Změna pro Liberec: Nesmyslné divadlo Starostů kolem nového územního plánu

Svoji často nepodloženou kritiku minulého vedení města se snaží nyní vládnoucí Starostové pro Liberec dotáhnout, a to často zcela nesmyslnými kroky. SLK v minulosti kritizovala připravovaný územní plán s tím, že nevymezuje dostatek ploch pro bydlení. Ve volebním programu tak deklarovali následující:

„Dokončíme územní plán v navrhované podobě a okamžitě zahájíme revizi problematických míst. Zvýšíme výhledovou velikost města ze stávajících 103 tis. obyvatel na minimálně 110 tisíc obyvatel.“

Svoje sliby se nyní SLK snaží více méně na divadelní rovině dotáhnout následujícím usnesením k dalšímu postupu:

„Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli, aby v procesu pořízení nového územního plánu Liberec prosazoval navýšení výhledové velikosti na min. 110 000 obyvatel.“

„Jde jen o hloupé divadlo“, konstatuje k tomu Jindřich Felcman, zastupitel města za Zelené/Změnu pro Liberec. „Primátor Zámečník si bohužel za více než půl rok, kdy má agendu územního plánu pod sebou, nezvládl tento územní plán přečíst. Výhledová velikost 110.000 obyvatel byla totiž v územním plánu již nastavena v jeho poslední verzi.

Druhou variantou je, že se přes toto usnesení pokusí Starostové do územního plánu dostat ještě nějaké nové plochy pro výstavbu na loukách okolo Liberce. „Takový postup by ale opětovně celý proces pořízení územního plánu zásadně zdržel. Nehledě na to, že by to bylo v přímém rozporu s jejich volebním slibem dokončit územní plán v navrhované podobě.“

autor: PV