Mimořádná obludnost. Kdo druhému jámu kopá. Idiot Babiš, mělo ho trknout, že Kalousek... Okamura, Filip a Keller o tom, že se neprokázalo, že novičok byl z Ruska

„Přesný zdroj jsme nezjistili. Ale poskytli jsme vědecké poznatky vládě, která je spojila s mnoha poznatky z jiných zdrojů a následně z toho udělala nějaký závěr,“ cituje web Independent slova Gary Aitkenheada, šéfa výzkumné laboratoře Porton Down.

Babiše mělo trknout už to, že ho pochválil Kalousek...

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí a zda by měla výše uvedená informace něco změnit ve vztahu k Rusku. Především politici SPD a KSČM míní, že pokud neexistují důkazy proti Rusku, měla by následovat omluva. Někteří upozorňují na to, že záminkou pro napadení Iráku mělo být vlastnictví zbraní hromadného ničení. Takové zbraně se tam ale nenašly.

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz nereagoval.

„Za SPD od počátku říkáme, že je nutné nejprve záležitost podrobně prošetřit a až poté dělat závěry. Stejný postoj zaujalo například Rakousko,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opět se potvrzuje, že se nemají dělat soudy bez důkazů a u Velké Británie to platí dvojnásob – viz Irák,“ říká předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nejsem přítelem rychlých rozhodnutí, pokud nejde o akutní krvácení,“ reagoval poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Osobně jsem tuto otázku nekomentoval z důvodu stále probíhajícího vyšetřování. Proto to nebudu dělat ani nyní,“ sdělil europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poláci vyhlásili boj stočeným tachometrům. A co Češi???

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V celé kauze novičok je těch záhad nápadně mnoho. Česká vláda měla vyčkat s diplomatickými sankcemi. Jsem zvědav, jak se teď bude Babiš kroutit, pokud se zjistí, že všechno bylo jinak. Babiše mělo trknout už to, že ho pochválil Kalousek. To je přece pro každého slušného politika vážné varování,“ upozornil europoslanec Jan Keller.

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá

„Naplnilo se lidové přísloví: ´kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá´. K tomu dodávám, že když je jáma hluboká, tak se z ní těžko hrabe ven. Přesně to se naší vládě a jejím amatérům stalo a myslím si, že bude hůř. Obávám se, že ani strašení Putinem a jeho špiony či převádění hledání pravdy na velezradu nepomůže. Naopak,“ uvedl senátor SPO Jan Veleba.

„Toto se dalo předpokládat. Tato látka byla testována v mnoha státech a je těžké tak rychle určit, zda-li to byl vůbec novičok a odkud pocházel. Obvinění ze strany Velké Británie je tendenční, předčasné a jednoznačně zaměřené proti Rusku bez jasných důkazů. Vše mělo být nejdříve řádně vyšetřeno mezinárodními kompetentními orgány a následně teprve měl být mezinárodně koordinovaný postup proti viníkovi. Způsob, jak k tomu přistoupila Británie, některé státy EU a naše vláda, jednoznačně zhorší vztahy s Ruskem a zcela jistě nezmírní napětí v Evropě,“ upozorňuje poslanec SPD Radovan Vích.

„Vyhoštěním ruských rozvědčíků jsme dali jasně najevo, kdo jsou naši spojenci. Pokud začneme lavírovat mezi oběma tábory, ztratíme kredit a může to poškodit i naše renomé v NATO, které začalo spolu s investicemi do obrany růst. Já pevně doufám, že informace našich britských spojenců jsou postavené na pevných základech. Jen připomínám, že se jedná o diplomatické gesto, nikoli o rozpoutání války nebo přípravu na invazi, tady bych po irácké zkušenosti zcela chápal ostražitost a případnou zdrženlivost ČR a trval na nezvratných důkazech. I v případě zjištění přesného původu novičoku nastanou jen další a další spekulace a skončí to stejně nejasně jako se sestřelením letadla nizozemských aerolinií MH17. Stranu barikády jsme si už vybrali,“ uvedl poslanec ODS Karel Krejza.

