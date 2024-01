Zeman (PRO): Podpořme referendum a hlasujme pro nepřijetí eura

Není tajemstvím, že v pětikoalici to vře při diskuzi o možném přijetí eura. Samozřejmě Piráti, TOPka a Starostové jsou pro zahájení diskuze o termínu přijetí evropské měny a to doslova za každou cenu.

reklama

Přidávají se k nim částečně i lidovci a zdá se, že proti je jedině ODS. „Smrtící debata o euru nyní nedává smysl,“ říká například dlouholetý politik a nyní europoslanec za ODS Alexandr Vondra.

Pravda, trochu jim do toho „hází vidle“ senátorka Miroslava Němcová, která říká, že sama si přijetí eura přeje a údajně by to potvrdilo naše směřování na západ. Zřejmě si myslí, že takové státy jako Velká Británie na západ nepatří a navíc to Britové ještě podtrhli brexitem. Nicméně velká část politiků ODS je proti a nyní se schovávají podobně jako Saša Vondra nebo pan ministr Stanjura za tvrzení, že stejně neplníme tzv. maastrichtská kritéria, což je soubor podmínek, které musí plnit uchazeč o vstup do Eurozóny. Jakoby tím říkali, že v nějaké blíže nespecifikované době je budeme plnit a pak o přijetí eura můžeme diskutovat.

Ono je to však poněkud jinak. Nechci se zabývat ekonomikou, tu ať řeší ekonomové a finančníci. Ani nemyslím, že česká koruna je nějaká „tvrdá“ měna. Ale je součástí našeho státu od jeho vzniku v roce 1918 či krátce po něm. Jistě by pánové Rašín, Kramář a další byli také proti její výměně za euro a jako makroekonomové by v ní viděli klady převažující údajné zápory. Zkrátka česká koruna je symbolem naší samostatnosti. A o to tady jde. Proč ji dobrovolně odevzdat výměnou za euro, které řídí jiní a jinde. Proč dále prohlubovat naši závislost na Bruselu? Stačí již to, že musíme evropské zákony (tzv. direktivy) aplikovat bez dalšího do našeho právního řádu. Proč se zbavovat domácí úrokové politiky?

Navíc tlak evropských liberálů, jakými Piráti, TOP 09 a Starostové a nezávislí určitě jsou, na rozšíření eura má jednoznačně jeden cíl a to evropskou federaci. Ale chceme to? Domnívám se, že ne. Alespoň, když jsme v referendu o vstupu do EU hlasovali pro, nikdo nám nepředkládal vizi federativní Evropy. Určitě většina obyvatel chce samostatnou Českou republiku, svébytnou a suverénní! Podpořme referendum a hlasujme pro nepřijetí eura!

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Euro je jako Robin Hood naruby. Chudým bere a bohatým dává Rajchl (PRO): Jen je nechte, ať se bojí Čerstvá čísla: Bezkonkurenční ANO, oživená SOCDEM a umírající KDU Zeman (PRO): Z cizího - to se to rozdává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE