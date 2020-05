Příště to určí Kalousek s Gazdíkem a bude klid. Nacher, Klaus ml. a Okamura tvrdě o pláči nad Radou ČT. Ale jiní se bojí

reklama

Visí Česká televize nad propastí? Znamená výběr nových členů Rady ČT, tedy kontrolního orgánu, konec nezávislosti veřejnoprávní instituce, jak tvrdí někteří představitelé opozice? Anebo jde o hysterii, a volbu je nutno respektovat? Ihned po zveřejnění výsledků volby začaly ze všech stran létat ostré slovní šrapnely. Miroslav Kalousek dokonce mluvil o zločinu.

ParlamentníListy.cz se zeptaly v rámci ankety českých politiků, jak na vzniklou situaci nahlížejí a zda se obávají ohrožení veřejnoprávní televize.

„Všichni tři byli demokraticky zvoleni a může se mi to nelíbit, ale je to tak. Zločin to není. Mohu pochybovat o kompetencích, ale zločinem bych to nikdy nenazval. Jinak Xavera Veselého znám a doufám, že využije svých schopností být věcný, tvrdý a důsledný k nezávislé kontrole ČT. Přeji všem, aby se snažili dělat maximálně dobře svou práci a ČT trochu pozvednout,“ řekl nám europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Poslanec vládního hnutí ANO Patrik Nacher tvrzení o konci nezávislosti televize důrazně odmítá. „Naopak mám pocit, že středeční volba je důkazem, že tzv. lepším demokratům klokotá nedemokratická krev v žilách. V momentě, kdy volba nedopadne podle jejich představ, je to podle nich nedemokratické. Kdybych tímto způsobem fungoval v pražském zastupitelstvu, každý týden o něčem říkám, že to je nedemokratické. Všichni ti šíbři, kteří tu jsou dvacet let a znají všechny procesy, dobře vědí, že nejdemokratičtější je tajná volba, protože v tajné volbě neplatí nebo nedopadají žádné politické dohody, protože za plentou si každý může zvolit, co chce. Proto je tento způsob volby nejdemokratičtější a nejčastěji používaný u personálních voleb. Když se podíváte, kolik hlasů všichni tři radní dostali, je jasné, že pro ně hlasovali i někteří poslanci opozice. Jejich nálepkování musím zásadně odmítnout, je to nepochopení demokracie, která ústy kolegů Kalouska, Gazdíka a dalších je ve stylu: buď zvolíte koho chceme my, a pokud ne, tak vám dáme nálepku, že jste komunisticko-fašisticko-populistická koalice, nebo co to řekli. To je nepřijatelné. Tak ty volby nedělejme a příště bude výsledky určovat kolega Kalousek s Gazdíkem a všichni budou spokojeni, konstatoval Nacher.

„Mám určité obavy o nezávislost České televize, ale musím respektovat výsledek voleb,“ řekl ParlamentnímListům.cz poslanec a exšéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Slova o ohrožení nezávislosti ČT odmítá první místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip. „Jak může jeden nebo tři radní z 15 změnit nezávislost České televize? To už je z principu hloupost. Pan Kalousek si asi myslí, že jsou lidi hlupáci a že mu na jeho špek skočí, což se po zkušenostech s ČT určitě nestane. Možná se také bojí, že ho už ČT nebude zvýhodňovat,“ uvedl.

„Zvolení nových členů Rady ČT je naopak cesta k tomu, aby se ČT stala televizí opravdu veřejnoprávní. Vystupování pana Kalouska a spol. je potvrzením, že volba byla správná,“ je přesvědčen poslanec Jaroslav Foldyna.

Demokracii podle Václava Klause mladšího ohrožují právě ti, kteří volbu kritizují. „Ohrožení demokracie není to, že se skupina bezúhonných, slušných a ve svých oborech úspěšných lidí rozhodla kandidovat, ani to, že získali většinu v tajné volbě. Ohrožením demokracie jsou ti, kteří, pokud v demokratické volbě neuspějí, mluví o zločinech a ohrožení demokracie, nezávislosti... To se mají kandidáti vybírat na krajské konferenci TOP 09 nebo na pirátském internetovém diskusním fóru, nebo co?" ptá se předseda Trikolóry.

„Včerejší volba nových radních do Rady České televize se ve Sněmovně povedla – 3:0. Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha – přesně podle mých představ, 100% zásah. Přeji všem třem, ať se jim daří! Čeká je hodně práce v boji za svobodu a demokracii! Aby tady znovu byla ČT pro VŠECHNY občany a aby reprezentovala VŠECHNY hlavní názorové proudy. Nikoliv jen samozvanou skupinu vyvolených a svévolně cenzurovala a manipulovala to, co se vedení televize názorově nehodí,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

„V poslední době mám čím dál častěji pocit, že někteří politici se už dočista zbláznili,“ sděluje poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. „Neexistuje jediný důvod, proč by zvolení mladé ekonomky a vysokoškolské učitelky s pevně ukotvenými konzervativními názory na svět, nebo moderátora, který ke své práci přistupuje trochu jinak než mainstreamová novinářská smečka stižená „kavčím virem“, do Rady České televize mělo být ohrožením čehokoli. A už vůbec ne demokracie nebo nezávislosti České televize. Ohrožením demokracie jsou naopak právě ti politici, kteří spustí povyk pokaždé, když volby dopadnou jinak, než by si oni přáli. Mluvím o Kalouskovi z TOP 09, Němcové z ODS, Gazdíkovi ze STANu a mnoha dalších,“ dodává poslankyně.

