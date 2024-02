Systém selhal. A s ním Bartošova pověst. Sesypali se na něho všichni

reklama

V online systému přihlášek na střední školy se objevila technická chyba – a to v předvečer spuštění. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) i ředitel Cermatu Miroslav Krejčí se omlouvají, ministr zodpovědný za digitalizaci Ivan Bartoš čelí kritice i výsměchům na sociálních sítích.

Problémy přicházejí jen pár dní poté, co slavně ohlášené spuštění elektronických osobních dokladů způsobilo výpadky služby eReceptu a dalších digitálních služeb státu. Hovoří se o blamáži s vlajkovou lodí pirátské politiky, digitalizací státní správy.

Co vypovídá opětovné selhání procesu digitalizace o práci vicepremiéra Ivana Bartoše, který je pověřený koordinací oblasti digitalizace, a dalších zodpovědných osob? Taková byla otázka redakce na české politiky.

„Vzpomínám si na hysterii kolem elektronické dálniční známky, která vypadávala prvních osm hodin, ale v testovacím provozu! V ostrém provozu vše bez problému. Mimo to jsme udělali e-recept, e-neschopenku, tečku, čtečku, online daně, očkování, bankovní identitu. Co udělali komsomolci od Pirátů? Digitální stavební řízení fiasko. E-občanka problémy. A nyní přijímačky. Umějí akorát kritizovat, mají lidi na všech úřadech, dojí stát a výsledky nula,“ řekl ParlamentnímListům.cz místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Senátor ODS Tomáš Jirsa v této souvislosti varuje před digitalizací v oblasti voleb. „Pro mne je to pouze potvrzení toho, proč blokovat elektronické volby. A korespondenční volba je, jak se aktéři shodují, mezikrok,“ uvádí.

„Ministr Bartoš opakovaně v praxi potvrzuje selhání, vlastní neschopnost a lživé předvolební sliby Pirátů – nejsou ani odborníky na digitalizaci, ani na IT, ani nejsou kompetentní řídit stát. Sliby chyby. Digitalizace selhává na všech ministerstvech. To, co umějí soukromé firmy i jednotliví občané, Fialova vláda a ministr Bartoš nezvládá. Problém vidím v jediném. Když nakupuju já IT systém, vybírám nejlepší poměr výkon cena a sakra si hlídám, aby mi ve firmě systém fungoval. Stát pod vedením dosavadních vlád dělá opak – vybírá nejdražší a nejneschopnější – a neumí pohlídat, aby dostal to, co si platí,“ sdělil redakci šéf SPD Tomio Okamura.

Podle poslance ODS Karla Krejzy jsou při spuštění velkého projektu určité mouchy vždy. „Svědčí to o tom, že nemají nadpřirozené schopnosti. V rámci schopností smrtelníků je náběh rozsáhlého systému vždy doprovázen objevením překvapivých zákoutí zdrojového kódu. I Windows uživatele překvapuje. Jen jsem zvědav, zda elektronickou přihlášku Cermat opraví a rozchodí. Také se mě týká,“ řekl Krejza.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský vyzývá k využití skutečných odborníků. „Je dobré opravdu na tuto práci potřeba najmout odborníky. Nechceme žádné polovičaté řešení,“ uvedl.

„Ještě jsem nezažila, že by nějaký systém, kterým se vláda tak chlubí, fungoval od začátku tak, jak má. U mnohých lze také pochybovat o tom, že občanům skutečně usnadňují život, což se týká například zavedené povinnosti elektronického podání daňového přiznání. I na základě těchto zkušeností uskupení stačilo! bude bojovat za právo na osobní styk a fyzický kontakt s úřady a institucemi!“ konstatuje europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná.

Podle šéfa strany Motoristé sobě Petra Macinky se opět potvrdila pirátská nekompetence. „Vypovídá to pouze o tom, jak moc nepotřební a pro nikoho užiteční Piráti parazitují na státních agendách. S Piráty ve vládě se vracíme k duchu starého komunistického rčení, že ‚aktivní blb je horší než třídní nepřítel‘. V tomto ohledu je třeba uznat, že Piráti jsou velmi aktivní. Také proto už v České republice pomalu zlidovělo i jiné rčení: ‚Na co pirát sáhne, to přestane fungovat.‘ Když už je z nějakého nepochopitelného důvodu premiér Fiala ve své vládě drží, měl by jim raději vysvětlit, že úspěch zaručující variantou vládnutí může být také pro jistotu raději nedělat vůbec nic. Totéž by ostatně mohl poradit i ministrům z jiných stran. Všem, kteří tento režim ještě neadoptovali, včetně sebe sama,“ sdělil Macinka.