„Nasledovat by měla omluva Rusku a nabídka spolupráce při vyšetřování celé události. Každému musí být jasné, že ani evropské národy, ani Rusové nemají vzájemným konfliktem co získat. Ba naopak. Rozeštvání Evropy a Ruska není v zájmu našich národů. U některých českých politiků bych pak očekával omluvu za ukvapené reakce. Tím by to ale mělo skončit. Jsou jevy, které se opakují a my se z nich, jak je vidět, nejsme sto poučit. Tím myslím horlivost některých, kteří freneticky podporovali vybombardování Iráku kvůli neexistujícím zbraním hromadného ničení. Evropské národy a jejich země jsou předurčeni ke spolupráci, a to včetně Ruska,“ říká poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Nic jiného než tento výsledek se ani nedalo očekávat. Jen absolutní blbci, několik politiků koncentrovaný do bloku DemoŽumpy a nejméně tři ministři v demisi z hnutí ANO, doufali, že tentokrát nás ´naši´ angličtí spojenci nepodvedou. A zase doufali špatně. Obecně bývá zvykem, že pokud je mezi dvěma stranami spor, má rozhodovat někdo třetí, ale hlavně nestranný. To se tady nestalo. Angličané po vzoru svých amerických spojenců, kteří už mnoho let vystupují jako světový četník, žalobce, soudce a dokonce i vykonavatel v jedné osobě, přičemž role obhájce je nadbytečná až dokonce nežádoucí, se velmi rychle rozhodli a označili viníka, tedy Rusko a dokonce i samotného prezidenta Ruské federace V. V. Putina. Důkazy jsou zbytečné. Pro stádo přeci musí postačit pevné přesvědčení politiků a heslo: kdo nejde s námi, jde proti nám. A jak je pro nás obvyklé, Česko musí být ve vedoucí skupině, třeba i hlupáků a blbců, jako v tomto případě. A tak naši ministři a bohužel i premiér v demisi Babiš se předhánějí, kdo řekne větší hloupost, a to bez ohledu, jak to poškodí naše vztahy s Ruskou federací. Konečně máme ve vládě tolik očekávané odborníky,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Psali jsme: Omluvte se Rusku. Za tohle ještě zaplatíme... V Británii začínají po zprávě vědců znít vážné hlasy Novičok? Tohle je ono. Vyrobíte to z toho, co volně koupíte. Popis, zážitky otráveného, pravda o zrádci. A česká stopa Diletantství české vlády. Novičok se v ČR zkoumal a neexistuje jediný důvod, proč by nebylo možné ho tu vyrobit, říká obchodník se zbraněmi a dodává šokující fakta o imigraci směřující sem z Afriky Britští vědci: Nejsme schopni dokázat, že novičok byl z Ruska. Předali jsme to vládě Mayové, která...

Ti, kteří cítí k Rusku jen a pouze primitivní nenávist, si okamžitě kopli

„Hnutí SPD od začátku této události prosazuje její řádné vyšetření, jelikož se domníváme, že může nést znaky politické provokace. Také jsme nesouhlasili s tím, aby Česká republika před vyšetřením celého případu přijímala nepřátelské kroky k Rusku, jelikož chemická látka novičok mohla být v minulosti testována v armádách řady evropských zemí, a proto je velice obtížné určit zemi jejího původu. Následná vyjádření některých politiků z takzvaného Demokratického bloku na adresu prezidenta Zemana s tím, že se dopustil velezrady, když dle svých zákonných pravomocí pověřil BIS pátráním po novičoku v ČR, jsou nehoráznou obludností,“ domnívá se místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Zdivočelá verze, s níž ráčí děsit svět britská premiérka v těžkých nesnázích, je děravá jako řešeto na první pohled. Zjištění britských expertů dává za pravdu nám všem, kdo na to upozorňujeme od samého počátku. Podobných fakt už bude jen přibývat. Tím půvabnější bude podívaná na česká práčata ´spojenecké solidarity´ hlava nehlava. Že by se naučila červenat aspoň tentokrát? Nebo snad dokonce vzít zpátky, co se nesluší – a jenom poníženě službičkuje zahraniční ´straně války´?“ ptá se místopředseda KSČM Josef Skála.

„Podle mě je ještě pořad příliš brzo na to jakkoliv na kohokoliv ukazovat prstem a obviňovat. Nicméně vzhledem k dnešní rusofobní realitě protiruskými xenofoby ovládané EU, NATO a značné části naší pseudodemokratické politické scény se vůbec nedivím tomu, že ti, kteří cítí k Rusku jen a pouze primitivní nenávist, si okamžitě kopli. Tak nějak to dokonale odpovídá jejich fašizujícímu přístupu jak k lidské svobodě a demokracii, ale i pravdě a respektu k lidem s opačným názorem, kterýmžto respektem tito pseudodemokraté vůbec netrpí,“ míní poslanec SPD Jiří Kohoutek.

