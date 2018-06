Zábranský (Piráti): Praha 1 neoprávněně vyvedla 30 milionů, Piráti podali trestní oznámení

Tato předsedkyně sociální komise dodala od roku 2012 radnici nábytek za 28 milionů korun, přitom smlouvy měla uzavřené jen na celkem 6 milionů korun. Zbytek byl dle sdělení Prahy 1 realizován „na základě objednávek“. Většinu peněz tak Šupinová získala v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, tedy nelegálně.

„Kdyby Praha 1 chtěla postupovat v souladu se zákonem, vysoutěžila by rámcovou smlouvu na nábytek v hodnotě např. 20 milionů na období 5 let. Do soutěže by se tak mohli přihlásit další zájemci. Namísto toho třikrát uzavřela smlouvu v hodnotě 2 milionů korun, což je limitní hodnota pro to, aby soutěž dle zákona o veřejných zakázkách probíhat nemusela. Velkou většinu peněz potom navíc Praha 1 vyplatila ještě mimo rámec těchto smluv,“ vysvětluje předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský, proč trestní oznámení podal.

„Je to ukázkový příklad porušení zákona o veřejných zakázkách. Máme navíc podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestné činnosti v oblasti nakládání s majetkem a zadávání veřejných zakázek. Je určitě náhoda, že paní Šupinová, která lukrativní zakázky získala, je součástí koaliční strany na Praze 1. Nevím, jestli Praha 1 takto nelegálně vyvádí peníze běžně, nebo jen v případech, kdy je to v zájmu politiků, ale ani jedna možnost není vyhovující,“ říká člen Pirátů z Prahy 1 David Bodeček, který kauzu rozkryl a podal kvůli ní podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