„To, že nám to tu jaksi často nefunguje, je podle mého názoru tím, že dané ministerstvo bylo pro vicepremiéra uměle vytvořeno, aby nějaké měl, a až pak se pro toto ministerstvo začala vymýšlet práce – podle mne momentálně zcela zbytečná, ať jde o občanky, techničáky a tak dále. A jak se navíc ukazuje, probíhá to patrně bez dobrého odborného pokrytí. Zkrátím to. Kdyby udělali pana Bartoše ‚jen‘ vicepremiérem bez ministerstva, ušetřili jsme si všichni spoustu nervů a spoustu peněz. Chci tím říct s mírnou nadsázkou, že kdyby pan Bartoš jako vicepremiér nedělal nic, bylo by to levnější. A to nemluvím o tom, co bude stát náprava všeho toho, co nefunguje,“ napsala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta míní, že je to další důkaz, že tahle funkce byla vytvořená, jen aby se Pirátům dala nějaká funkce. „Buď tato pozice nemá žádnou váhu, reálně nic neznamená a každé ministerstvo si stejně dělá, co chce, nebo je pan Bartoš totálně neschopný. Obojí je špatně. Nejde jen o eDoklady a přijímačky, podařilo se jim rozbít systém Identity občana, přes který se přihlašují i další lidé ke službám státu. Je to ostuda. Dnes není technický problém připravit systémy, které zvládnou nápor desítek tisíc lidí najednou, je to tedy jen a pouze zodpovědnost politiků, že to neumějí řídit. A to připomínám, že digitalizace byla prioritou Pirátů! Jak asi vypadají oblasti, kterým nerozumějí vůbec a které pro ně prioritou nejsou,“ sdělil Šlachta.

„Celá digitalizace je šitá horkou jehlou a stála nás miliardy jak na Digitální agenturu a její provoz, tak na celou realizaci, která je zcela nefunkční a navíc zasahuje do systémů, které se stávají nefunkční, jako třeba eRecept. Piráti se chlubí, jak všechno zvládají, ale digitální občanský průkaz nikomu peníze do peněženky nepřidá, spíše naopak, protože nikde není uzákoněno vlastnit chytrý telefon. Účinkování Pirátů ve vládě společně s jejich čtyřmi poslanci spíše škodí České republice a vše je umocněno tím, že obsadili spousty míst náměstků a ředitelů odborů v celé státní správě. Vicepremiér Bartoš by měl převzít politickou odpovědnost za krach a neúspěchy v zavádění digitalizace a odstoupit z funkce,“ vzkázal poslanec SPD Radovan Vích.

Zrušení Cermatu a falešné pirátské sliby zmiňuje šéf Svobodných Libor Vondráček. „Při první účasti Pirátů ve vládě mají vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše, který se svou stranou vykřikoval ‚pusťte nás na ně‘, aby nám pak předvedl, jak se to dělá digitálně a bez kauz. Výsledkem je nemožnost používat od 1. 1. 2024 systém na digitalizaci stavebního řízení kvůli opakovanému rušení a znovuvypisování zakázky v rozporu s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, nemožnost některých obcí požádat kvůli NIA na konci ledna o dotace a dneska tu máme další digitální kolaps elektronických přihlášek na střední. Správná digitalizace musí fungovat a musí vest k rušení úřadů. Místo toho nechal Bartoš na náklady daňových poplatníků vytvořit ‚Digitální a informační agenturu‘, aby prý digitalizace mohla probíhat hladce, a tak tu máme kromě více digitálních kolapsů také více digitalizujících úředníků. Korunku tomu nasadí Věra Jourová, která se chystá zřizovat ‚Národní úřad pro umělou inteligenci‘. Proto to vypadá, že zatímco den daňové svobody byl v roce 1929 v době papíru a pošty 19. února, v době digitalizace a datových schránek bude den daňové svobody v červnu stále později a později. Pro nás je dnešek jen další argument ke zrušení zbytečného Cermatu a další důvod k nespokojenosti s vládou jako celkem,“ uvedl.

„Bartoš a Piráti? Nejdůležitější pro ně je, aby v digitálním gulagu, který milují, fungovala wifina,“ poznamenává první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda nabídl výčet všeho, co v oblasti digitalizace vláda nesplnila. „Minulý rok prožívaly desetitisíce žáků a jejich rodičů obrovský stres a obavu, jestli se dostanou vůbec na nějakou střední školu. Ministři školství slibovali, že příští rok se to už zlepší. Nyní neschopnost pětikoalice drží rodiče se žáky opět v nejistotě. Nic takového si ti studenti nezasloužili. V půlce ledna měly fungovat eDoklady, nefungovaly. Ode dneška měly fungovat e-přihlášky na střední, nefungují. Vláda by měla přestat dávat prázdné sliby. Potřebujeme skutečný posun v digitalizaci státu. Selfíčková politika a natáčení se po hospodách tady nefunguje. Další e-trapas nás může vyjít draho. V červnu nás čeká digitální stavební řízení,“ řekl šéf SOCDEM.

