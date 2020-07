„Aby se děti učily, že penis je sociální konstrukt?! Istanbulská úmluva je zrůdnější než Norimberské zákony!“ Čeští politici říkají nahlas NE

reklama

Rada vlády pro rovnost mužů a žen vyzvala kabinet, aby co nejrychleji schválil Istanbulskou úmluvu, což má být příspěvek k boji proti domácímu násilí, které se prý stalo jedním z negativních důsledků koronavirové izolace.

Vláda měla původně Istanbulskou úmluvu projednávat na pondělním jednání, nicméně po rozruchu, který informace o zařazení tohoto bodu na program vlády vyvolala, se podle zjištění PL rozhodl premiér bod stáhnout.

Debata o (ne)přijetí Istanbulské úmluvy se nicméně vede již několik let, zatím ji schválilo kolem pětatřiceti států. Patří mezi ně i Polsko, které nicméně hodlá úmluvu vypovědět. Schválila ji totiž předchozí liberální vláda Občanské platformy. Pokud Polsko skutečně smlouvu vypoví, byla by Česká republika v případě schválení jediná země V4.

Nejhlasitější kritika vůči dokumentu byla před časem slyšet od kněze a exministra školství prof. Petra Piťhy, za což si vysloužil řadu odsudků.

Redakce proto oslovila české politiky, co jednak říkají na to, že Polsko hodlá Istanbulskou úmluvu vypovědět, a především, zda bychom tento dokument měli schválit my a co říci na varovné argumenty, že jde o nebezpečný krok.

“Popravdě řečeno, touto otázkou jsem se příliš nezabýval, takže k tomu vyhraněný názor nemám. Jsem ale skeptický vůči veškerým snahám nás převychovávat,” konstatoval čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Proti ratifikaci dokumentu se jednoznačně staví šéf SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. “Hnutí SPD je proti přijetí Istanbulské úmluvy. Týrání žen ošetřují dostatečně české zákony. A ostatní ideologické nesmysly diktované ze zahraničí nepotřebujeme,” míní.

“Jsem proti ratifikaci Istanbulské úmluvy (IS), a to ze dvou důvodů. Za prvé, je zbytečná, protože české zákony už dnes dostatečně umožňují, aby bylo trestáno násilí vůči ženám i násilí domácí. A za druhé, zavádí do práva genderovou ideologii. Nechci, aby nám tu cizí soudy rozhodovaly, zda je v pořádku velikonoční pomlázka. A nechci, aby s odvoláním na IS nutily různé organizace učit naše děti nesmysly typu, že penis je sociální konstrukt,” uvedl pro PL europoslanec ODS Alexandr Vondra.

V argumentaci proti kontroverznímu dokumentu šel ještě dál poslanec Jaroslav Foldyna. “Istanbulská úmluva je srovnatelná do jisté míry s Norimberskými zákony, které v některých ohledech svojí zrůdností a rafinovaností dokonce předčí. Jde zatím o nejpromyšlenější a nejnenávistnější útok proti Evropě, Evropanům a celé západní civilizaci v dějinách, a to, že pochází z dílny unijní byrokraticko-aktivistické oligarchie, jen ukazuje, co se z EU bohužel stalo za spolek. Krok Polska je důkazem, že si Poláci zachovali pud sebezáchovy. Měli bychom následovat jejich příkladu a Istanbulskou smlouvu, i s jejími autory, poslat k čertu,” má jasno Foldyna.

“Podle mě je Istanbulská úmluva naprosto nadbytečným a ideologickým dokumentem. Proto bychom ji měli odmítnout. Obětem násilí rozhodně ničím nepomůže,” je si jistý místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Za zbytečný dokument považuje Istanbulskou úmluvu i poslankyně ODS Jana Černochová. “Rozhodnutí Polska rozumím, neboť sama přijetí této smlouvy nepodporuji. Jsem přesvědčena, že stávající právní a institucionální rámec ve věci potírání násilí na ženách je v ČR dostačující. Vztah mezi muži a ženami by neměl být ideologizován a politizován, což Istanbulská úmluva činí. Měli bychom se daleko spíše věnovat praktickým aspektům toho, jak pomoci obecně lidem v nouzi nebo každému, na kom je pácháno násilí, nikoliv utopické snaze o převýchovu společnosti pod dohledem nevolených nadnárodních struktur. Domnívám se, že tento dokument nepotřebujeme a že v zemích, kde je násilí na ženách pácháno systematicky, bude stejně bezzubý,” uvádí pro PL.

