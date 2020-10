Poplach na ČT? Dobrovolnost poplatků: ANO neříká ne. Bude veselo

reklama

Koncesionářské poplatky. Takřka věčné téma, které budí vášně a již celé roky se vedou veřejné diskuse o jejich výši, o tom, zda by neměly být zrušeny, jestli je veřejnoprávní média vykládají správně apod.

Nyní se objevila iniciativa poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, který předložil návrh, jehož výsledkem by bylo dobrovolné placení těchto poplatků pro domácnosti. Stačilo by písemně deklarovat, že se doma kupříkladu na Českou televizi nedíváte, a nemuseli byste každý měsíc platit.

„Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána,“ uvádí k návrhu poslanec Ondráček v důvodové zprávě. Upozornil na to server iDNES.cz.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, jak se k tomuto návrhu staví a zda by šlo o krok správným směrem. Dotazy vzhledem k tématu směřovaly především (ale nejenom) na poslance, kteří jsou členy sněmovního volebního výboru, v jehož kompetenci jsou právě média včetně těch veřejnoprávních.

„Má to logiku samozřejmě, protože v současné době se spousta médií včetně veřejnoprávní TV i rozhlasu poslouchá přes internet a počítače, telefony a těžko dohledávat, kdo se dívá a kdo ne. Na druhou stranu ale nemáme v České republice koncesionářské poplatky tak vysoké, jsou jedny z nejnižších na světě. V loňském roce se třeba ukázalo, že Českému rozhlasu velmi pomohl nárůst plátců, přibylo přes 44 tisíc přijímačů. Celé je to na dlouhou diskusi, ale ta by se měla hlavně odvíjet od nového zákona o ČT a ČRo. Podobný návrh tady byl už z pera SPD Tomia Okamury, který počítal s odpuštěním poplatků seniorům, tělesně postiženým atd. Celé je to o debatě o systému financování veřejnoprávních médií, aby to nebylo závislé na tom, kolik jaká politická garnitura přihodí danému médiu. U nás je navíc jeden z nejlepších výběru poplatků. Trend by měl směřovat k větší transparentnosti a kontrole, zejména v ČT,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO a předseda sněmovního volebního výboru, do jehož portfolia spadají právě veřejnoprávní média.

Svým názorem se do ankety zapojil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „Jistě je zcela legitimní hledat jiný systém platby koncesionářských poplatků. Zajímavá by byla například asignace, kdy by si občan mohl zvolit z daného výčtu, na které veřejněprospěšné účely poplatek věnuje. U koncesionářských poplatků je problém politický. Lidé jsou nuceni platit si televizi, která je podle mého názoru politicky jednostranná a vede politické kampaně. Ve své podstatě se dá říci, že jde o opoziční hlásnou troubu. A to je špatně. Pokud by veřejnoprávní televize byla skutečně politicky vyvážená, o poplatcích by se tolik nedebatovalo. Jinak řečeno, řada lidí si nyní vlastně platí za to, že je urážena z obrazovky,“ sdělil natvrdo Ovčáček.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek upozorňuje na to, že dnes už nemusejí poplatky platit lidé, kteří televizi či rádio nemají. „Osobně si myslím, že veřejnoprávní média mají význam, měla by být více nezávislá na radách obsazovaných politiky a měla by být financována podílem z daní jako obce,“ řekl redakci Michálek.

„Koncesionářské poplatky mají být dobrovolné, anebo se to má jmenovat televizní daň,“ konstatoval poslanec a šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus.

Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová podle svých slov návrh zatím nečetla a jeho obsah zná pouze povrchně. „Rozhodně se s ním seznámím, mediální legislativa je součástí mého sněmovního portfolia. Vyvstává mi ve spojení s návrhem několik otazníků. Osobně mám již dlouho v plánu k otázce financování veřejnoprávních médií v ČR pořádat konferenci, avšak současná situace to neumožňuje. Česká televize by se měla především snažit nabízet kvalitní obsah, tak aby občané chápali její potřebu, a tudíž i smysl poplatků. V současné době leží v Poslanecké sněmovně také návrh SPD, který se rovněž týká vyjmutí určitého spektra obyvatel. Je třeba řešit otázku, jak by se vyplnila mezera v příjmech veřejnoprávních médií, pokud by vypadla značná část koncesionářů,“ uvedla.

