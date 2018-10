Witosz (Piráti): Držíme kurz v Ostravě

Číslo 3 vnímají dějiny jako jakýsi symbolický milník, pokud jde o dny čekání. Nejde jen o Bibli a čekání na zmrtvýchvstání spasitele, ale taky o různé jiné události, kde tato čekací doba se vždy opakovala. Přišel tedy třetí den po vyhlášení výsledků voleb a já jako lídr jsem se rozhodl vystoupit z mého facebookového mlčení. Příští řádky budou tedy o tom, jak jsem pochopil „proč“ ty 3 dny procházejí dějinami toliko opakovaně, a že po všech těch zážitcích, emocích a informacích člověk prostě velmi váží slova.

1) Vždy jsem si vysníval kampaň, která nebude postavena na krátkých marketingových heslech, vytapetování města tvářemi s umělými úsměvy a photoshopovou kůží. Která nebude postavena na tom, že marketingový guru určuje priority a politik je pak již jen mluvící hlava opakující marketingové fráze. Sním o kampani, kde se střetávají myšlenky, představy, co s městem dál. O kampani, kde nezáleží, jak je kdo populární a jak moc jde vidět, ale o kampani, kde informace a argumentace postavena na relevantních datech a vědeckém poznání umožňuje posouvat naše město, ale tím vlastně celé lidstvo vpřed.

A proto mám radost že Piráti v Ostravě dokázali Vás, naše voliče, oslovit jinak než křiklavou reklamou na každém rohu. Že na celou ostravskou kampaň jsme vynaložili "pouze" 250 tisíc korun českých a to zejména do tisku programu, Pirátských listů a dalších materiálů, které nesly program a ne cukrem moučkou posypané koblihy. Je to tak, jsem hrdý na Vás, naše voliče, protože Váš hlas byl hlas důvěry, ale rovněž hlas, který se nenechal opít pivkem a klobásou zdarma.

Mnozí si teď řeknete "odkud ten Witosz bere jistotu, že v Piráty je důvěra?“ Nebude asi překvapením, pro ty co mne lépe znají, když zde napíši, že z čísel. Dovolím si vysvětlit. V roce 2017 proběhly pro Pirátskou stranu nejúspěšnější volby do PSP ČR. V Ostravě jsme tehdy získali krásných 9,26 %. Na základě výsledku voleb v roce 2017, při parametru účasti v komunálních volbách 2014, jsem den před volbami uveřejnil v pirátské skupině svou predikci pro 3 ostravské obvody kde jsme sestavili kandidátní listiny. Bez jakýchkoli jiných parametrů, čistě na základě těchto dat, jsem určil čísla, která lze charakterizovat jako odhad pro rok 2018 založený na stabilní důvěře a výsledkům z roku 2017.

Odhad vycházel následovně:

Jih - 9,35 %

Poruba - 10,43 %

MOaP - 13,73 %

A skutečnost?

Jih - 9,68 %

Poruba - 10,46 %

MOaP - 14,52 %

Pro mne tedy jasný důkaz, že naše práce ve Sněmovně, ale i v Ostravě, drží kurz a Vy, naši voliči, to vnímáte. Je to pro nás velká pocta a taky závazek. Proto ještě jednou díky a stůjte při nás. To nejtěžší, rozvíjet město v souladu s našim programem, je totiž teprve před námi a nebude to lehké.

2) Piráti si vždy zakládali a zakládají na práci odspoda. Na práci s občany v duchu občanské společnosti. Byly proto zajímavé momenty těsně po volbách 2017, kdy nás kontaktovali či na naše schůze přicházely různé osobnosti, např. bývalí manažeři velkých firem s tím, že by rádi vstoupili. Bylo zajímavé tyto lidi sledovat, jak sedí v našem pirátském centru na rozvrzaných židlích (jako všichni ostatní), protože vybavení centra máme z darů a z toho, co jsme doma již nepotřebovali, ale je škoda vyhodit když to stále plní svůj účel. Bylo úsměvné, jak tito lidé se již nikdy neobjevili, protože rozdávat letáčky, určovat 500 Kč v participativním rozpočtu Pirátské strany, bylo pro ně zřejmě pod úroveň či mimo rozlišovací schopnosti.

