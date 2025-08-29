Zahradil: Sledovat hemžení ve vládním táboře teď bude zábavné

Dokonce už i provládní propagandisté typu Schmarcz nebo Honzejk začali v zoufalství volat po velké koalici ANO/Spolu(resp.ODS). Pozdě. V ODS byli sice vždycky příznivci tohoto řešení, ale zároveň věděli, že by to muselo být bez Fialy. A protože ve Spolu (a hlavně v TOPce a u lidovců) naopak a nesmyslně udělali z Fialy středobod své kampaně, zabouchli tyto dveře. Navíc Blažka, který by to možná uměl domluvit včetně “exit strategy” pro Fialu (předseda Sněmovny?), zničila BTC aféra.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Fialu zkrátka nakonec porazilo opojení jeho vlastním profesorským egem. Kdyby si to jako politolog lépe zanalyzoval, připravil by si vlastní “exit strategy” loni v létě, kdy se rozdělovaly funkce v EU, a mohl už pohodlně a proevropsky sedět v Bruselu, třeba ve funkci předsedy Rady EU coby odměny za svoji servilitu během českého předsednictví. Tohle prokoučoval a bude muset čekat až na eurovolby 2029.
Takže vstali noví bojovníci. Rakušan si přečetl průzkumy, zjistil, že v popularitě docela slušně Fialu válcuje a rozehrál velkou hru. Na jejím konci se po pár měsících můžeme dočkat, navzdory všem proklamacím, vlády STAN s ANO, protože přece bude třeba se obětovat ve jménu demokracie, aby ve vládě neusedli “proruští extremisté”. Tuhle argumentaci nakonec vládní volič se skřípěním zubů spolkne.
Takže bude zajímavé sledovat, jak mediální mainstream začne v následujících pěti týdnech k této možnosti Rakušanovi umetat cestičku a pomalu pouštět horký (ve skutečnosti již spálený) brambor Fialu.
Stay tuned.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV