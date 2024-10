„Důchodce umíte okrást rychle. Ale pomoci lidem.“ Babiš soptil na celou Sněmovnu

A začal zostra. Vláda se podle něho chová vždy proti doporučení hnutí ANO, které je podle Andreje Babiše zkušené a dokázalo by si s problémem poradit. „Vláda to, co my v ANO doporučujeme, to neakceptuje. Dělají pravý opak,“ zhrozil se předseda hnutí ANO u řečnického pultu Poslanecké sněmovny.

„Kdybych byl premiér, nechal bych si vystavit analýzy, co se dělo na povodí Odry a Moravy,“ řekl Babiš s tím, že ministr Marian Jurečka se místo práce fotil v oblastech povodní.

A narazil i na to, že vláda Petra Fialy v režimu legislativní nouze byla schopná srazit důchodcům valorizaci, měla by nyní v režimu legislativní nouze řešit důsledky povodní. „Musíte teď navrhovat a schvalovat zákony tak, jako jste obrali důchodce. Udělejte zákony tak, aby se ta vodní díla začala dělat co nejrychleji. Důchodce umíte okrást rychle, ale ochránit majetky lidí nechcete. My vás podpoříme hlasováním, ale musíte něco dělat,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO.

A poukázal na svodku od hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici, který informoval o pomoci Armády ČR při povodních. „Armáda nebyla vůbec vybavená na povodně,“ zhrozil se Babiš nad resortem ministryně obrany Jany Černochové.

V klidu ho nenechal ani pohled na výplatnici hasičů. Tu považoval přímo za skandální. „33 tisíc čistého pro velitele zásahu u hasičů, to je skandální. Moc mě mrzí, že hasičům nebyly zvednuté platy, i když jste to slíbili, to je pro ostudu,“ kopl si Babiš do ministra vnitra Víta Rakušana, pod kterého hasičský záchranný sbor spadá.

A navrhl, jak by se dalo pomoci obcím, které většinou své hasiče financují a vybavují. Vzpomněl při tom na knihy. „Obcím by pomohlo, kdyby u nákupu hasičské techniky nemusely platit DPH. Na knihy to jde a na hasičskou techniku ne?“ obracel se Babiš na ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS.

Andrej Babiš zmínil i parazitické chování některých společností, které se snažily na povodních vydělat. „Byly tam i parazitické firmy, které si za pomoc v záplavových obcích účtovaly hodinovku přes tisíc korun. To je strašné,“ zhrozil se Babiš. Ale zmínil i formu, která pomáhala zdarma. „Ale zase jiná, pražská firma prováděla v obcích demolice narušených domů zdarma. A tak to má být. To bychom si měli ukazovat a říkat,“ apeloval na svědomí všech bývalý premiér.

Poukázal i na spolupráci s německými hasiči při požáru Česko-saského Švýcarska před dvěma roky. Spolupráce s Němci je podle něho nastavená dobře. Funguje. Požár pomáhali hasit i němečtí hasiči. Ale na Jesenicku je spolupráce s Polskem prachmizerná. Soukromé firmy podle něho spolupracují na výbornou, ale co se státní spolupráce týká, je to bída. „Bylo by dobré zamyslet se nad spoluprací s Polskem. Na Jesenicku by to mělo rozhodně smysl. Není to dořešené, drhne to u byrokracie. Spolupráce by mohla být navázaná, ale nejde to, nejde,“ hrozil se Andrej Babiš.

Podle Babiše ale vláda řeší Piráty a rošády ve vládě namísto toho, aby pomáhala postiženým oblastem a projednávala ve zrychleném režimu potřebnou legislativu. „My máme jasno, bohužel vláda zatím řeší Piráty a nové složení vlády,“ rozčiloval se Babiš a ukázal fiktivní kalendář s bolestným připomenutím, že zima už se blíží. „Vláda by se měla věnovat povodním, lidé na to čekají. Vždyť na Jesenicku už mrzlo, zima nečeká. Kdybych tam byl já, už by se to hýbalo. Jsme připraveni vám poradit a pomoci,“ nabídl nakonec pomocnou ruku Babiš.

A pousmál se i nad plynutím peněz do a z Evropské unie. „Daně, které platíme do EU, těch 66 miliard, s tím si tam dělají, co chtějí. Ty peníze, které pošlou k nám, ty jsou podmíněné na různé zelené šílenosti, to je ten rozdíl, pane premiére,“ poukázal Babiš.

Na závěr svého projevu připomněl premiéru Fialovi, že stát už dávno měl odkoupit celý ČEZ. Potom by lidé neplatili jedny z nejvyšších cen za energie na celém světě. „My máme stále jedny z nejvyšších cen elektřiny. ČEZ odvedl a do příštího roku odvede celkově přes 200 miliard korun, za které by se dal ČEZ odkoupit. Ale já vám to v tom roce 2021 říkal, pane premiére. Už teď jsme mohli mít ČEZ zcela ve státním držení,“ vypočítával Babiš a zkonstatoval, že na to konto by se mohla elektřina zlevnit.

