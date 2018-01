Ve Sněmovně bylo dnes veselo: Říkejte mi klidně třeba Trautenberk, jsem na to zvyklý

Ani po několika týdnech sezení v poslaneckých lavicích si zřejmě poslanci nejsou schopni zapamatovat jména některých svých kolegů z jiných poslaneckých klubů. Tak třeba občanského demokrata Ivana Adamce dnes při probíhající schůzi Sněmovny přejmenovali na „Němce" a o chvíli později dokonce na „Vaňka". „Můžete mi klidně říkat Pepo! Ale občas mi říkají Trautenberk,“ opáčil ale na to Adamec do sněmovního mikrofonu. A v jednacím sále Sněmovny bylo hned veselo...

Mnozí si lámou hlavy tím, co prezident Miloš Zeman v pondělní televizní „diskusi” na televizi Barrandov myslel slovy: „...takže abych tu pohanku dokouřil” a dohadují se o tom, zda třeba není popleta. Nikoho ale už nenapadne, že i poslanci mohou být někdy slovní „popletové“. Čeští zákonodárci si totiž při úterní debatě v jednacím sále Sněmovny uřízli ostudu tím, že ukázali, že si nedokáží zapamatovat ani příjmení svých kolegů.

O co šlo? Ve Sněmovně právě probíhala v prvním čtení debata o návrhu skupiny poslanců z ODS na zrušení daně z nabytí nemovitostí, jenže i v takové chvíli se vyjevilo, že jsou zákonodárci přece jen stejní, jako my všichni, a že se umí taky někdy chovat jako malí kluci. Hučeli a bavili se. Ovšem proti hluku se bránili ti, co zrovna hovořili za debatním pultíkem.

„Byl jsem rád, že pan kolega Němec se obrátil na svého stranického kolegu Stanjuru. Vždycky když on mluví, tak nesmí být ani slyšet, že by spadl špendlíček, to si tady důrazně vyžaduje. Ale když mluví někdo jiný, tak se baví, až to hučí!“ podotkl na závěr svého proslovu k zákonu o daních Miloslav Janulík z hnutí ANO. Svá slova přitom ve skutečnosti směřoval vůči poslanci z ODS Ivanu Adamcovi, jen jej nazval příjmením Němec, které se ale ve Sněmovně vůbec nevyskytuje.

Věc se týkala toho, že Adamec se předtím vyslovil ve smyslu, že i přesto, že příslušný návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitost je z „dílny“ ODS, tak ne všichni jsou s tím zcela zajedno. Na to ovšem právě reagoval Janulík svou kritikou, že ODS jinak hovoří dnes, ale praxe, kterou dělala před lety, když byla u vlády, bývávala jiná. A vše pak zakončil výše zmíněným konstatováním o tom, že se šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura ve své poslanecké lavici hlasitě baví.

Adamec, Vaněk, Němec...

Ironická poznámka ovšem přiměla o chvíli později Stanjuru k tomu, aby na Janulíka reagoval.

„Jestli chce můj předřečník teď hučet, tak může. Pan poslanec Adamec tady s vámi, pane poslanče, sedí pět let! Jmenuje se Adamec," řekl Stanjura, ale vzápětí se opravil: „Ne...Vaněk!“ To ale vyvolalo u některých poslanců salvu smíchu a přestože mnozí nevěděli, jak to Stanjura myslí, tak na něj pokřikovali, že se Adamec fakticky jmenuje Němec. „Němec, to je stejně blízko jako Vaněk,“ korunoval to celé Stanjura.

Jenže tím to zdaleka neskončilo. Za sněmovní mikrofon se postavil opět Adamec.

„Já jsem chtěl kolegovi Janulíkovi říct, že se na něj nezlobím, že mi říká Němec. Já jsem sice z česko-německého pohraničí, teď z česko-polského pohraničí, já to snesu. Občas mi říkají Trautenberk, tak jsem na to zvyklý, pane kolego! Můžete mi klidně říkat Pepo!“ dodal Adamec, načež vyvolal druhou vlnu smíchu.

ODS: Stát by ušetřil peníze!

Sněmovna se pak vrátila k zákonu. Návrh ODS na zrušení daně z nabytí nemovitostí ale stejně hned v prvním čtení zamítla. ODS svůj návrh na zrušení zákonného opatření Senátu z roku 2013 zdůvodňovala tím, že by stát ušetřil peníze za správu daně a navíc by to snížilo náklady na pořízení nemovitostí, protože daň z nabytí nyní platí kupující.

S návrhem nesouhlasila ani vláda. Vadil jí například výpadek příjmů státního rozpočtu v objemu zhruba 11 miliard korun.

Psali jsme: Vy Piráti jste jako svázaci z padesátých let. Kážete nám v modrých košilích, jak to děláme špatně, čílili se poslanci Nazývám to sračkou. Velkou sračkou, rozjel se Faltýnek ve sněmovně o Čapím hnízdě. Pak předčítal Kalouskovi, co kdysi řekl o vydávání Parkanové Babiš rázně nastoupil před poslance: Mafie, co objednala stíhání Vitáskové, objednala i stíhání mě a mé rodiny. Všechno je to propojené. Sahají mi na děti, neskutečná prasárna. Bojuji za pravdu Dublin IV ve sněmovně: Potopí to celou Evropu! varoval Okamura. Ale TOP 09 a Piráti to viděli jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová