A už jsi dnes kritizoval Moskvu? Fiala sklidil posměch

Výrok premiéra Fialy o kritice Bruselu a Moskvy padl v rámci rozpravy s moderátorem Václavem Moravcem v jeho pořadu OVM ohledně situace na Slovensku a nedávné cesty premiéra Roberta Fica do Moskvy kvůli dodávkám plynu.

Český premiér Fiala označil Ficovy aktivity jako škodlivé pro evropské zájmy a jednotu, přičemž zdůraznil, že jeho prioritou je ochrana českých a evropských zájmů, jimiž by aktuálně měla být izolace Ruska. „Snažíme se o to, abychom Rusko co nejvíce izolovali a abychom dali najevo, že tato politika je naprosto nepřijatelná,“ vysvětlil Fiala. Moderátor Václav Moravec však po Fialovi požadoval konkrétní odpověď na otázku, zda tedy aktuální slovenská politika poškozuje české zájmy.

„Jestli někdo častěji kritizuje Brusel než Moskvu, tak to není něco, co bychom za současné složité mezinárodní situace mohli považovat za odpovídající našim zájmům,“ odpověděl Petr Fiala na ČT.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč stranami, jak premiérův výrok vnímají.

„Vyjádření premiéra ukazuje, proč je Česko pod jeho vedením v tak žalostném stavu. Moskvu je za agresi třeba odsoudit, to přece nikdo nerozporuje. Ale to neznamená, že kvůli tomu budeme chválit Evropskou komisi za migrační, klimatickou nebo energetickou politiku. Já chápu, že se jí Petr Fiala zastává, protože v rámci předsednictví EU jeho vláda stála u těch největších zelených zběsilostí, ale lidé i firmy ty výsledky vidí. Pokud chceme něco změnit, musíme si přiznat stav. Podle Fialy je kritika nevhodná. Pak se pochopitelně nic nezmění. Jasný vzkaz voličům. Věřím, že si všichni zapamatují,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Poslanec ODS Karel Krejza souhlas s premiérovými výroky nevyslovil, ale nabídl svou verzi. „Já bych použil: Moskva mě štve strašně moc a Bruselu se méně bojím,“ uvedl Krejza.

„Někteří komentátoři tento výrok považují za zjednodušující a poukazují na to, že kritika institucí Evropské unie by neměla být automaticky vnímána jako projev podpory Ruska. Na druhou stranu, v kontextu současné geopolitické situace, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině, může být častější kritika Bruselu než Moskvy vnímána jako nevyvážená a potenciálně škodlivá pro české zájmy. Premiér Fiala tímto výrokem pravděpodobně chtěl zdůraznit důležitost jednoty a podpory evropských institucí tváří v tvář ruské agresi. Celkově lze říci, že výrok je zjednodušující, ale zároveň poukazuje na potřebu pečlivě zvažovat, jakým způsobem a v jakém kontextu je kritika směřována, zejména v době zvýšeného napětí ve vztazích s Ruskem,“ odpověděl v SMS zprávě lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Senátor Robert Šlachta připomíná, že Fialova slova vznikla na základě debaty o Slovensku. „Premiér Fiala tím reagoval na premiéra Fica. Jsem přesvědčený o tom, že Česko se v první řadě má starat o svoje občany a pak o dobré sousedské vztahy. Speciálně se Slovenskem, se kterým máme hluboké historické vazby,“ řekl senátor a předseda hnutí Přísaha.

„Svobodná kritika kdykoli a čehokoli je základ demokracie – hubu a krok musí držet lidé jen v totalitě. Fialovy touhy jen vypovídají, kde by naši zemi viděl. A popravdě, je to Brusel a jeho diktát, co nám každodenně ničí ekonomiku a zdražuje život – emisní povolenky a topení nebo benzín na nás neposlali Rusové, ale totalitáři v Bruselu spolu s Fialou, jejichž deklarovaný cíl je zdražit nám všem životy,“ míní šéf SPD Tomio Okamura.