V první stovce úspěšných idiotů jsou také Babiš a Stropnický

„Karneval idiotů skončil na 104 procent. Jsem velmi spokojen. Absolutním úspěchem skončila nejméně na 104 procent show ´otravte si svého agenta´. V této show se hodnotí, kdo je nejblbější v rámci EU a NATO. Absolutními vítězi jsou britští vládní komici v čele s premiérkou, ale v první stovce úspěšných idiotů je, a tady musím říci, žel, také Babiš a Stropnický z Česko – Moravska. Jde o hitparádu volů, kteří jen tak mezi dvojím vyčůráním odsoudili Rusko, že otrávilo v Anglii jednoho dvojitého agenta, který už nikomu k ničemu nebyl, leda se hodil k rozpoutání té taškařice,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor Jaroslav Doubrava.

„Nevíme sice, kdo exagenta Skripala otrávil, ale jedno víme jistě: Nebylo to Rusko, protože kdo by otravoval nějakého otravu čili hejhulu k ničemu něčím, co bylo kdysi vyvinuto a rozkvetlo na sovětských laboratorních pláních. Copak když někoho chcete nechat zlikvidovat, na oběť ještě dáte ceduličku s firmou, která vyrobila smrtící dobrotu? Navíc dobrotu tak účinnou, že lavičku, kde k tomu údajně došlo, prohlíží borci ve skafandrech, které by obstály i při výstupu kosmonautů do volného vesmíru a vedle nich stojí policisté bez jakékoli ochrany. Útok, který se stal začátkem března v anglickém Salisbury, je spíše špinavou zpravodajskou hrou proti Rusku z některého západního státu. Tipoval bych i přímo britské Angličany. Protože britská protiruská hysterie v posledních letech je ještě srandovněji agilnější než amerikánská,“ dodal Doubrava.

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jde zcela o zpravodajskou hru

„Z dostupných informací je zřejmé, že jde zcela o zpravodajskou hru. Nevíme koho. Proto také nikdo nic konkrétního neví a vědět asi nikdy nebude. Vrtěti psem. Mne spíš zajímá, kdo má interes na zvyšování napětí a přiblížení světu válce. Když to shrneme. Britové nemají důkazy, ale domnívají se. Rusové tvrdí, že s tím nemají nic společného, ale také to nemohou prokázat. Ostatní se předvádějí, kdo je solidární té, či oné straně. Pachatel ale může být i někdo třetí! Vrazit klín do spolupráce národů a mocností je velmi lákavé. Směšní jsou pouze ti politici a novináři, kteří také nic nevědí, ale mají zcela jasno. Je jedno, komu fandí, nebo naopak. Mně se líbí stanovisko Rakouska. Je neutrální a čeká na prošetření případu. Chytré a státnické,“ říká senátorka ČSSD Božena Sekaninová.

Božena Sekaninová ČSSD



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Buďme korektní. Řekli, že neví, odkud pochází a je na agentovi 007, aby sehnal důkazy, že v tom má prsty Putin. To naši agenti WC40 již panu Babišovi a Stropnickému tyto důkazy asi poskytli a proto ze vší rozhodností troubí na poplach a překonávají v rychlosti různé jiné evropské podržtašky,“ reagoval ironicky místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Odněkud ten novičok být musel, takže bych se ve změně názoru vůči Rusku zatím neukvapoval,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Domnívám se,že rozhodnutí o vyhoštění tří ruských diplomatů z ČR bylo unáhlené a nepodložené odpovídajícími důkazními prostředky. Obdobně jsem tento můj názor prezentoval na sněmovním Výboru pro evropské záležitosti, jehož jsem místopředsedou. Státním tajemníkem Chmelařem, zastupujícím tam premiéra, mně bylo odpovězeno, že Velká Británie je naším klíčovým spojencem a jejich prohlášení je tudíž třeba věřit. A podle toho to v naší zahraniční politice i analogicky vypadá, to znamená unáhlené a obtížně napravitelné diplomatické chyby jsou způsobeny rozhodováním bez důkazů, přičemž zrovna Británie není v tomto ohledu zrovna symbolem důvěryhodnosti. Stačí vzpomenout její trestuhodnou aktivitu při útoku na Irák, kde podle ní měly být skladovány zakázané chemické zbraně,“ připomíná poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Když se soudí rychle a bez důkazů, soudí se logicky velmi často špatně. To je tak, když se z politiků a diplomatů stanou zázrakem přes noc odborníci na chemii. Pokud někoho z něčeho obviním a pak na to nemám důkaz, je na řadě omluva,“ míní europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

„Vyhoštění diplomatů bez řádného prošetření případu bylo nezodpovědné a poškodilo to zbytečně naše vztahy s Ruskem,“ míní poslanec SPD Pavel Jelínek.

