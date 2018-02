Chováte se jako komunisti, soptil lidovec, kterému nevyšlo odvolání Okamury

Šéfovi SPD Tomiu Okamurovi kvůli jeho sporným výrokům hrozilo odvolání z postu místopředsedy Sněmovny, což prosazovali zejména lidovci. Těm vadí zejména Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku, což považují za zpochybnění holokaustu. Poukazují i na slova dalších zástupců SPD v těchto záležitostech.

Okamura se proti vyjádřením, že zpochybňuje holokaust, ale již ohradil. Už dříve řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech za protektorátu, má ale výhrady k tomu, jak se řeší pietní místo, a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

K odvolání Okamury potřebovali lidovci dnes shromáždit podpisy 80 poslanců, tedy dvou pětin z jejich celkového počtu. Před polednem jich měli 48, podpořili je Piráti, TOP 09 a ČSSD. K návrhu se mezitím přihlásil i STAN se šesti poslanci.

„Sesbíral jsem podpisy 86 poslanců,“ tvrdil k tomu Bartošek pak na plénu krátce po zahájení úterní schůze.

„Někteří představitelé SPD se opakovaně vyjadřovali hanlivě k utrpení a obětem holocaustu, ať už označením tábora v Letech ´neexistující pseudokoncentrák, kde se vězněni lidé mohli volně pohybovat´, stejně tak jako bývalý tajemník SPD, jehož v současné době vyšetřuje policie, se vyjadřoval, že Židi, cikáni a homosexuálové patří do plynu,“ zahřímal Bartošek vůči poslancům s tím, že takoví lidé přece nemohou reprezentovat Poslaneckou sněmovnu a Českou republiku v zahraničí a nemohou být ani ve vysoké ústavní funkci.

Krátce poté první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan na plénu začal číst jména 337 obětí, které zemřely v táboře v Letech. Svůj plán už avizoval na tiskové konferenci. „Má se jednoznačně uznat to, že byla dána oběť 337 životů v době té nejhorší diktatury,“ řekl k tomu kromě jiného Rakušan.

„Ty oběti si zaslouží, aby ta jejich jména padla tady na plénu Sněmovny, protože to, že tito lidé zemřeli v táboře, který byl oplocen a žádné díry v tom plotě nebyly, to, že tito lidé by jinak žili, žili úplně jinou kvalitu svých životů, kdyby v tomto táboře neskončili. Nezpochybňujme utrpení ať už jakékoli skupiny obyvatel!" vyzval Rakušan Sněmovnu.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když ale poslanci nakonec hlasovali o tom, zda si bod a návrh Bartoška zařadí do programu, ukázalo se, že fakticky nemají lidovci pro to dostatek hlasů. 70 poslanců chtělo, aby se projednávalo odvolání Okamury, jen 70 ale bylo proti. Pro zařazení bodu na program schůze bylo přitom potřeba 80 hlasů. Návrh tedy nebyl zařazen do programu a šéf SPD zůstává místopředsedou dolní komory.

Těsně před schůzí poslanci hnutí ANO řekli, že nepodpoří snahy o odvolání Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek to odůvodnil tím, že klub se na tom podle něj shodl „drtivou většinou“ poté, co se Okamura na jednání frakce ANO omluvil za výroky ohledně protektorátního koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku. ANO chce, stejně jako ČSSD, zhodnotit dosavadní vyjednávání o vládě a rozhodnout, zda budou rozhovory pokračovat.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vyměnili jste účelové spojení, milí členové hnutí ANO, kteří jste nepřipojili svůj podpis, s komunistickou stranou a s extremistickou stranou v únoru, kdy si připomínáme, co se dělo před sedmdesáti lety. V mnoha ohledech se chováte stejně jako ti komunisti a přispíváte k tomu, že destruujete politickou kulturu v České republice,“ vyčetl Bartošek po neúspěšném hlasování poslancům ANO. Tím, že někteří poslanci hlasovali proti nebo se zdrželi, se podle něj přiznali ke zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech. „Pro mě osobně je to znevážení utrpení lidí, kteří zemřeli v holokaustu,“ zdůraznil nakonec Bartošek.

V případě, že by dolní komora nakonec o Okamurově odvolání hlasovala, bylo by to podle dostupných informací poprvé, kdy by se rozhodovalo o odvolání místopředsedy Sněmovny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura před kamerou ČT odhalil SMS zprávu s výbušným obsahem. A takto je to s jeho odvoláním Okamura může být v klidu. Místopředsedou Sněmovny zůstane Ve Sněmovně bude opět živo. Poslanci budou debatovat o odvolání Okamury VIDEO Redaktor Českého rozhlasu naháněl ve Sněmovně Okamuru. Ten ho obvinil z účelové kampaně. A věc má tuto dohru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová