Havlíček se neudržel: Arogance vlády! Jedem volným pádem, vy se na to díváte. Rodiny do chudoby

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve čtvrtek před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě se pustil do vládního kabinetu, který ignoroval rady opozice do poslední chvíle a konal příliš pomalu. „Sledujeme volný pád Česka, a ten náraz bude tvrdý. Velmi tvrdý. Situace je kritická a vy se všem jen vysmíváte,“ hovořil o aroganci vlády. Té doporučil, aby raději také vyrazila mezi lidi, aby zjistila jejich názor – smích by ji už prý přešel.

„Před nedávnem jsem tuto vládu přirovnal k Járovi Cimrmanovi, z toho důvodu, že je všude o něco později, a musím se Járovi Cimrmanovi omluvit, protože vůči této vládě je Jára Cimrman přesný jako hodinky. Tato vláda se tváří, že vše zná, od všeho má klíče a všude byla. Ale tam, kam má jít a kde má být, je o několik měsíců později,“ zmínil Havlíček.

Vládu kritizoval za vysoké ceny energií: „Fakta. Co se týká aktuální ceny elektřiny, patnáctinásobně víc než před dvěma lety. Záměrně říkám ty dva roky, protože to je obvyklá doba fixace. Aktuální cena třicetinásobně vícekrát než před dvěma lety. Teď se uklidňujeme v posledních dnech, že už se to lepší. Už to není třicetisedminásobně víc, už je to třicetinásobně víc,“ pokračoval Havlíček.

„Co se týká elektřiny, už jsme číslem jedna. Jsme na bedně, jsme první, nejvyšší ceny v Evropské unii. Co se týká plynu, tak máme páté nejvyšší ceny v Evropské unii,“ zrekapituloval exministr. Připomněl i vysoké ceny benzínu a inflaci, která je čtvrtá nejvyšší v celé EU.

Rozčílil se nad nepřetržitými posměšky vládní koalice, že jde o populistické kroky: „Od prosince, od ledna ukazujeme, že je možné ty peníze využít drobnou změnou zákona i ve prospěch rozpočtu, ve prospěch podpory. Opět smích. To je populismus? Že chceme, aby to, co tam bude navíc, se použilo ve prospěch firem, ve prospěch obyvatel, případně ve prospěch institucí? Tak proč to tady později zavádíte všechno? Bohužel ale, jak už jsem řekl, s několikaměsíčním zpožděním?“ pozastavoval se Havlíček, který nechápe, proč se vláda jednoduše neinspiruje příklady za našimi hranicemi, kde nacházejí řešení, která fungují.

Kriticky hodnotí úřadování svého nástupce, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN): „Jaká je tedy reakce vlády? Přestaňte už mi radit, pane Havlíčku, říká pan ministr Síkela. Já tomu rozumím, že nechce, abychom mu radili, má své rádce, ale my neradíme. My kritizujeme, říkáme, jak by se to mohlo dělat. A když už se vysmíváte, že to tak dělat nebudete, tak proč to tedy poté zavádíte? Vždy, jak už jsem říkal, jak ten Cimrman, s několikaměsíčním zpožděním,“ zopakoval Havlíček. Sepsul vládu i za její nedostatečnou podporu, ať už jde o příspěvek na bydlení nebo pětitisícový příspěvek nebo za komplikovaný energetický tarif.

Třaskavá je i situace firem. „Když teče do bot, firmy nedostávají vůbec nic. Ještě před týdnem pan ministr průmyslu Síkela tvrdí, že pro firmy nebude nic. Konec. Žádná přímá podpora, s výjimkou tedy toho, co přijde, ať jsem přesný, a to jsou ty obnovitelné zdroje. Nicméně to už je fakt mikropodpora. Za těch prvních osm, devět měsíců ten firemní sektor nedostal lautr nic, vůbec nic s výjimkou těch záruk,“ uvedl, že až když se svým převratným vyjádřením vystoupil rozumně ministr Blažek, začaly se věci hýbat.

