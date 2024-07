Pluk Azov v Praze: Podezření. Přišli pro dezertéry? Zasáhne policie? Vře to

ParlamentníListy.cz opakovaně informovaly o chystaném turné ukrajinských bojovníků z praporu Azov po Evropě, kde jedna ze zastávek patří i české metropoli.

Situace se v čase změnila a některá evropská města na západ od nás vystavila „Azovákům“ stopku. Zrušeno bylo jejich vystoupení v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a nejspíš i v Bruselu nebo v Rotterdamu.

Podle dostupných informací se zdá, že akce dle plánu proběhne v České republice a v Litvě. ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, co říkají na to, že se v Praze akce tohoto typu uskuteční.

Zabránit jejímu konání chce europoslankyně Kateřina Konečná, která vyzvala ministra Lipavského, aby se on a případně celá česká vláda proti akci ohradili a distancovali. K ničemu takovému ale nedošlo.

V odpovědi Lipavský místo toho začal mluvit o Putinovi, sovětských tancích a roce 1968. „Kateřino, stačilo. Při čtení jsem zaváhal, za jaký stát jste to byla zvolena. Brzy si připomeneme výročí okupace sovětskými tanky. Ty stejné tanky nyní vraždí na Ukrajině a Putin by je rád viděl ještě dál. Jestli někdo napodobuje nacisty, vražděním a unášením dětí, je to Rusko,“ vzkázal Lipavský.

„Pan ministr Lipavský neumí číst, anebo nemá žádné argumenty proti tomu, co jsem mu napsala. Coby správný člen Fialovy asociální vlády umí jen nálepkovat,“ řekla PL Kateřina Konečná.

Podle jejích slov není pochyb o tom, že v uskupení Azov jsou neonacisté a lidé obdivující Hitlera. „Azov založil neonacista Biletský, známý také jako Bílý vůdce. Jeden z bojovníků Azovu si například zapózoval v Osvětimi a měl přitom na sobě tričko s Hitlerovým citátem. Přímých důkazů je celá řada a mnoho z nich jsem uvedla v dopisu ministrovi Lipavskému,“ dodala.

„Význam a přínos akce neumím ohodnotit. Pokud jde o symboliku připomínající fašistické symboly, tak ta je na Ukrajině poměrně častá. Podle informací, které mám, se ale neváže k fašismu. Spíš k ukrajinskému nacionalismu. Koneckonců svastika má svůj původ v Himaláji. Akce mě nijak nepobuřuje,“ napsal redakci poslanec ODS Karel Krejza.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová míní, že by, pokud se akce uskuteční, měla zasáhnout policie. „Je třeba si hlavně položit otázku, k čemu má podobné vystoupení, nad kterým je třeba se pokřižovat, vlastně sloužit, protože Azov není žádná taneční skupina. Popularizaci války? Vraždění? Nacismu? Umožnit propagaci něčeho podobně válečně zrůdného, navíc z cizí země, na území vlastní země, je nejen za hranou vkusu a hrdosti, ale podle mého názoru i za hranou zákona. V každém případě ten, kdo přijde Azovu tleskat, jako by šel tleskat Hitlerovi. A ještě za to platil vstupné. Pokud tomu tedy také jako sebevědomá země nezabráníme, doufám, že to bude policie přísně monitorovat, a bude-li třeba, tak zasáhne,“ reagovala senátorka.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se pozastavuje hlavně nad reakcí ministra zahraničí Lipavského na dopis šéfky KSČM Konečné. „Lipavský odpověděl jako pravý protektorátní ministr zahraničí. Takto může odpovědět buď blb, nebo zaprodanec. Někdy je to dva v jednom. Piráti podporující neonacisty, to je ve světě rarita,“ sdělil Foldyna.

„Myslím, že naše ukrajinské spolu-skoroobčany nepochybně čeká zážitek přímo srdcervoucí! Zvláště pak, když pořadatelská agentura pražského prostoru Endorfin na svém webu tuto akci výmluvně označuje jako ‚únikovou hru‘. Samotní členové pluku Azov svůj evropský zájezdový program nazývají ‚Naši lidé jsou všude, aneb Třetí útok v Evropě‘, a v anotaci show dokonce dojemně uvádějí, že mají starost o miliony Ukrajinců, kteří uprchli do zahraničí, ale stýská se jim po domově a rádi by se vrátili. Že se jedná o evropský zátah na dezertéry zjevně pochopili asi už úplně všichni, s výjimkou našich hrdinných vládních pravdoláskařů, kteří výrazně zaostávají vždycky a ve všem. I ten komunismus ostatně ‚porazili‘ až v polovině listopadu 1989 – jako úplně poslední ze všech,“ sdělil redakci PL předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Podle poslance hnutí SPD Radovana Vícha by se stát měl od této události distancovat. „Je to jasný důkaz probruselské a proválečné vlády Petra Fialy, jejíž zahraniční politika je vrcholem toho nejhoršího. Pluk Azov provádí dlouhodobě ta největší zvěrstva v rámci ukrajinského nacionalismu a neonacismu. Ostatně činnosti tohoto pluku v minulosti kritizoval mj. i Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, a Česká republika by se měla od jejich činnosti jasně distancovat, a nikoliv je ještě podporovat v rámci veřejných vystoupení. Je to hanba!“ uvedl Vích.

„V současné bezpečnostní situaci v Evropě bych podobnou akci u nás rozhodně nepodpořil,“ řekl předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Šéf Svobodných Libor Vondráček je přesvědčen, že i bojovníci pluku Azov mají právo na to říkat si, co chtějí. „Držím se hesla: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. A stejně tak to platí i pro pluk Azov. Pokud jejich akce nefinancujeme z našich daní, tak mě netrápí, že se konají,“ řekl.

„Je to jedním slovem hanba. Kolosální hanba pro Prahu i celou Českou republiku a neskutečná facka všem obětem nacistických zvěrstev, jakož k pozůstalým. K dokonalosti chybí už jen to, aby se toto setkání konalo u památníku v Lidicích. To, že v sedmi z devíti měst bylo podobné vystoupení zrušeno, dokonale ilustruje fakt, že Česká republika v nekritické adoraci všeho ukrajinského klesá hlouběji než všechny ostatní evropské státy. Uspořádat u nás dýchánek prokazatelně neonacistické vojenské jednotky, to považuji za zlomový okamžik v naší historii. Překročili jsme hranici, jejíž zdolání bych považoval ještě před třemi lety za nemožné. Fialův režim nám jasně dokázal, že už se neštítí vůbec ničeho. Česká republika našla své nové morální dno,“ vzkázal šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek reagoval stručně. „Je to proto, že jsme dopustili, že nám tu vládne extremistická verbež, lokajští pacholíci,“ sdělil.