“Vždy jsem jako poslanec a člen Petičního výboru upozorňoval na problémy spojené s projednáváním a hlavně s kvalitou diskuze a argumenty v rámci debat k Istanbulské smlouvě. KSČM spolu s drtivou většinou občanů velmi citlivě vnímá ochranu žen v oblastech světa, kde díky náboženství a tradicím jsou považovány za občany “druhé” kategorie. Stejně tak odmítáme kriminalizaci sexuálních menšin a zavádění tmářství do společnosti. Náš právní řád by mohl sloužit jako příklad v ochranných mechanizmech před těmito negativními jevy. Ne, že by nebylo co upřesnit a mnohdy i rozhodnutí našich soudů by vyžadovala obsáhlejší vysvětlení. Pokud však vývoj společnosti vyžaduje právní pojmenování nových trestných činů a nápravu nefunkčních zákonů, jsme připraveni jejich urychlené projednávání v parlamentu navrhnout nebo podpořit. Co však odmítám, je kolektivní vina za příkoří konaná ve světě. My neneseme stigma koloniálních velmocí týkající se otrocké práce, ani nejsme odpovědni za globální kapitalismus a jeho zavírání očí před problémy kvůli zisku. Proto ratifikaci smlouvy, která zatím pouze štěpí společnost, odmítám. Tento silový postup totiž přináší více problémů, než řešení. Protože pokud by nechtěla být Evropská unie pokrytecká, mohla by přestat obchodovat se státy, pod jejichž zákony ženy trpí. Jenže bohatství těchto zemí a geopolitické zájmy USA tomu brání,” konstatuje místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Jednoznačným odpůrcem Instanbulské úmluvy je i poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. Ten své argumenty proti tomuto spornému dokumentu obsáhle rozvedl pro ParlamentníListy.cz už v pondělí dopoledne. “Tato úmluva, prezentovaná jako ochrana před násilím v rodinách, v sobě skrývá ideologii genderismu a převýchovy,” uvádí. Celé vyjádření poslance Nachera najdete ZDE.

Negativně dokument hodnotí i poslanec SPD Radovan Vích. “Pro mě jsou kroky této vlády v této souvislosti nepochopitelné, protože v případě ratifikace se dostáváme na úroveň států třetí kategorie. Urgentní projednání Istanbulské smlouvy doporučila v pátek 24. července 2020 Rada vlády pro rovnost mužů a žen, které předsedá premiér Andrej Babiš a nyní se s ní spěchá na vládu a ratifikaci v Parlamentu ČR. Za mě rozhodně ne a s ratifikací této kontroverzní smlouvy nesouhlasím. Pod rouškou ochrany práv žen nám má být totiž v reálu podsunuta agenda směřující proti rodině, konzervativním hodnotám, našim mužům apod. A je to jenom další pokus, jak předat další kus moci nikým nevolenému neziskovému sektoru, včetně mezinárodního. V připomínkovém řízení odborný nesouhlas z hlediska práva však vyjádřily i Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství, podle kterých například nemá být nucený sňatek pojat jako privilegovaný trestný čin. Navíc dále upozorňují, že všechna nežádoucí jednání popsaná ve Smlouvě jsou už nyní v ČR trestná a jsou součástí trestního zákona. Po ratifikaci úmluvy by však mělo dojít i ke změně některých současných zákonů v České republice tak, aby vyhovovaly znění úmluvy. V této souvislosti vítám prohlášení polského ministra spravedlnosti, který o víkendu uvedl, že Polsko od Istanbulské úmluvy odstoupí. Česká republika by měla postupovat stejně,” říká.

“Za poslední dva roky jsem o Istanbulské úmluvě ve sněmovně mluvila hned několikrát a vždy důrazně varovala před její ratifikací. A to již v době, než byla přeložena do českého jazyka. Naposledy jsem interpelovala premiéra Babiše a snažila se vysvětlit nebezpečí jejího přijetí. Je prvním mezinárodním dokumentem, který zavádí definici pohlaví podle genderu a staví roli muže a ženy proti sobě do absolutního střetu namísto souladu, a z mého pohledu je to jeden z nejzvrácenějších dokumentů, co jsem za poslední roky četla,” uvádí poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková s tím, že na toto téma ve Sněmovně měla nejvíce vystoupení ze všech poslanců a to ještě před tím, než byla přeložena do českého jazyka.

