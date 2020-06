Nestrašte lidi, nebo se z toho nedostaneme, vyšlápl si na Vojtěcha Marek Benda. Jenže ten mu předložil čísla

reklama

Zkritizoval též zákaz vycestování: „Já chápu, že jsme byli na začátku v nějaké situaci nouzového stavu, nikdo pořádně netušil, co nás čeká, měli jsme ty strašidelné záběry z toho zahraničí a také jsem se v prvních dnech na vládu úplně nezlobil, že přijímá nějaká restriktivní opatření. I když jsem nikdy ani vteřinu nechápal, proč a z jakých důvodů vláda přijala opatření a dokonce pak dlouho podporovaná různými výroky i pana profesora Prymuly a dalších zákazů vycestování z republiky.“



Zákaz příjezdu je však dle něho „úplně jiná věc". „Ale zákaz vycestovat z republiky jako zákaz, který má bránit šíření pandemie na území ČR, byl podle mě naprosto jednoznačně protiústavní a zrušen Ústavním soudem nebyl jenom proto, že ho vláda dostatečně rychle stáhla a vzala zpět," shrnul. Marek Benda ODS



Některá opatření týkající se podnikání i životů občanů považuje „za úplně absurdní“. „Prostě nechme ty lidi trošku... ano, jsme stále pod jistou hrozbou, ale nestrašte. Přestaňte pouštět do televize své různé epidemiology, protože jestli budeme národ nadále strašit tak, jak ho strašíme, tak se ekonomika nikdy nerozjede. Pokud budeme pořád vytvářet pocit, že přijde druhá vlna, že se nesmí utrácet, že si každý musíme držet to, že se musíme bát svých bližních, že jim nesmíme ani podat ruku... Tak se opravdu dostaneme do stavu úplně izolované společnosti, a to je věc, kterou já bych si velmi nepřál,“ upozornil.



V návaznosti na tato svá slova následně vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby přestal dělat plošná opatření. „Něco jiného jsou samozřejmě opatření na místo, kde se objeví problém s nějakou šířící se nákazou. To známe podle zákona o péči o zdraví lidu dlouhá léta. Objeví se salmonela, zavřu restauraci, objeví se důl Darkov, přikážu nějaká opatření. Ale přestaňme dělat plošná opatření rozhodnutím ministra zdravotnictví, protože je pokládám za naprosto jasně protiprávní a dopadne to s nimi špatně,“ naléhal.



Vojtěch na Bendův projev reagoval, že Česká republika není „nějakým teoretickým státem, kde si tady můžeme říkat, jak by to bylo, nebo by to nebylo, jaký by byl scénář, kdybychom ta opatření neudělali, co se může stát“. A ukázal na to, že naše cesta v boji s koronavirovou nákazou byla, na rozdíl od té švédské, správná. Fotogalerie: - Rouškolidé

„Vidíme, že hlavní strůjce této cesty, hlavní epidemiolog Švédska, prohlásí, že udělali chybu, že se měli dát na jinou cestu, že měli zavést daná opatření. Protože ta švédská cesta a ta chyba – jak včera řekl pan hlavní epidemiolog ve Švédsku – byla to chyba a ta chyba stála 4,5 tisíce životů. Přitom, když Švédsko má stejný počet obyvatel jako Česká republika, zhruba 10 milionů obyvatel, tak u nás 324 obětí, ve Švédsku 4,5 tisíce,“ ohradil se vůči kritice.



Nyní tak dle ministra nejde o strašení. „Za včerejšek je nárůst počtu nových případů 84, poměrně výrazný nárůst v Praze, v Praze je 29 případů. V Praze pozorujeme, že probíhá komunitní šíření té nemoci v rámci jednotlivých městských částí,“ zmínil s tím, že je situaci třeba sledovat.



Namístě tak dle něj není strašení, ale obezřetnost. V průběhu června chce rozvolnit veškerá opatření, která ještě doposud jsou nastavena. Výjimkou budou masové akce typu festivaly. Psali jsme: Lidé začínají podávat trestní oznámení na vládu kvůli opatřením proti pandemii. Už jich přišly desítky Slyšeli jste o soutěži „Zákon roku“? ODS se chlubí, že v ní získala zlato i stříbro Marek Benda žádá usnesení: Vládo, přestaň se klanět Číně Absurdní! Část pražských politiků si hraje na ministry zahraničí... Marek Benda řádil u Xavera. Sekl i spolustraníka Novotného

