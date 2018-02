„Kretén a hnusná havloidní zrůda. Zloba, žluč a nenávist.“ Politolog Pehe se vyjádřil o Zemanovi a jeho voličích a tohle nám řekli Okamura, Foldyna či Keller

ANKETA Politolog Jiří Pehe pro Respekt.cz řekl, že demografický vývoj hraje proti „postkomunistickému“ táboru Miloše Zemana, jehož prý volili lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let dle něj půl milionu starých voličů „odejde“ a přijde půl milionu mladých. Je dle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl. Co na to čeští politici?

„Tábor, který volí Miloše Zemana, bych obecně nazval postkomunistickým táborem. Jsou to starší lidé, mentálně zakořenění v minulosti... Zemanovi voliči odcházejí a do volebního cyklu přicházejí mladí lidé. Za pět let půl milionu starých odejde a půl milionu přijde. Situace není pro postkomunistický tábor příznivá. A je otázka, jestli Zeman odslouží celé funkční období. Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl Pehe.

Psali jsme: Půl milionu voličů Zemana umře a nahradí je mladí. Příště to dopadne dobře, těší se Pehe

Hyena. Žluč, zloba a nenávist

ParlamentníListy.cz oslovily politiky s dotazem, co si myslí o slovech Peheho. Ten to od politiků silně schytal, někteří ho označili i za hyenu, která tančí na hrobech voličů Miloše Zemana.

„Voliči pana prezidenta hledají autoritu, která je bude hájit a která stojí za svou zemí, a musím pana Peheho zklamat – lidé, kteří podporují tyto atributy, nikdy nevymizí. Takže po těch, co odejdou, přijdou další generace. Stačí se podívat na členy SPD a naše poslance – máme spoustu mladých lidí a stále přibývají,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda SPD a poslanec Tomio Okamura.

„Považuji stanovisko pana Peheho za hyenistické,“ reagoval místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Obecně nemám potřebu dávat komentáře ke komentářům komentátorů. Tedy bez komentáře,“ reagoval místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů.

„Omlouvám se, ale nechci na pana Peheho reagovat. Vidím to jinak a jako politik, nikoli politický komentátor, odmítám jakoukoli skupinu voličů počastovat nějakou nálepkou,“ reagoval místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

„Vyspělost společnosti se mimo jiné určuje vztahem ke starším lidem. Předpokládá se úcta, vážnost a respekt k životním zkušenostem. Nic takového pan Pehe v sobě nemá a tím sám sebe diskvalifikuje. Ono to ale není jenom o věku, ale o tom, jak nás rodiče vychovali a co nám předali do života. Obávám se, že nestačí hesla jako ‚přemluv dědu a bábu‘, tento národ má na víc a ani pan Pehe a další na tom nic nezmění. Zbývá mu jediné – žluč, zloba a nenávist,“ míní předseda SPO a senátor Jan Veleba.

Nejpopulárnějšími politiky mladých jsou Babiš a Okamura. Zemanovi voliči proti neomarxismu

„Pan Pehe by měl číst průzkumy. Podle nich jsou nejpopulárnějšími politiky generace 18-24 let Babiš a Okamura. A mladá generace je velmi kritická k EU. Takže věštby pana Pehe pocházejí nejspíš z kávové sedliny,“ myslí si člen předsednictva ODS a europoslanec Jan Zahradil.