„Nejsem kompetentní posoudit původ látky,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„Je to jen potvrzení toho, co jsem říkal do ČT: že dokud nebude ukončeno řádné vyšetřování a potvrzen motiv i pachatel, je předčasné vynášet soudy a vůbec je ukvapené podnikat akce jako vypovídání ruských diplomatů a podobně. Hodně mi to celé připomíná případ neexistujících chemických zbraní Saddáma Husajna a nátlak Tonyho Blaira, který byl usvědčen ze lhaní,“ varuje poslanec SPD Jiří Kobza.

„Těžko říci. Ve světě tajných služeb se může laik jen těžko orientovat, co je pravda, co je nepravda a co je skoro pravda…,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

Psali jsme: Vyhoštění ruští diplomaté odjeli z ČR, potvrdila ruská ambasáda Dobře informovaný exposlanec strhává růžové brýle liberálů: Jsme ve válečném stavu a chováme se jako blbci. Evropa nedělá vůbec nic, jen se nechává vydírat Bývalý poslanec ANO zkritizoval vlastní ministry: V kauze novičok se zachovali loajálně, ale zcela špatně Zabije to hmyz, zabije to vás. Lékárny jsou jedu plné. Dobíjet zrádce, proč k tomu Putina? Štěpán Kotrba a jeho verze kauzy Skripal

Nemáme důkazy, ale stejně to udělali Rusové...

Zástupce ministerstva obrany pro televizi Sky situaci komentoval tak, že vědci nebyli schopni přesně identifikovat, odkud přesně jed pocházel, ovšem vláda využila „řadu dalších zdrojů“, které ji dovedly k závěru, že za otravu Skripala byl zodpovědný Kreml.

To vše se odehrálo poté, co Rusko vyzvalo Velkou Británii, aby zveřejnila důkazy prokazující jeho vinu za chemický útok v Salisbury. Rusko tak učinilo poté, co kvůli jeho údajné vině eskalovala nejhorší diplomatická krize od dob studené války s vypovídáním desítek diplomatů, a dokonce zavírání konzulátů.

Kreml od počátku popírá, že by měl s útokem cokoliv společného, britská vláda ale trvá na tom, že „neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení“, než je odpovědnost Ruska.

Zástupce vědců Gary Aitkenhead nyní zrekapituloval, že laboratoř byla schopna prokázat, že látka, kterou byl Skripal otráven, byl tzv. novičok, vojenský nervový plyn. „Naším úkolem bylo zjistit, o jaký plyn jde. Zjistili jsme, z jaké pochází skupiny látek a že jde o vojenský plyn. Nebylo však naším úkolem zjišťovat, kde látka byla vyrobena,“ cituje jeho slova Independent.

Britská vláda tvrdí, že informace od vědců byly pouze „jednou z částí zpravodajského obrazu“. „Jak předsedkyně vlády vyjádřila v řadě prohlášení od 12. března, zahrnuje to naše poznatky, že v posledním desetiletí Rusko zkoumalo možnosti, jak provádět atentáty pomocí nervových plynů – a jako součást tohoto programu vytvořilo a skladovalo malé množství novičoku,“ sdělil mluvčí britské vlády. Dodal, že dalším střípkem v mozaice je názor britské vlády, že Rusko považuje bývalé důstojníky své zpravodajské služby (Skripal zběhl ze zpravodajské služby – pozn. PL.cz) za cíle svých útoků.

„Podle našeho názoru je Rusko zodpovědné za tento bezohledný čin a neexistuje žádné jiné možné vysvětlení, s čímž souhlasí i mezinárodní společenství,“ dodal mluvčí. Mezinárodní organizace pro chemické zbraně, která se případem zabývá, má jednat ve středu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík