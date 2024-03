„Rusko musíme uzbrojit!“ Michálek vytáhl ve Sněmovně vládní kartu. Lavice ANO prázdné

reklama

Michálek se jal připomínat českou geografii a připomněl, že Rusko, do jehož sféry vlivu jsme již patřili, se neštítí na Ukrajině páchat válečné zločiny. Už kvůli tomu vyjádřil naději, že se vláda s většinou opozice shodnou, že prozápadní směřování Česka zůstane zachováno. Do třetice by se podle něj většina poslanců měla shodnout, že Ukrajině je třeba dál pomáhat. „Zbrojení není nic hezkého, ale v této situaci je to nezbytné,“ míní Michálek.

„Čtvrtý cíl dnešní schůze je zastat se našich vojáků, kteří dělají maximum, aby připravili různé bezpečnostní scénáře. Armáda v tomto smyslu dělá, co může, a myslím si, že není správné ji zpochybňovat jen proto, že dělá svoji práci,“ pravil Michálek. A nabádal, že poslanci nemají naskakovat na „kremelské narativy“ a šířit ruskou propagandu.

Jednání Poslanecké sněmovny

„Náš zájem je definován v bezpečnostní strategii, kterou schválila vláda, kde je Rusko potenciální hrozbou číslo jedna, protože ruská rozpínavost je tu stále. Myslím, že se na tom shodneme s většinou opozice,“ pravil Michálek. „Ruská rozpínavost, nebo také zjednodušeně řečeno ruský medvěd, nás chce slupnout jako malinu,“ řekl šéf klubu pirátů Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

„Čili se ukazuje, že naším zájmem je ubránit Českou republiku před tou putinovskou rozpínavostí. I Macron, který dříve jezdil za Putinem jednat k těm dlouhým stolům, už také pochopil, že to nemá smysl. A francouzské Národní shromáždění už také potvrdilo, že vojenská pomoc Francie bude pokračovat,“ podotkl Michálek.

Jenže, už když začal mluvit, poslanci ANO odešli ze sálu. Největší opoziční klub tak dal najevo, jak se k Michálkovi a k jeho závěrům staví. Na svých místech nechali jen různé cedule s nápisy kritickými vůči vládě. Psali na nich např. o nákupu reklam chválících vládu za státní peníze, nebo mj. o rušení nemocnic v krajích a regionech, o kterém se teď nemluví, když Michálek mluví o české bezpečnosti.

Michálka to však neodradilo a znovu a znovu zdůrazňoval, že s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 musíme Ukrajině dál pomáhat a bude-li třeba, tak Rusko i „uzbrojit“. Stejně jako kdysi americký prezident Reagan uzbrojil Sovětský svaz.

Fotogalerie: - Hořící Putin

Připomněl slova české eurokomisařky Věry Jourové, nominantky hnutí ANO pro Evropskou komisi, která řekla, že každý, kdo zpochybňuje poskytování pomoci Ukrajině, v podstatě jedná v zájmu Ruska. „A mě mrzí, že teď řada kolegů nechce slyšet slova nominantky hnutí ANO,“ poznamenal Michálek.

V historii se vrátil až do roku 1938, kdy Velká Británie a Francie Hitlerovi ustupovaly na úkor naší země, ale nakonec stejně nezískaly nic. Jen druhou světovou válku. A s Ruskem to je podle Michálka stejné. „A ten poslední nesmysl, co slýcháme, je, že do války chodí děti. To je přece úplný nesmysl. Do války chodí dospělí, aby chránili své děti a své rodiče, jak to dělají i stateční Ukrajinci,“ sdělil Michálek.

Nakonec se zastal pirátského ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, na kterého se dnes útočí jen proto, že jasně hájí bezpečnost České republiky. „Nechceme, aby se to zvrhlo, aby po Ukrajině bylo okupováno Česko, Slovensko, Pobaltí. Nechceme žádnou další okupaci. Nikde,“ zdůrazňoval Michálek.

Svůj projev uzavřel konstatováním, že vládní koalice připravila usnesení, které obsahuje i téma zbrojení v Rusku, a že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR si nepřeje, aby kdokoli nahrával putinovské politice. „Mně je jasné, že schválením usnesení tomu... protože každý nese odpovědnost sám za sebe, ale jako Sněmovna můžeme říct, že toto by se dít nemělo,“ žádal Michálek. S dovětkem, že by rád, aby Sněmovna o bezpečnosti Česka jednala po 19. hodině, ale i po 21. hodině, ale bude-li třeba, pak i po půlnoci.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) nechala o tomto procedurálním návrhu hlasovat a návrh prošel. Pro hlasovalo 66 poslanců. Proti se postavilo 7 poslanců z 88. Návrh byl přijat.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.