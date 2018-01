Pane ministře Pelikáne, budete tady sedět jako zbabělec? Kalousek se po obědě rozparádil a sněmovna ožila

Horké chvíle si dnes užil ve Sněmovně kvůli premiérovi Andreji Babišovi ministr spravedlnosti Robert Pelikán (oba ANO). Pustil se totiž do něj hned několikrát za sebou šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Chtěl, aby Pelikán slova Andreje Babiše o „objednaném stíhání“ své osoby dementoval, anebo okamžitě opustil svůj úřad. „To tady budete sedět jako zbabělec a oportunista a myslíte si, že se promlčíte?“ atakoval na Pelikána Kalousek. Ten se totiž slovům Babiše nijak nepostavil čelem.

Sněmovna dnes dala povel k tomu, aby policie pokračovala v trestním stíhání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka v případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Poslanci totiž dnes oba vydali ke stíhání a to téměř po pětihodinovém slovním maratónu. Pro Babišovo a Faltýnkovo vydání hlasovalo shodně 111 ze 180 přítomných poslanců. Proti bylo v obou případech 69 poslanců, výhradně z klubu ANO. Babiš podpořil své vydání, jak předem ohlásil. Stejně se zachoval Faltýnek při hlasování o sobě.

Před hlasováním se ale důrazně pustil do ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Napřed přítomným sdělil, že nepovažuje debatu za výrazně přínosnou. Vyzdvihnul ale výrok Andreje Babiše o tom, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Vyzval k tomu ministra spravedlnosti Pelikána, aby buď slova Andreje Babiše dementoval a uklidnil tím veřejnost, nebo okamžitě opustil svůj úřad.

Pelikán ale nereagoval. A tak se Kalousek postavil za řečnický pultík ještě jednou.

„Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí a upozornilo na vážnost chvíle. Předseda vlády tady řekl, že žijeme v zemi, kde jsou lidé ujišťováni, že jsme si před zákonem rovni, ale kde je zároveň možné si objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat a budete tady sedět jako zbabělec a oportunista a myslíte si, že se promlčíte? Zkuste být alespoň na chvíli muž a něco nám k tomu řekněte,“ zaútočil Kalousek.

Pelikán se totiž dnes k případu zrovna přespříliš neprojevoval. Jen uprostřed debaty reagoval na výtku předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury, jenž do pléna vznesl obavu, že když premiér útočil na policii a státní zastupitelství, že je možné si objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení, jak je možné, že s tím právě ministerstvo spravedlnosti nic nedělá.

„A kdo byl ministrem spravedlnosti, který s tím neudělal vůbec nic? Nebyl to stávající ministr spravedlnosti? Nebyl z hnutí ANO? Jak je možné, že šéf hnutí ANO řekne, že se tady dá objednat trestní stíhání, a už čtyři roky má stejného ministra spravedlnosti ze svého hnutí. Čekal bych, že proti tomu budete protestovat,“ střílel Stanjura do Pelikána.

„Nevím, jestli on chce žít v zemi, kde ministr spravedlnosti zastavuje trestní stíhání. Ale vy říkáte, že celou tu dobu byl ministr spravedlnosti z této strany a nic s tím neudělal.... Tak co s tím, pane, kolego, měl ministr spravedlnosti dělat?“ divil se ale vzápětí na konto Stanjurových slov Pelikán.

Ministr ale později už jen mlčel a to na rozdíl od své předchůdkyně Heleny Válkové (ANO). Ta třeba ve svém dlouhém vystoupení řekla, že stíhání Babiše a Faltýnka trpí několika chybami. „A totiž nedostatkem důkazů zejména ohledně subjektivní stránky stíhaných trestných činů, vadnou trestněprávní kvalifikací a z hlediska politického načasováním celé akce do velmi vypjatého období,“ zdůraznila.

„Řada ve spise uvedených skutečností údajně prokazujících trestnost jednání, to je naplňující skutkovou podstatu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství a skutkovou podstatu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku, také spáchaného formou účastenství, čili podle § 24 odst. 1 písm. a), není vůbec nebo jen velmi nedostatečně důkazně doloženo. Dalším zjištěním, ke kterému jsem dospěla studiem spisu, je konstatování nesprávně trestně právní kvalifikací údajné trestné činnosti obviněného Andreje Babiše, která vede nejen k chybným právním závěrům, ale současně pro mne i zpochybňuje i odbornou erudici příslušných policejních orgánů... Konkrétně jde o minimálně diskutabilní jednočinný souběh trestného činu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie, a to jak co se týká jejích základních skutkových podstat, tak kvalifikovaných. Neméně překvapující je konstrukce účastenství,“ nastínila kromě jiného Válková.

Ten policajt má smůlu, že nevlastní média a nemá pod sebou spravedlnost!

Krátce potom se Pirát Jakub Michálek naopak zastal vyšetřovatele případu. Právě na jeho hlavu totiž často padají výtky Andreje Babiše.

„Nemáme žádné indicie o tom, že by vyšetřovatel Pavel Nevtípil nějak v této kauze pochybil. Jestliže poslanci hnutí ANO zde horují za to, že Andrej Babiš je pod velkým tlakem, tak by se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem je terorizován vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo," poznamenal Michálek.

Prý jde o policistu, který má jen tu smůlu, že nevlastní největší média v zemi a že nemá pod sebou ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra a ani nevlastní holding za desítky miliard korun. „Ten člověk je v daleko horší situaci a pod daleko větším tlakem,“ prohlásil o vyšetřovateli Michálek.

Do poslanců hnutí ANO se kvůli „objednávce stíhání" pustil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Nebuďte pokrytci. Až tady váš šéf zase bude označovat lidi za zloděje, ať už konkrétní, nebo další poslance, kteří tady sedí, jsem zvědav, jestli vystoupíte a řeknete, že existuje něco jako presumpce neviny,“ uvedl kromě jiného Bělobrádek.

Kromě Babiše policie stíhá dalších devět lidí

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili, a říkají, že jde o politickou kauzu.Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Rovněž v minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzovali novou policejní žádost, protože oba v říjnových sněmovních volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.

autor: Olga Böhmová