Podle senátora Zdeňka Hraby je dobré, že místo hodnot se začalo veřejně diskutovat o zájmech. „Oceňuji, že se ve veřejném prostoru konečně nemluví o hájení nějakých našich hodnot, ale o hájení našich zájmů. Co se týká intenzity kritiky Bruselu, tak podle mého názoru vyplývá z toho, že ‚Brusel‘, jehož ‚produkty‘ se nás bezprostředně dotýkají, chrlí jeden nesmysl za druhým a je zcela odtržen od reality. Pak je, myslím, logické, že je i více kritizován než víceméně stále stejná politika ‚Moskvy‘, kde těch věcí, které by bylo možné nově kritizovat, je číselně méně. Takže bych za tím rozdílem viděl spíš matematické důvody než cokoli jiného,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Pan premiér je v těch svých ideologických klišé tak uvězněný, že přestává vnímat realitu. Jestliže Brusel dělá něco, co je v rozporu se zájmy našich občanů, tak mám mlčet? Na to může pan premiér rovnou zapomenout. Strategií jeho vlády je poslušně odkývat všechno, co z EU přichází, ale tomuto je třeba říct STAČILO!“ sdělila europoslankyně Kateřina Konečná.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová hovoří o jakešovském jazyce. „Ten výrok jsem zaznamenala a musím říct, že člověk už jen zakroutí hlavou nad tou obsahovou logikou. Je totiž především neskutečně hloupá. Taková jakešovská. Petr Fiala se zkrátka snaží svými vyjádřeními na premiéra hrát, ale zoufale mu to nejde. Je čím dál víc karikaturou sama sebe. To by šlo přežít, kdyby ovšem jeho vláda naši zemi fakticky tak neničila. Odnášíme to všichni. Každá firma, každá domácnost. To je pak k uzoufání tyto jeho ‚chytrosti‘ poslouchat. Měl by to konečně položit a odejít do propadliště dějin. Toho už snad nikdo nemůže brát vážně. Možná už ani on sám sebe,“ řekla senátorka.

„Takovéto výrazy jsou výrazem člověka, který absolutně nechápe realitu. Premiér Fiala skončí na podzim v propadlišti politických dějin, zatímco Rusko zde bude i nadále. Kdokoliv dnes řekne svůj názor, který je jiný než názor koalice, tak je nálepkován za populistu anebo extremistu. Premiér Fiala těmito výroky přispívá k dalšímu štěpení společnosti a států V4, pod taktovkou hybridního vládního strategické komunikace plk. Foltýna,“ konstatoval poslanec SPD Radovan Vích.

Do diskuse v rámci ankety se zapojil též exministr zahraničí a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek. „To už jen chybí, aby si vzal na pomoc ten přílepek o práci pro cizí mocnost, a budeme trestat ty, kteří kritizují špatným směrem,“ vzkázal.

„Je to další ze sbírky Fialových blábolů. Tento výrok je stejně naivní jako jeho proklamace, že za čtyři roky budeme mít stejné platy jako v Německu. Jde o to, že zatímco Moskva je pouze takový čert vytvořený médii a pětikoaličními politiky na strašení dětí, jenž však reálně nás vůbec neovlivňuje, tak Brusel je to skutečné zlo, jež zasahuje do každodenního života všech občanů v naší zemi. Kvůli Bruselu máme vyšší ceny elektřiny, plynu i potravin, musíme dodržovat nesmyslné příkazy a směrnice, jež brzdí podnikání a rozvoj naší země obecně, Brusel nám vnucuje migraci, ovlivňuje média i vzdělávací plány ve školách. To, že tedy občané a pronárodní politici kritizují Brusel víc než Moskvu, je tedy naopak zcela logické. Moskva jejich životní úroveň nesnižuje. Brusel ano,“ má jasno šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Předseda Svobodných Libor Vondráček zmínil Bruselem vnucovaná opatření, která negativně ovlivňují naše životy. „To, že umírají lidé na Ukrajině, je samozřejmě šílené, a každý normální člověk to musí odsoudit. Nicméně život českých občanů daleko více komplikuje Brusel než Moskva, auta nám zakazuje od roku 2035 Brusel, topení, bydlení a elektřinu nám zdražuje Brusel, svobodu internetu omezuje Brusel, konkurenceschopnost našim firmám ničí Brusel, za naše peníze dotuje eko aktivisty Brusel a takto bych mohl pokračovat. Až nám přestane Brusel centrálně plánovat život a vnucovat své nesmysly, nebude nutné ho kritizovat,“ zdůrazňuje Vondráček pro ParlamentníListy.cz.