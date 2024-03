V Senátu smůla, tak chtěli zkusit Sněmovnu. Za to ale dostal Bartoš naloženo

reklama

Istanbulská úmluva neprošla Senátem, a tím měl proces její ratifikace skončit, přestože s negativním výsledkem. Dokument podle příznivců pouze vymezuje prostředky chránící ženy před násilím a podle kritiků svým ideologickým základem může nabourat samotný společenský řád a vnucuje genderové teorie.

S jeho zamítnutím v Senátu se nehodlají smířit politici Pirátské strany. Její předseda a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš navrhuje, aby se o Istanbulské úmluvě měli možnost vyslovit i poslanci ve Sněmovně.

Dojde k tomu? Jak se k tomu politici stavějí? ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě.

„Piráti přece prosazují, že ‚NE ZNAMENÁ NE‘. Oni si fakt myslí, že až se na podzim obmění třetina Senátu, že začne znovu ratifikační proces? Naopak, vláda či spíše prezident by měli informovat Radu Evropy, že od podpisu smlouvy ČR odstupuje. Je potřeba vyzvat ministra Šalamouna, aby proces odstoupení zahájil,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz senátor Tomáš Jirsa z ODS.

Nemožnost hlasovat o Istanbulské úmluvě ve Sněmovně po senátním odmítnutí vysvětluje poslanec ANO Patrik Nacher. „Ač se nevyhýbám diskusi na toto téma, z hlediska hlasování mi to přijde jako zbytečné, protože bychom tím znevážili rozhodování Parlamentu jako celku. V momentě, kdy něco neprojde, věc je uzavřená a hotová. Zkoušet, že to ve Sněmovně projde a oknem se to vrátí do Senátu, mi přijde neuctivé k demokracii pod heslem ‚tak dlouho to budeme zkoušet, dokud to neprojde‘. Takto by se to opravdu dělat nemělo,“ varuje Nacher.

„Pan ministr by měl se čtyřmi poslanci ctít demokracii. Istanbulská úmluva nebyla schválena, tím ten příběh končí. Pan ministr Bartoš by měl ctít názor, i když se mu nelíbí,“ vyzývá lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová sděluje, že Senát již rozhodl. „Zoufalí ministři zoufalé vlády navrhují zoufalé věci. Asi dostali odněkud velmi vynadáno, že úmluvu neprotlačili. Chtěly z ní žít jistě desítky neziskovek – samozřejmě jde hlavně o peníze. Jestli si ale pan ministr myslí, že v zemi, kde lidé nevědí, odkud mají brát na složenky, je tato úmluva to, co je dnes podstatné, žije zcela mimo realitu. Za mne je Istanbulská úmluva uzavřené téma a snaha ji křísit z ‚mrtvých‘ je nerespektování řádného schvalovacího procesu. Vím, že po neschválení Senátem zavládla u některých až hysterie. Na to bych poradila zhluboka dýchat. Senát rozhodl napříč spektrem a velmi moudře,“ shrnuje.

S hlasováním ve Sněmovně nesouhlasí ani poslanec ODS Karel Krejza. „Tento návrh nepovažuji za vhodný,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Hnutí SPD nepodporuje přijetí Istanbulské úmluvy. Aby byla přijata, tak ji musejí podle zákona odsouhlasit obě komory Parlamentu, a jelikož ji Senát již hlasováním odmítl, tak nemá smysl o ní hlasovat ve Sněmovně. Vím, že Piráti prosazují neomarxismus za každou cenu, ale měli by respektovat demokracii. Zásadně odsuzuji násilí na ženách, to ale máme již dostatečně ošetřené našimi zákony a v případě potřeby je můžeme zpřísnit – a nepotřebujeme na to zahraniční neziskové organizace, které nám budou u nás diktovat, co a jak máme dělat,“ vzkazuje předseda SPD Tomio Okamura.

Zcela odlišné vidění nabídl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který svého stranického šéfa podpořil. „Je to elegantní způsob, jak prověřit, zdali je i Sněmovna odkladištěm konzervativních páprdů s myšlením z dob, kdy žena patřila k plotně, a pokud se jí to nelíbilo, dostala přes ústa,“ řekl.

„Myslím, že v současné době máme větší problémy k řešení, například pan Bartoš by jako vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj měl přednostně řešit zpackanou digitalizaci stavebního řízení, která podle všeho spěje k velkému průšvihu a kolapsu už tak pomalé výstavby v Česku,“ reagoval šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Podle poslance SPD Radovana Vícha se Piráti snaží zvedat podobná témata, protože nemají co nabídnout. „Nové byty nejsou, digitalizace až na výjimky nefunguje, stavební úřady jsou v souvislosti s novým zákonem v ohrožení, manželství pro všechny také nedopadlo a jasné prozápadní směřování je pro voliče pětikoalice podle klesajících preferencí přece jen málo. Celé to nedává smysl a Sněmovna to odmítne. Za hnutí SPD říkám jasné ne. Máme dostatečně tvrdé zákony, které chrání nejen ženy, ale všechny. Istanbulská úmluva je zbytečná a navíc dává velké pravomoci nadnárodním neziskovým organizacím, předává jim suverenitu nad našimi zákony. Společně s námi má výhrady i Česká biskupská konference. Prezident Pavel, STAN a TOP 09 to naopak podporují,“ shrnuje Vích.

„Když to nejde dveřmi, zkusíme to oknem. Typičtí mladobolševici. Kouzelné je, jak si v tom v rámci pětikoalice notují s dalšími tragédy, co předstírají, že jsou konzervativci,“ sdělil první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Za hloupý a zbytečný nápad považuje Bartošův návrh šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „Pro ratifikaci mezinárodní úmluvy je nezbytný souhlas obou komor Parlamentu. Pokud Senát Istanbulskou úmluvu neschválil, tak je prostě mrtvá. Zaplať pánbůh. Snaha opakovat ratifikační proces je z mého pohledu obcházením ústavy. Jedná se o zoufalý pokus zastínit problémy současné vlády zcela zástupným tématem, jehož hlavním cílem bylo znovu ‚nakrmit‘ desítky politických neziskovek. Ty jsou z pohledu naší strany PRO hlavním nepřítelem demokracie v naší zemi a my chceme stejně jako Fico na Slovensku tuto rakovinu z České republiky vymýtit. Nikoli ji ještě přiživovat jako pan Bartoš,“ vyslovil se Rajchl.

