravidly. Opět v tom usnesení je několik ustanovení evropských nařízení, které se toho také týkají. Je potřeba do budoucna dbát na to, aby ten český zákon byl v souladu, aby byl vymáhán případný stav jeho porušení.

Poslední věc, která myslím, že je vhodná, a to je, abychom vyzvali vládu, aby přestala porušovat ty své postupy, aby začala vymáhat peníze, které jsou neoprávněně proplaceny.

Je tady ještě jedna možná varianta. Pokud by česká vláda chtěla protiprávně platit peníze do společností ve svěřenském fondu pana premiéra, zároveň víme, že jsou protiprávní, je to nedovolená veřejná podpora. Je to mechanismus, který funguje v celé Evropě, nemůže dávat dotace komukoliv, čímž by byl zvýhodněn na tom trhu proti nějakému jinému podnikateli. Teď třeba nově Penamem. Penam bude zvýhodněn opět proti malé pekárně, která bude třeba tady v Praze nebo v jakémkoliv jiném městě v České republice, pokud dostane peníze. Pokud by ten Penam dostal peníze z dotace, která je schválena v tom programu, v tom evropském, tak tam už to posouzením té veřejné podpory prošlo na té evropské úrovni. Ta je dovolená, schválená. Ale pokud ty peníze půjdou jinou cestou, nemůžou tímto programem protéci, tak je nezbytné, aby jakýkoliv takovýto dotační projekt byl požádán ze strany České republiky, aby ta nedovolená veřejná podpora byla posouzena. Takže já bych velice rád, aby Senát český vyzval českou vládu, aby tyto, podle mého názoru, protiprávní, ale to v usnesení není přímo, ale dotace pro pana premiéra, které už nejsou hrazeny z evropských peněz, které jsou dál placeny z českých, aby česká vláda požádala o notifikaci Evropskou komisi, aby takové protiprávní dotace mohla udělovat. Myslím si, že to je správný krok. To je jediná možná alternativní varianta. Buď to neplatit, nebo požádat Komisi, aby takové proplácení zkrátka schválila. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Myslím si, že, nebyl bych tady moc ambiciózní, že to dopadne dobře, ale je to možnost.

Poslední věc, ta se týká bodu 5, tam bychom měli také upozornit a vyzvat poskytovatele dotací a zadavatele veřejných zakázek, aby se také tímto závěrem řídili. Pokud je společnost v nějakém zaparkovaném holdingu ovládaná ve střetu zájmů zároveň panem premiérem, neměla by čerpat zakázky, tak by se nemělo dít, že by měly být miliardové zakázky, které na konci roku jsou schvalovány, a běží to opět dál a dál. To opět nikdo neřeší. To je velice komentovaně krátce ten dokument, který tady je. Kdyby cokoliv, pak doplním v obecné rozpravě.