O to krásnější bylo, jak jsme společně se starými i novými skutečnými příznivci vlítli do kontaktní kampaně a všichni společně oslovili naše voliče v ulicích. Byla paráda vidět překvapené oči občanů v 5:30 ráno buď na hlavním nádraží, náměstí Republiky, Svinovských mostech i jinde, kde pirátský kandidát na primátora či starost(k)u rozdával osobně, zatímco konkurenti tam strašili jen z reklamních ploch či bannerů. Je to tak. Velké díky patří Vám všem podporovatelům a příznivcům, protože jste kampani obětovali to nejcennější. Váš čas. Dámy a pánové dobrovolníci... tleskám. Byli jste báječní. Držme kurz!!!

3) Jako předseda vyjednávacího týmu pro magistrát bych se nyní rád vyjádřil obšírněji k povolebnímu vyjednávání. V neděli ráno se sešli nově zvolení pirátští zastupitelé na Magistrát města Ostravy, zvolili si (dle povolební strategie) vyjednávací tým a určili jsme priority (dle volebního programu) pro nadcházející vyjednávání. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO a hlavně dosavadní primátor Tomáš Macura. Piráti v Ostravě respektují demokratický výsledek voleb a taky vůli a důvěru občanů města ve vítěze. Tím rovněž respektujeme vůli občanů města v pokračování primátorování pana Macury. Jak by řekl klasik, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

V pondělí jsme byli vítězem voleb vyzváni k prvnímu vstupnímu jednání, které jsem nazval „rekognoskací“ aneb zmapováním terénu. Na této schůzce byly tedy probírány pouze obecné teze: zda jsme vůbec ochotni jakkoli spolupracovat v koalici a co považujeme za své priority. Schůzka byla tedy typicky ostravsky kratka, bo není čas a vítěz voleb nás poinformoval, že po absolvování jednání s dalšími subjekty a uvnitř hnutí, nás poinformuje o případném dalším jednání. V úterý došlo tedy k dalšímu návrhu na schůzku, na které nám byl sdělen další postup a to ten, že o tom, kam se vydá vítěz voleb, hnutí ANO, by mělo být jasno nejpozději do konce týdne. Byly taky načrtnuty představy o možném rozložení sil v radě města. Vše bez závazku, jak jsem již psal.

Tuším, že mnozí z Vás by chtěli nyní slyšet ty peprné detaily, které často zmiňuji po jednání ve Sněmovně. Bohužel Vás zklamu. Jednání s panem primátorem a jeho týmem jsou na velmi vysoké úrovni. Žádné báchorky či tlachání, naopak stručně, slušně a hlavně věcně. Pro mne trošku šok, ale příjemný šok, že jednání na ostravské radnici mají vyšší úroveň než mnohá jednání ve sněmovně. Snad toto jako zajímavost.

Druhá stránka je ta, že dokud nebudou jednání v nějaké konkrétní fázi, což v mém případě znamená čísla a hranice působnosti, jsou jakékoli informace jen fabulace a hra s dojmy. V každém případě z celého jednání bude zveřejněn zápis v naší evidenci kontaktů a Vy se budete moci s průběhem jednání seznámit podrobněji. Spekulace totiž mají moc. A hlavně mají moc zničit zejména ty, kteří nespekulují.

A osobně na závěr? Právě nyní jedu vlakem do Olomouce a za chvíli opět zpět do Ostravy. Stále chodím do zaměstnání, stále doma čeká kuchyň na vymalování, a i když je teď těch věcí nad hlavu a člověk už cítí doopravdy únavu, tak je to fyzická únava plná duševní energie. Dokázali jsme se dostat na radnici, je před námi hodně práce a já se na tu práci prostě těším. Ještě jednou děkuji Vám všem, že jste mi tuto možnost svými hlasy umožnili a doufám, že tenhle post je jen začátkem dlouhého dialogu, o který jsem v našem městě velmi stál.

Autor je zastupitel Magistrátu města Ostravy za Pirátskou stranu

Zdroj: piratskelisty.cz

