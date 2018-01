Tak už ne jen Čapí hnízdo. Pirát se ve Sněmovně obořil na Babiše, jak získal Agrofert. A premiérovi ruply nervy

Michálek ve svých slovech uvedl, že si ve veřejně dostupných zdrojích přečetl, že dříve pracoval, v roce 1994, jako manažer pro státní firmu Agrofert, jež byla vlastněná firmou Petrimex. „Pak se něco stalo, zhaslo se, vlastnila to nějaká anonymní firma. A ejhle, o šest let později se zjistilo, že stoprocentním vlastníkem se stal Andrej Babiš,“ podotkl Michálek.

„Pan premiér by měl vysvětlit okolnosti toho, jak získal společnost Agrofert,“ řekl také Michálek. „Státní firma se dostala manažerovi státní firmy. Rád bych věděl korektně odpověď, jak se k tomu pan premiér dostal, kdo konkrétně to vlastnil. Byl bych velmi nerad, aby pan premiér tady dopustil to, že Česká republika bude patřit někomu jinam,“ sdělil Michálek rozhořčeně.

Rozčilený Babiš následně zareagoval. „Musím na ty nesmysly pana Michálka reagovat. Proč tady já jsem? Protože Mečiar a Klaus se rozhodli, že rozdělí Československo. Bez referenda,“ podotkl za smíchu přítomných poslanců Babiš.

„Vy neříkáte pravdu, to nebyla státní firma, to byla akciová společnost. Slovenské a české chemičky. A já měl vizi, že jsem založil Agrofert, v roce 1993. V dubnu 1995 nás mečiarovci vykopli,“ poznamenal Babiš. „Nastudujte si to a neříkejte nesmysly. Petrimex zkrachoval, to nebyla státní firma, akciová společnost. Ani základ neznáte, tak raději mlčte, když o tom nic nevíte. Agrofert jsem vymyslel, založil, tak si to nastudujte! Nečtěte ty fejky,“ láteřil Babiš.

