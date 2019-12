Radši se věnujte zákonům! Faltýnek po včerejším Václaváku udeřil na opozici. A „vysvlékl“ Fialu

Podle Faltýnka byl letošní rok pro vládní koalici ve Sněmovně úspěšný. „Všechny klíčové vládní návrhy zákonů byly schváleny. Ať už jde o navyšování důchodů, platů učitelů, daňové záležitosti atd. Přestože jsme menšinová vláda, podařilo se tyto zákony všechny schválit. Máme za sebou úspěšný rok,“ hodnotí.

S tím by ovšem nesouhlasila opozice a největší protivládní demonstrace od listopadu 1989 také říkají mnohé. „Musíme si vážit toho, že žijeme v demokracii a máme tu svobodu slova, svobodné volby, což jsme všichni v roce 1989 chtěli. Na druhé straně já jako Jaroslav Faltýnek, který byl součástí kauzy Čapí hnízdo, se na to dívám zevnitř celého případu a pořád dokola říkám, že jde o účelovou vymyšlenou kauzu, jejímž cílem je dostat Andreje Babiše z politiky.

Kauza Čapí hnízdo, která tady je v prostoru už několik let a bohužel stále není v závěru, je určitě jedním z důvodů, proč lidé demonstrují. Sám jsem byl z toho trestního stíhání vyjmut před rokem. V každém případě lidé na demonstracích svobodně vyjadřují svůj názor, za sebe ale říkám, že k takovým protestům nejsou důvody, protože tu kauzu znám velmi dobře.“

Dalším důvodem k demonstracím je údajný střet zájmů. V minulém volebním období všechny strany ve Sněmovně kromě hnutí ANO přijaly speciální zákon na Andreje Babiše. Pan Fiala i veřejně řekl, že se mu principiálně nelíbí přijímat zákon na jednoho člověka, ale že je to nutné. Dnes stejní lidé kritizují způsob, jak Andrej Babiš tento zákon naplnil.

„V době projednávání zákona jsem prosil a žádal kolegy z ostatních stran, ať do toho zákona dají přesnou citaci, co člen vlády má se svým majetkem udělat, dostal jsem na to od všech odpověď, že to nejde, protože by to bylo protiústavní. Jinými slovy, že nejde v zákoně konkrétně zmínit, co má člověk s majetkem, firmou, akciemi udělat. Jestli to má prodat, převést nebo cokoli. To v zákoně není. Pan Babiš vyhověl znění zákona a dnes je za to kritizován. My jako hnutí ANO jsme byli proti tomuto zákonu a podali jsme ústavní stížnost, která tam do dneška leží a není řešena. Tři roky tam leží a nic,“ pokračuje Faltýnek.

Nad důvody, proč Ústavní soud zmíněnou stížnost dosud neřešil, nechce Faltýnek spekulovat. „Netuším, nechci hodnotit práci Ústavního soudu. Podle mého názoru důvody, pro které lidé demonstrují, nejsou relevantní. Evropská komise či její úředníci by neměli vykládat český zákon o střetu zájmů. Ten má vykládat český soud. V auditu se ale hovoří o tom, že Andrej Babiš porušuje český zákon o střetu zájmů,“ zmiňuje dále.

„Měli ten zákon udělat lépe. My jsme byli principiálně proti, nepodíleli jsme se na tom. Ať ten zákon opraví, pokud se jím podle nich premiér neřídí dobře,“ konstatuje. Zda by klub hnutí ANO změnu tzv. Lex Babiš podpořil, nechce zatím Faltýnek sdělit. „Záleží na tom, s čím by přišli. My jsme otevřeni jakékoli diskusi,“ vybízí.

Konflikty mezi opozičními stranami šéfa klubu hnutí ANO příliš nezajímají. „My to nekomentujeme. Snažíme se ve Sněmovně pracovat, předkládat návrhy zákonů ve prospěch občanů České republiky, což se nám daří. Vzájemné handrkování my neřešíme, je to jejich věc, a jestli se opozice dokáže sjednotit nebo schůzovat nebo jít společně do voleb, to je na nich," reaguje pro ParlamentníListy.cz Faltýnek.

„Jejich jediné téma, Antibabiš, evidentně nefunguje. Každý den to je v novinách, šest let je to pořád stejné, a nic. My tomu nedokážeme nijak zabránit, je to součást demokratické diskuse. Já nemůžu opozici nic radit, je to jejich věc, ale někdy by bylo lepší, kdyby se věnovali zákonům pro naše občany. Od toho tu Parlament je. Dál to nekomentuji,“ sděluje.

Ten podle svých slov nepřišel na to, na základě čeho je podle opozice Andrej Babiš hrozbou pro náš stát. „Konkrétní kroky a výsledky naší vlády občané pozitivně pravidelně pociťují. Petr Fiala nás kritizuje za malé zvyšování platů učitelům, ale když on byl ministrem školství, učitelům nepřidali téměř nic. ODS v opozici pravidelně slibuje snižovat daně, ale když vládla, vždy je zvyšovala. Lidé to vidí, nejsou hloupí a pamatují si, co kdo sliboval a jestli to splnil. My, co jsme slíbili, to jsme splnili,“ tvrdí.

Faltýnek též prozradil, že po roce chystá další výstavu svých obrazů. „Maluji celý svůj život, baví mě to, je to moje relaxace. Loni jsem poprvé udělal akci ve prospěch školy pro postižené děti v Prostějově, pro školu Jistota. Dopadlo to velmi dobře, v dražbě se prodaly tři obrázky a hodně to té škole pomohlo, udělala si za to fasádu. Letos jsem se domluvil se slovenským ministrem financí Ladislavem Kamenickým, že uděláme společnou vernisáž. Koná se zítra, je to nazvané Paralelní dialog. Dva amatérští výtvarníci se potkali a znovu to uděláme ve prospěch postižených dětí. Pak to chceme udělat i na Slovensku a představit svou tvorbu za poslední rok. Bude tam asi dvacet mých obrázků a snad se jich zase pár prodá a pomůže to dětem,“ dodává Jaroslav Faltýnek.