„Obecně je princip ‚neplať za službu, kterou nevyužíváš‘, správný. Osobně bych ale dal přednost tomu, aby byl televizní poplatek dobrovolný pro každého. Takový systém by podle mého názoru měl podporovat dokonce i současný ředitel ČT Petr Dvořák. Ten nedávno tvrdil, že podle průzkumu, který si ČT nechala zpracovat, 80 % koncesionářů souhlasí se současným TV poplatkem, nebo by jej dokonce rádi ještě navýšili, a zbylým 20 % je to v zásadě jedno. Z toho vyplývá, že pokud by byl TV poplatek dobrovolný, tak by těmto 80 % koncesionářů nic nebránilo platit víc, než platí nyní. Tím by se zvýšily příjmy ČT a pan Dvořák by konečně mohl přestat brečet, že mu těch sedm miliard ročně, které má teď, už na provoz nestačí,“ zamyslel se poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Podle něho to ovšem platí pouze za předpokladu, že průzkumy, kterými se šéf ČT Dvořák ohání, jsou pravdivé. „Pokud by totiž pravdivé nebyly, tak by si mnoho pracovníků ČT muselo rychle začít shánět jinou práci. Kdyby se tedy hlasovalo o zavedení dobrovolných poplatků hned zítra, tak já určitě budu hlasovat pro,“ dodal.

Ondráčkův návrh přijde poslanci ANO Patriku Nacherovi poněkud nesourodý. „Jak by se to kontrolovalo? Má to smysl, pokud koncesionář nemá vůbec TV přijímač. Ne vždy jsem s objektivitou ČT spokojen, ale toto mi přijde jako prvoplánovitá aktivita,“ zareagoval na dotaz.

„Možnost odmítnout platit koncesionářský poplatek je nezbytnou součástí demokratického státu. Stát tím dává najevo, že si váží svých občanů a dává jim právo uvažovat a konat podle sebe. Odmítnout koncesionářský poplatek je možné už nyní – myslí na to zákon o rozhlasovém nebo televizním poplatku. Problémem je, že tento zákon spojuje poplatek nejenom s nemožností vysílání sledovat (např. nevidomí lidé), ale také s nemožností, na čem ho sledovat. Kdo má doma televizi (a není to muzeální kus), tak za možnost vysílání platí, a když ne, může dostat pokutu 10 tisíc Kč od ČT. A tady vidím závažný nedostatek, protože tak jako máme možnost odmítnout něco kvůli víře, mělo by být zcela samozřejmé odmítnout platit za něco i kvůli názoru či potřebě. Nemám-li potřebu sledovat veřejnoprávní vysílání, stačí to. Proč bych nemohl televizní přijímač využívat jen k příjmu jiných zpráv a pořadů třeba z komerčních stanic nebo ze zahraničí? Za mě tedy by měl být zákon upraven a mělo by stačit prohlášení, ne podmiňovat to tím, jestli mám někde ve starém počítači na půdě televizní kartu,“ míní poslanec sociální demokracie a exministr kultury Antonín Staněk.

Místopředseda komunistického poslaneckého klubu Leo Luzar, který je předsedou podvýboru pro svobodu slova a média, se k návrhu zatím nechtěl vyjádřit. „Návrh kolegy Ondráčka si dovolím nekomentovat, nejsem s ním seznámen. Bylo by podle mě nekolegiální o něm tudíž hovořit,“ vzkázal Luzar.

„Tento krok podle mě není správný a nebudu ho podporovat. Byť můžu být občas k některým programům ČT kritický, tak jindy jsem spokojen. A nezapomeňme, že je nositelkou našeho kulturního dědictví. Takto by došlo k výpadku příjmů a nevím, kdo by je nahradil. Současný systém financování je podle mě nastavený správně,“ řekl nám poslanec ANO Martin Kolovratník.