„Pan Pehe asi neumí počítat, jelikož prezidenta Zemana volilo v těchto volbách ve druhém kole zhruba o sto tisíc voličů více než ve volbách předešlých, takže to jeho vyjádření je scestné a Pehe neví, o čem mluví. Pan prezident je podle sdělení lékařů zdráv, takže spekulace o jeho zdravotním stavu je pouze hysterií všech takových elit, které se nedokážou smířit s jeho opětovným zvolením prezidentem republiky. Tato vyjádření pouze přilévají olej do ohně k tomu, aby se společnost neustále rozdělovala na dva nesmiřitelné tábory,“ říká místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Fakt, že v letošních volbách získal Miloš Zeman víc hlasů než ve volbě minulé, tvrzení pana Pehe nepotvrzuje. Voliči Miloše Zemana nejsou postkomunističtí pomatenci, ale naopak lidé, kteří odmítají neomarxistické, chcete-li neoliberální, multikulturní experimenty, které jim chtějí lidé jako například pan Pehe vnutit. Přát svým názorovým oponentům smrt je nevkusné. Je to jen kousek od úvahy svým názorovým oponentům ke smrti pomoci. Myšlení pana Pehe je myšlení fašistů a páchne gulagem a gilotinou,“ zlobí se poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Hnusná havloidní zrůda a zrádce nenávidící vlastní národ

„Pehe je kretén a tím zůstane. Takto odporně se ke starým lidem může vyjadřovat jen hnusná havloidní zrůda, která se těší, až bude tančit na hrobě českých vlastenců staršího věku. Miloše Zemana volilo ale i mnoho mladých lidí. Věřím, že vlastenci nevymřou a nás, kterým záleží na vlastní zemi – ne na tom, abychom se zavděčili cizákům a globalistickým hyenám – bude vždy více. Věřím, že lidí, jako pánové Pehe, Štětina a Halík, kteří nenávidí a zrazují svůj vlastní národ, je menšina. Příští léta rozhodnou, zda přežijeme jako národ, nebo nás porobí hordy agresivních vetřelců,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Na trusu hyen není co komentovat,“ reagoval europoslanec ČSSD Jan Keller.

„Tomu, co řekl Jiří Pehe, nerozumím. Já mám informace, že Miloše Zemana volili i mladí lidé. Je to hodně zjednodušený názor,“ uvedl europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Demografická obměna je objektivní věc – dojde k ní a postavy minulosti budou minulostí – ale nepodléhá jakékoli umělé ideologické projekci typu Zeman vs. Antizeman. Zdravotní stav prezidenta je ale věcí jeho lékařů – není důvod ho nyní příliš předjímat,“ míní místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

„Pan Pehe a jemu podobní multikulturalisté se stále snaží rozeštvávat a rozdělovat českou společnost. Pravděpodobně tak činí ve jménu Nového světového řádu, kteří by rádi tito eurofederalisté nastolili,“ upozorňuje poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Černobílé vidění světa pana Peheho nesdílím. Zaprvé, voliče Miloše Zemana nelze označit za staré struktury, protože ho dle mého názoru volila šíroká škála občanů, co se týče věku, vzdělání i majetkového postavení. Dělení na staré hloupé a mladé chytré je prostě úlet. Některé voliče pana prezidenta před druhou volbou definoval názor jednoho z mých přátel, který mi řekl: ‚Nechci aby mi mé auto opravoval pekař, proto chci na Hradě také profesionála.‘ Zadruhé jsem si nevšiml, že by pan Pehe byl lékař, který je seznámen se zdravotním stavem pana prezidenta. Mimochodem to, že má problémy s chůzí (neuropatie), není tajemství. Z osobní zkušenosti při setkání s Milošem Zemanem (návštěva Jihomoravského kraje v listopadu 2017) mohu konstatovat, že jeho schopnost komunikovat a bystrý úsudek jsou stále stejné. Ale samozřejmě chápu, že se někteří stále nemohou smířit s tím, že byl podruhé v přímé volbě zvolen prezidentem ČR,“ uvedl poslanec ČSSD Roman Onderka.

„Všichni zapomínají, že stárnou a věkem se mění i náhled na svět. Pan Pehe byl taky v mládí asi pěkný kur a nyní bude kapoun, tak to s věkem bývá. A jen blbec si žije ve stáří s názory, které měl jako mladý,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Pehe je ubohá hyena, o tom dnes již není žádných pochyb. Ano, půl milionu mladých nezkušených voličů získá občanský průkaz, ale půl milionu voličů založí rodiny a zcela určitě v rámci přirozeného vývoje prostě změní názor. Stačí sledovat vývoj ve Francii, Německu, Holandsku, Švédsku, Polsku – tam všude voličů, kteří uvažují jako my, tedy eurorealisticky, kontradžihádisticky a vlastenecky, neubývá, ba právě naopak,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Nikdo není nesmrtelný. I prezident je jen člověk. Je pravda, že Miloše Zemana volili starší občané, ale také ‚venkov‘ a určité sociální skupiny. Venkov a určitě sociální skupiny nestárnou – jsou a budou tady pořád,“ míní senátor ODS Jaroslav Zeman.

