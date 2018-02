Zdechovský (KDU-ČSL): Žádné slušné jednání nemůže začínat výhrůžkou

Angela Merkel prohlásila, že pokud státy V4 nebudou solidární v otázce migrace, je možné jim sáhnout na evropské dotace.

Jsem přesvědčený, že žádné slušné jednání nemůže začínat výhrůžkou. Tím pouze ženete jednoho nebo druhého do kouta. Musí to být otevřená a férová debata, ve které budeme i my nabízet funkční řešení.

Jedním z nich je například navyšování fondů v Africe, abychom zlepšili tamní situaci a lidé neutíkali do Evropy. Dále posílit ochranu vnějších hranic a zefektivnit azylová řízení.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

autor: PV