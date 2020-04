„Osm bilionů? Kde je chce vzít?“ „Pořád lepší, než dementní škrtání Topolánka s Kalouskem.“ Čtěte názory na Babišův velkolepý plán obnovy

reklama

Premiér Andrej Babiš v nedávném vystoupení na ČT uvedl, že se velkého zadlužení naší země nebojí. Vyjádřil nutnost podporovat v Evropě tradiční průmysl na úkor nových „zelených dohod“.

Babiš také mnohé překvapil slibovanými investicemi. Podle jeho slov je stále na stole tzv. Národní investiční plán, v jehož rámci by stát měl proinvestovat osm bilionů korun.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků ve Sněmovně, jak Babišovo vystoupení a sliby hodnotí. Zajímalo nás též, zda to podle zákonodárců napříč stranami je správná cesta.

„Pochybuji, že podpora tradičních odvětví je správná cesta do budoucnosti. Chápu ale, že v Green Dealu prostor pro Agrofert není. Soustřeďme se na budoucnost a nepodporujme neudržitelné,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz exministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip míní, že investiční plán je třeba prostudovat a pak se vyjádřit. „Ale je to jistě lepší plán než dementní škrtání v době ekonomické krize, jako to dělali Kalousek a Topolánek,“ konstatoval Filip.

„Návrhy premiéra Babiše jsou pouhým střílením líbivých hesel od boku. On i ministryně Schillerová žonglují s čísly, ale obávám se, že žádná poctivá analýza důsledků krize a možných řešení neexistuje, ani nemůže. Samozřejmě že bude třeba rozhýbat investice a zříci se bláhových ekologických cílů, pakliže budou prodělečné. Ale co konkrétně to bude znamenat a jak postupovat, o tom v tuto chvíli nelze ani spekulovat. Vládní investiční plán v tomto navíc není tím správným vodítkem – jednak je plný chyb, jak se ukázalo, a jednak se týká následujících desetiletí, ne jen doby po krizi. Na rozdíl od pana premiéra se já tedy zadlužení obávám, a to zejména proto, že v uplynulých letech ekonomického růstu a hojnosti nás vláda na podobnou krizi nijak nepřipravila, utratila všechny rezervy, které mohla, roztáhla pomyslný žaludek státního otesánka a navíc nás ještě zadlužovala,“ řekla redakci poslankyně ODS Jana Černochová.

To, že z krize je potřeba se rozumně profinancovat a podpořit českou ekonomiku investicemi do našich firem, je podle místopředsedy Sněmovny a šéfa hnutí SPD Tomia Okamury obecná pravda. „Mluvil o tom už pan prezident – zatím jsme ale konkrétní činy vlády černé na bílém v tomto směru neuviděli. Slyšíme pouze prohlášení pana premiéra a čekáme na skutky. Pro nás je naprosto zásadní, aby investice směřovaly do českých firem, a ne aby vytvářely zisky nadnárodních korporací. Pokud investice vlády budou sloužit zisku nadnárodních korporací, tak v tom případě se zadlužování společně s každým daňovým poplatníkem můžeme bát, neboť tyto zisky odtečou z České republiky. Tahle země nepotřebuje dluhy, potřebuje efektivní jednoduchou levnou státní správu, lidem a firmám pomůže více svobody, méně byrokracie a daní, a pokud jde o investice, není skutečně zásadní žonglovat biliony, které se rozkradou, ale mít promyšlené investice, které skutečně přinesou prospěch celé zemi,“ má jasno Okamura.

„Výkon celé české ekonomiky je zhruba pět a třetina bilionu korun ročně. Opravdu můžeme investovat osm bilionů korun? Jedinou možností, kde na to vzít, je tisknout peníze. A nemluvím o tom, že česká ekonomika nemůže absorbovat investice osmi bilionů investic. Jistě, můžeme ‚prostavět‘ peníze třeba i v nesmyslných megaprojektech, v tom problém není. Problém je v tom, že ty projekty musejí být smysluplné, musejí něco přinášet. A nesmějí se na ně použít jen nově natištěné peníze – následkem by byla inflace a chudoba těch, kteří přijdou po nás. Andrej Babiš prostě jede podle hesla ‚po mně potopa‘. Já chci myslet i na budoucí generace,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz exšéf hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

Europoslanec za ODS Jan Zahradil prý jen nerozumí tomu, kde chce Andrej Babiš ty peníze vzít. „Dluh by pro ČR neměl být problém, v rámci EU jsme na tom v zásadě dobře, máme ještě prostor pro další zadlužení. Souhlasím s tím, že ‚Green Deal‘ je třeba odpískat a podpořit domácí průmysl. Dodávám, že vzhledem k budoucímu vývoji zadlužení zejména v Itálii a Španělsku a předpokládané mutualizaci dluhů je třeba definitivně uložit k ledu náš vstup do eurozóny,“ řekl Zahradil.

„Každopádně je za mě jasné, že nás čekají principiální změny našeho myšlení, paradigmatu ve všech oblastech včetně právě ekonomiky. Pokud nepřehodnotíme některé návrhy z doby předkoronavirové, kam řadím pohled na soběstačnost, Green Deal či politickou korektnost, nic jsme nepochopili,“ uvádí poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Leo Luzar, místopředseda poslanců KSČM, má za to, že se premiér, jeden z nejbohatších lidí, drží příliš při zemi. „V celosvětové krizi jedou rotačky tisknoucí peníze na celém světě 24 hodin v kuse. Na poslední hypoteční krizi nejvíc vydělali ti, kteří to pustili do světa místo řešení toho, co zavinili a prodělali ti, kteří byli zodpovědní. Proto pozor! Prohnilý kapitalismus se nyní opět bude snažit pouze vydělat. Jen se všichni podívejme kolem sebe, tisíce lidí solidárně dávají i to málo, co mají, aby pomohly, a na pozadí vydělávají spekulanti kapitálu stovky milionů na nás všech. Co dělají USA, EU, Světová banka? Vidí řešení jen v rozdávání peněz. Prostě hodnotu člověka přepočítávají na peníze. To musí skončit, proto jsem komunista!“ konstatuje.

„Nevěřím mu ani slovo. Kdyby to myslel vážně, tak to dělal poslední tři roky,“ uvedl nekompromisně exšéf KDU-ČSL a poslanec za tuto stranu Pavel Bělobrádek.

Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková podle svých slov souhlasí s rezignací na šílený Green Deal, ale kromě investic by ordinovala více šetrnosti. „Příležitostí ke škrtům v rozmařilém rozhazování je víc než dost. A když je vidím já, ekonomický laik, měli by je vidět i naši ekonomičtí profesionálové,“ řekla.

„Nebyl to premiér, kdo 12. prosince 2019 hlasoval pro Green Deal? Moc by mne zajímalo, co na jeho investiční plán říká paní Schillerová a kde na to chce vzít peníze. Považuji to za velmi diskutabilní. My navrhujeme rekonstrukci nikoliv cestou zadlužování státu, ale naopak cestou odbourání zbytných nákladů. Tam vidíme velké finanční rezervy. Další rezervu vidíme ve zdanění dividend a v zavedení povinnosti zahraničních investorů v ČR reinvestovat část zisku zde,“ konstatuje poslanec SPD Jiří Kobza.

