„Tahle vláda vám všechno vezme, nic si nekoupíte!“ Babiš se bouřil ve Sněmovně. „Usekli“ ho

Andrej Babiš se ve svém projevu vrátil až ke krizi z roku 2009 a vyčetl ODS, že tehdy dala podnikatelům nulu. „My jsme podnikatelům dali 360 miliard za dva roky,“ pochválil dnes svou již bývalou vládu. A jedním dechem dodal, že v porovnání k HDP držela jeho vláda dluh v mezích, díky čemuž má Česko stále vysoké ratingy a je šestou nejméně zadluženou zemí v EU.

Zdůraznil také, že za poslední dva roky razantně vzrostly úspory českých domácností, což Babiš nepovažuje za chybu. Za velkou chybu naopak považuje to, že vláda neponechala rozpočet Aleny Schillerové v původní podobě, což by vzhledem k inflaci znamenalo, že vláda získá 60 miliard korun navíc. Z těchto peněz se podle Babiše měly navýšit důchody, mělo se na půl roku odpustit DPH. 11 miliard jste měli dát lidem, hřímal Babiš s energií. A nakonec měla vláda ponechat růst platů v původní výši a ještě ponechat slevu na jízdné.

„Vy jste ten rozpočet tak domatlali,“ soptil Babiš.

A hned popsal, z čeho vychází.

Zásadní chybu viděl právě v tom, že vláda vrátila DPH u energií na původní výši. Podle Babiše právě to způsobuje současnou inflaci. „Vy dokonce ještě jste tak arogantní, že říkáte, že lednová inflace je i inflací minulé vlády. To je neuvěřitelné,“ zuřil šéf hnutí ANO. „Je to vaše inflace. Pozdravujte pana premiéra. Je to jeho inflace. Měli jste odpustit DPH na 6 měsíců. Bylo by to 1,8 miliardy měsíčně. Mluvím o 6 měsících. Pokud nerozumíte, tak jsem vás včera informoval, že v červnu je léto,“ smál se Babiš vládě.

Vmetl vládě i to, že penze se zvyšuje ze zákona, takže nejde o žádnou zásluhu vlády.

Prohlásil, že vláda vlastně nedosáhla žádných úspor. „To jsou brutální škrty,“ pravil Babiš.

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně k rozpočtu

„A on nám to tady řekl pan prezident. Dnes nám pan prezident předvedl jeden z jeho nejlepších projevů,“ vychválil Babiš prezidenta s tím, že prezident správně poukázal na to, že lidé nebudou mít dost peněz, aby měli za co nakupovat, za co topit, za co svítit a tak podobně.

A vrátil se do 90. let 20. století a vyčetl ODS, že právě kvůli ní dnes Česko není ani potravinově soběstačné.

Nešetřil ani Českou národní banku za to, že zvyšuje úrokové sazby, čímž pomáhá bankám, ale lidem zdražuje hypotéky.

Ale ve 12:40 Babiše utnuli.

Místopředseda Sněmovny připomněl, že Sněmovnu čeká jednání o Senátem vrácené novele pandemického zákona a přislíbil, že Babiš dostane slovo hned, jak se poslanci vrátí k debatám o rozpočtu.

