Zastoupení EK v ČR: Reagujeme na lživý článek v PL s titulkem ,,EU může znárodňovat, prosadila to Jourová. Nejde o vtip"

Dle portálu Heureka.cz jich je nyní v ČR přes 40 tisíc. S nárůstem internetového obchodování ale roste i chuť podvodníků. Česká obchodní inspekce zaznamenala v roce 2017 exponenciální zvýšení počtu rizikových e-shopů, celkem jich odhalila 131. Přitom v letech 2015 i 2016 šlo o pouhé čtyři e-shopy ročně.

Tyto trendy jsou patrné i v jiných zemích EU. A protože roste také popularita přeshraničních nákupů online, je zcela normální, že vzrostl tlak Evropanů na to, aby vznikla celoevropská legislativa, která by spotřebitele chránila také v online prostředí. A tak vlády zemí EU a Evropský parlament vloni přijaly nařízení, které umožňuje národním dohledovým úřadům chránit spotřebitele bez ohledu na to, kde v EU prodejce zboží sídlí. Nově budou moci úřady společně bojovat s nelegálními či klamavými praktikami přes hranice, používat tzv. mystery shopping či omezit přístup na e-shop, pokud dojde k závažnému podvodu a bude nutno rychle zamezit jeho šíření.

A právě poslední pravidlo ¦ omezení přístupu na podvodné e-shopy ¦ je ve vašem článku lživě a účelově napadeno. Nařízení v žádném případě nenařizuje „znárodňování“ e-shopů. Jediným cílem právního textu je ochrana spotřebitele proti nekalým praktikám a podvodům. Národním dohledovým organům, což je v našem případě Česká obchodní inspekce, dává text do rukou celou řadu opatření od těch mírných jako dopis nebo výzva až po ty, které vedou k zablokování či smazání domény e-shopu v nejzávažnějších případech protiprávního jednání a podvodů, a to pouze pokud nelze sjednat nápravu jiným způsobem. Postup dohledového orgánu v případech, kdy e-shop nebude ochoten protiprávní jednání napravit, je přitom plně v rukou každého státu. A pokud dojde k zablokování domény, evropské právo dává možnost několikastupňového odvolání.

Zablokování, smazaní či přeregistrování domény jsou až ta nejzazší opatření, nicméně se využívají již dnes. Takže nejde o žádnou novinku. Zablokování či smazání domén pro nelegální praktiky je již nyní běžnou praxí.

Pro ověření pravdivosti faktů a informací o EU a evropské legislativě před jejich zveřejněním vám nabízíme naše služby, které poskytujeme všem novinářům v České republice.

Původní lživý článek naleznete ZDE.

autor: PV