Bouře ve Sněmovně nad sňatky homosexuálů: Pirát vytáhl dopis. Odhalena neznámá fakta

Sněmovna propustila dál zákon o manželství pro stejnopohlavní páry. Není však jisté, zda zákonodárci stihnou rozhodnout o novele do voleb. Na půdě dolní komory se odehrávala bouřlivá diskuse, do níž se zapojili i pirátští poslanci František Kopřiva a Tomáš Martínek.

„Je více druhů lásky, nicméně ta partnerská je jen jedna, tam prostě biologie nerozlišuje. A my samozřejmě se nechceme, a věřím, že předkladatelé ani jednoho z těch dvou tisků se nechtějí vlamovat lidem do ložnic nebo něco normalizovat, nebo naopak narušovat něco tradičního, co je biologicky dáno, protože ta láska mezi dvěma lidmi vznikne, ať už si tady odhlasujeme cokoli,“ poznamenal na půdě Poslanecké sněmovny pirátský poslanec František Kopřiva.

„My se tady bavíme o instituci manželství, který je buď církevní, ale o tom se tady taky nebavíme. My se tady bavíme o tom státním, což jsou státem garantovaná práva a povinnosti. Je to ochrana těch rodin a já jsem přesvědčený, že si všechny rodiny zaslouží stejnou ochranu od státu. Všechny rodiny by měly mít a všichni partneři a rodiče těch dětí by měli mít stejná práva a povinnosti vůči sobě, vůči dětem, vůči širší rodině, vůči státu. A manželství je samozřejmě konstrukt kulturní,“ podotkl Kopřiva.

„My jsme jediný živočišný druh, pokud vím, který to manželství vymyslel. Nejsem antropolog, ale tuším, že stejně jako spousta jiných věcí manželství vzniklo asi paralelně ve více kulturách v různých časech. Jak už tady zaznělo, má různé podoby, i historicky mělo různé podoby. Ale v tom současném pojetí, v tom státním svazku nebo státem garantovaném svazku, tam jde skutečně pouze o to, aby trvalé svazky dvou lidí, a podle mne je opravdu jedno, pokud je tam ta láska mezi partnery a vůči třeba dětem, vůči i širší rodině, které se to mimochodem také týká, protože k registraci třeba nemůže jít širší rodina na rozdíl od svatby, tak jsem přesvědčen, že ve 21. století by skutečně stát měl garantovat stejná práva všem rodinám a vyžadovat stejné povinnosti. A to je také důvod, proč si myslím, že bychom to měli posunout dál, návrh na manželství pro všechny,“ dodal.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek se pak v té souvislosti rozhodl přečíst dopis, který se toho podle jeho slov týká. „Rozhodla jsem se vás oslovit, protože dnes, to jest 29. 4. 2021, budete v Poslanecké sněmovně České republiky hlasovat o nové definici manželství. Ať již budete hlasovat jakkoliv, ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh a vysvětlila, proč je toto hlasování pro mě a moji rodinu velmi důležité. Před čtrnácti lety jsem emigrovala z České republiky. Žila jsem v Norsku a ve Velké Británii a nakonec jsem zakotvila ve Švédsku, kde nyní dokončuji doktorát. Všechny tři země jsem si vybrala z jednoho důvodu: na rozdíl od České republiky tam jako lesba můžu žít plnohodnotný život. Exodus LGBT lidí z České republiky je docela neznámý fenomén, ale z vlastní zkušenosti vím, že je nás v zahraničí hodně. Stěhujeme se, protože jsme v České republice občany druhé kategorie. Máme partnery a partnerky a v mnoha případech i děti, ale stát nás neuznává a nenabízí stejnou právní ochranu jako heterosexuálním párům,“ cituje Martínek.

„Registrované partnerství nám dokonce znemožňuje stát se společnými rodiči, což je protiústavní. Přitom se naše vztahy od těch heterosexuálních moc neliší. Zařizujeme si společné bydlení, někteří z nás se starají o děti a procházíme si stejnými strastmi i radostmi jako všichni ostatní. Moje největší strast je momentálně ztráta tří dětí kvůli samovolnému potratu a moje největší radost je možnost vzít si manželku, svoji dlouholetou přítelkyni Charlotte. Vzaly jsme se na radnici ve Švédsku před čtyřmi dny. Původně jsme se chtěly vzít na Moravě, aby mohli přijít i moji 90letí prarodiče, ale nakonec se kvůli covidu a váhavosti české vlády zúčastnili pouze přes Zoom. Hned, jak dostaneme vakcínu, vypravíme se do České republiky, kde pokud zrovna není pandemie, tak jsme několikrát do roka. Překročením hranic už ale Charlotte najednou moje manželka nebude a ztratíme i svá práva a povinnosti, které ve Švédsku jsou samozřejmostí. Žijeme také v nejistotě, jak to bude, až budeme mít děti. Jednou to snad vyjít musí. Po narození našeho dítěte se já i moje manželka automaticky staneme rodiči. Ovšem pouze ve Švédsku. Pokud dítě porodí Charlotte, moje rodina v České republice pro ně bude právně naprosto cizími lidmi. Naše děti nebudou mít nárok na české občanství a nebudou po mně ani moci automaticky dědit majetek,“ pokračoval Martínek.

„Registrované partnerství bohužel tyto problémy neřeší. Nikdy bych se registrovat ani nechtěla, protože by mi to znemožnilo adopci dětí, a navíc mi přijde slovo registrace potupné. Nejsem registrovaná, ale vdaná. Nemám partnerku, ale manželku. Proč je mi můj plnohodnotný život překračováním hranic do České republiky upírán? Rozdělování lidí podle sexuální orientace už je dávno passé a jednou manželství pro gaye a lesby musí projít. Proč ne třeba dnes? Stovky českých dětí vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách, které řeší ještě závažnější problém. Pokud biologický rodič zemře, může nastat odebrání dítěte, což vede ke katastrofálním následkům nejen pro druhého rodiče, ale především pro ty děti. Kdyby moje manželka nebo já na jedné z častých návštěv v České republice náhle zemřela, co uděláte s naším dítětem, které společně vychováváme? Bude si jej jedna z nás moci odvézt zpátky domů do Švédska? Prosím vás, abyste důkladně zvážil veškeré výhody, které navrhovaná novela zákona přinese. Nikomu to neublíží, ale hodně z nás to pomůže. Děkuji za přečtení a přikládám dvě fotografie z naší sobotní svatby pro představu, kolik štěstí byste mohli mnohým párům přinést. V úctě. Tento dopis máte všichni i s přiloženými fotografiemi. Já bych chtěl jen dodat, že bych byl také rád, kdybych žil v zemi, kde mají všichni stejná práva a můžou se všichni vzít,“ zakončil pohnutým hlasem Martínek.

