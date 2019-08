Trhání Ústavy: Milion chvilek a Minář dostali co proto. I od „svých“

Česká republika si v těchto dnech připomínala 51. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy a brutální represe ze strany zdejšího komunistického režimu, které přišly rok poté. Protestní akci při této příležitosti pořádal i spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Chvilkaři“ se po úvodním setkání na Václavském náměstí pochodem přesunuli před Pražský hrad, kde demonstrace pokračovala. A tam přišel dost rozporuplný okamžik. Lídr spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář totiž přistoupil k nečekanému gestu.

Na pódiu roztrhal výtisk Ústavy České republiky. Komentoval to slovy, zda je horší, když někdo Ústavu takto roztrhá, anebo to, když se Ústavou neřídí ten, kdo by měl v jejím rámci jednat. Narážel tak na prezidenta republiky.

Miloš Zeman byl svými kritiky a některými ústavními právníky obviňován z porušování základního legislativního dokumentu země, když odmítal jmenovat ministrem kulturu Michala Šmardu.

Roztrhání ústavní listiny je minimálně kontroverzní gesto. ParlamentníListy.cz se proto v rámci ankety zeptaly českých politiků. Na anketní dotaz reagoval též mluvčí Hradu. Redakce se prostřednictvím anketní SMS ptala, zda bylo roztrhání Ústavy na demonstraci přiléhavé gesto, anebo už zcela přes čáru.

„Celá akce Milionu chvilkek nenávisti vyvolala právem nebývale negativní odezvu veřejnosti. Roztrhání Ústavy ČR je pak oprávněně terčem silné kritiky, byl totiž překročen pomyslný rubikon,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Jiří Ovčáček.

Zcela odlišný pohled sdílí exministr zahraničí, čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. „Co je trhání papírové kopie Ústavy oproti trhání obsahu Ústavy prezidentem?“ ptá se kníže.

„Je to komediální vystoupení, které jen potvrzuje, že panu Minářovi ústavní práva nic neříkají. Zejména respekt k názorům jiných ani právo na sdružování se v politických stranách. Bylo to nejen trapné, ale zejména potvrzující fakt, že jemu osobně a jemu podobným o Ústavu nejde. Jde jim o převzetí moci bez voleb,“ konstatoval šéf KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátské strany Jakuba Michálka to nebylo potřebné gesto. „Pouze tím nakrmil ruské dezinformační trolly na Sputniku, pro které je zjevně důležitější poškozování papíru s Ústavou, než ústavních pravidel,“ soudí Michálek.

„Ano, je to přiléhavé gesto, které vypovídá přesně o neúctě organizace Miliony chvilek k Ústavě České republiky a o jejich skutečné představě o demokracii,“ konstatoval místopředseda sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Ještě razantnější byl poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Pan Minář je něco mezi Adolfem Hitlerem a broukem Pytlíkem. Demonstrativním trháním Ústavy ČR se sice o něco přiblížil k Hitlerovi, ale pořád zůstává především pytlíkem. Mnohem více než pan Minář by mě ale zajímal jeho loutkovodič. Ten totiž může být skutečně nebezpečný,“ má jasno severočeský poslanec.

„Podobná gesta jsou zbytečná. Chápal bych vymezení vůči těm, kdo ji nedodržují. Tohle spíše nahraje kritikům,“ je přesvědčen lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná míní, že celý Milion chvilek pro demokracii by se měl přejmenovat na Milion chvilek pro sebe. „Demokracie je pro ně totiž zjevně prázdný pojem. Účastníků je mi líto, že mají takového guru. A všechny ty strany, které se k tomuto spolku přihlásily, by se po tomto kroku měly omluvit. I když po stranách, jako je ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, ale ani od Pirátů nic takového nečekám. Ti vždy dělali a dělají to, co se hodí jim... i kdyby to mělo být trhání Ústavy ČR,“ uvedla.

„Nechápu, jak souvisí vzpomínkové akce s Ústavou České republiky, a už vůbec nerozumím gestu pana Mináře. Trochu pokory by neškodilo,“ reagoval hejtman Vysočiny a poslanec sociální demokracie Jiří Běhounek.

Poslanec STAN a bývalý šéf tohoto hnutí Petr Gazdík uvádí, že on sám by Ústavu netrhal. „Ale nepřijde mi nemístné symbolicky ji roztrhnout, pokud ji prezident republiky za asistence premiéra trhá fakticky svými politickými kroky,“ řekl redakci.

„Nelíbí se mi to stejně, jako se mi nelíbilo rozstříhání prezidentské standarty. Jde o symboly. A samozřejmě o úctu k nim,“ sdělila nám senátorka Jitka Chalánková.

Zakladatel Trikolóry a poslanec Václav Klaus mladší konstatuje, že 21. srpen 1968 a 21. srpen 1969 patří k nejtragičtějším dnům v historii naší země. „Právě proto Hnutí Trikolóra zásadně odmítá zpolitizování vzpomínkových shromáždění. Žádný politický ani nepolitický subjekt nemá právo uzurpovat si tato tragická výročí pro sebe a zneužívat je pro dosažení svých aktuálních cílů. Vzhledem k tehdejším obětem je něco takového minimálně neetické,” soudí.

„Konečně je jasno, Mikuláš Minářů dokázal, že je intelektuální chudák. Jeho IQ mu sice stačilo jen na to, aby s davem dorazil až na Hradčanské náměstí. Potom ale říkal cosi nesmyslného: „Přinesli jsme vědomí historických souvislostí, smutek, vzdor, vděčnost, naději a odhodlání. A taky Ústavu ČR.“ Co mají společného historické souvislosti s tím, že výtisk Ústavy před čumily roztrhal? Byl to projev naděje, vděčnosti, či co? Nebo se mu chtělo kakat a potřeboval si natrhat z něčeho papír na utření svého mozku? Jeho gesto bylo stejně hloupé jako celá akce a ukázal, že tyto akce organizují hlupáci. Kdyby jimi nebyli, věděli by, že touto zhovadilostí páchají svým způsobem zločin. Proč? No přece ta Ústava byla psána pro jejich opileckou ikonu, kterou i přes její zvrhlosti považují za nedotknutelnou! Asi tím chtěl něco říci, ale neřekl nic. Kdyby fracek Minářů nebyl jenom intelektuální chudinkou, nesl by naopak Ústavu jako svátost a prohlašoval by, že všichni ocáskové, se kterými šel na Hradčanské náměstí, chtějí svým výletem symbolicky chránit Ústavu před někým zlým… Bylo by to teatrální, ale aspoň by to mělo hlavu a patu,“ zareagoval senátor Jaroslav Doubrava.

autor: Radim Panenka