„Firmy jsou vyděšené, jejich zástupci jsou vyděšení, svazy, asociace píšou vám, dobývají se k vám, nemůžou se k vám dostat. Nikdo neví, co se děje. Ale jediné, co vědí, je, že energie rostou a že pravděpodobně nedostanou nic. Minimální komunikace, arogance. Vysmíváte se jim. Vzkazujete jim, že je to tržní prostředí, ať si jdou půjčit peníze. Průmyslníci rezignují. Energetici si drží hlavu v dlaních. A situace je kritická,“ zhodnotil Havlíček.

„Energeticko-ekonomická oblast, tam už je to úplná fraška,“ konstatoval. „Celá řada z těch opatření, která jsme navrhovali, kterým jste se vysmívali, říkali jste, že jsou populistická, že jsou nereálná, tak k nim dříve či později vláda nakonec nějakým způsobem dokormidluje. Škoda, že tak pozdě, a bohužel nebudou mít už takový efekt, jako by měla, kdyby se zaváděla zavčasu," upozornil.

„Mohl bych vám říkat desítky a desítky příběhů. Já vím, že se smějete, že jezdíme po vlastech českých, já vím, že se smějete, že v době dovolených, v době léta jsme navštívili 205 měst. A já neříkám, že tam nebyli naši oponenti, byli, jasně, i pískali. Ale setkali jsme se tam s desítkami tisíc lidí. Místo toho, abyste se smáli, vyrazte taky. Jeďte do toho terénu, potkejte se s nimi, ať máte nějakou zpětnou vazbu! Možná vás ten smích přejde,“ řekl Havlíček směrem k lavicím vládních poslanců.

Upozornil na část společnosti, především na seniory, kteří nezvládají platit výdaje za bydlení a energie. „Část populace se bude dostávat do kritické situace, a nebude to trvat dlouho. Nebude to trvat dlouho. Já vím, že se zase teď můžete smát, stejně, jako když jsme vám říkali, jak se to vyvíjí, někdy na jaře. Když jsme vám ukazovali, jak porostou ceny, jak mohou růst ceny. Ano, bylo to ještě víc, než jsme předpokládali, to uznávám, ale ukazovali jsme ty scénáře,“ zdůraznil, že tyto černé scénáře se nakonec naplnily.

Vláda se podle Havlíčka umí jen vymlouvat a hledat viníka: „Pan premiér – pláč, brekot, chyby, všechno minulá vláda, jak to špatně vedli... místo plánu, co se bude dělat. Pořád se díváte do minulosti, furt brečíte. Místo abyste řešili budoucnost, co každého zajímá, tak stále řešíte minulost. Z té se fakt nikdo nenají. S tím nikdo nezaplatí ty faktury, i kdybyste měli v některých věcech pravdu, jako že se vám snažím vysvětlit, v čem ji nemáte, tak je nám to všem pendrek platný.“

„V té energetice to je opravdu jako show, to, co předvádíte. Obrovská míra nekompetence, z toho vyplývající nejistota, a vše přebíjíte neskutečnou dávkou arogance. Nedivte se, že vám lidi nevěří, protože vás považují za elitářskou vládu. To je výsledek vašeho vládnutí. Jedeme z kopce, je to volný pád a všichni se na to díváte. Ekonomické výsledky máte žalostné. Rodiny jdou do chudoby. Firmy jdou do kritické situace,“ zmínil opakovaně Havlíček.

Během prvních devíti měsíců vládní pětikoalice navíc „fakticky znevěrohodnila celou řadu klíčových institucí“. „Ale to už je jiný příběh – to je Ministerstvo vnitra, to je celá tragikomedie hnutí STAN, všech afér, kokainové kauzy, zpravodajské kauzy a tak dále. O tom tady dneska už padlo hodně,“ dodal s tím, že pokud vláda podporuje tento režim, lze tomu rozumět pouze z pohledu udržení si vlastních pozic.