Zájmy naší země a našeho národa jsou věčné

„Bez ohledu na to, zda pan prezident bude zdráv a žít věčně, nebo ne, věčné jsou myšlenky a hodnoty, které hájí – zájmy naší země a našeho národa, odpor proti nepřátelským totalitním ideologiím a zdravý názor – ty nezmizí nikdy,“ říká poslanec SPD Jiří Kohoutek.

„Jako dlouholetý lékař záchranky vím, že smrt je nečitelná, a pan Pehe by měl vážit svá slova,“ reagoval poslanec ANO Milan Brázdil.

„Když pominu tu ubohost, že pohřbívá pana prezidenta Zemana včetně půl milionu jeho voličů, tak pan Pehe musí také počítat s tím, že situace v EU se tak vyostří – pokud se nezmění její politika – že tito voliči ještě přibudou a když se dětem přestanou od základních škol vymývat mozky včetně médií a nechají je utvořit si vlastní názor, tak se tento počet ještě zdvojnásobí. Dále je nutné si uvědomit, že milion voličů pana prezidenta sedělo doma,“ uvedla poslankyně SPD Karla Maříková.

„Je otázkou, jaké politické preference budou mít mladí voliči za pět let, že nebudou levicově a sociálně zaměřené, bych nevylučoval. A co se týká prezidenta Zemana, jeho zdravotní stav se opravdu jeví jako zhoršený, nicméně významný americký prezident Franklin Delano Roosevelt byl na invalidním vozíku a nikdo se tomu nepodivoval,“ připomíná senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Nepřísluší mi vyjadřovat se k fyzickému zdraví pana prezidenta. Co se týče zdraví duševního, přeji si, aby mi ve stejném věku sloužilo jako to jeho. Vyjádření pana Pehe mi přijde více než hulvátské. Není otázkou vývoj demografické křivky, nýbrž je otázkou, co všechno se v naší zemi za těch 5 let stane. Z mé strany, coby voliče Miloše Zemana, budu nadále doufat ve zdravý selský rozum a věřit, že se za 5 let najde vhodný kandidát na prezidentskou funkci,“ říká poslankyně SPD Ivana Nevludová.

„Hlupáky nekomentuji,“ reagoval stručně na Peheho poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Pan Pehe se stal věštcem Hlavsou, o kterém jsme slýchávali od ‚Járy Cimrmana‘? Komentáře bývalého člena Sorosovy nadace nemohou být vlastně jiné než podlé a negativní. Jako slušnému a vychovanému člověku se mi příčí komentovat výroky tohoto exempláře. Češi jsou inteligentní národ a sami si dokážou rozhodnout, co je pro ně dobré. A je velkou výzvou a naším úkolem, aby si i další generace udržela schopnost vlastního úsudku, aby nebyla manipulovatelná,“ myslí si poslanykně SPD Jana Levová.

Češi mladší 35 let by v případném referendu nehlasovali pro členství v Evropské unii. Píše o tom server iHNED.cz. Ten zároveň konstatuje, že mladí Češi vidí EU mnohem skeptičtěji než stejně staří Slováci, Poláci a Maďaři. Důvodem názoru mladých Čechů je podle autora průzkumu, výzkumné společnosti GLOBSEC, hlavně chování českých politiků. To, že je Česko členským státem Evropské unie, tak vnímá jako pozitivní jen něco málo přes 40 procent mladých Čechů. Většina z nich tak společenství odmítá nebo ohledně jeho prospěšnosti nedokázali odpovědět.

autor: Lukáš Petřík