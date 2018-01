Vy Piráti jste jako svázaci z padesátých let. Kážete nám v modrých košilích, jak to děláme špatně, čílili se poslanci

„Jste jako svazáci z padesátých let, kteří v modrých košilích přímo ze škol přišli do továren a na venkov a začali kázat, že to, co se staletí dělalo, je špatně,“ posmíval se dnes ve Sněmovně poslanec ANO Josef Hájek Pirátům, kteří si přidali své ke kauze Čapího hnízda. Hájek prý uznává vervu mládí, ale schází mu pokora, kterou prý u Pirátů příliš nevidí.

Tak to je gól! Poslanci se dnes před polednem začali dohadovat o poměrně nesmyslných věcech. Na stolech přitom mají žádost policie o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. „Jen podotýkám, že jsme stále v bodu ‚žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslanců‘,“ musel nakonec napomínat své kolegy řídící schůze Petr Fiala.

O co jde? Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík připomněl Babišovi a Faltýnkovi jejich „obhajobu“, že kdyby nebyli v politice, nikdo by na ně Čapí hnízdo nevytáhl. Podle Ferjenčíka je v ČR tisíce podobných „podnikatelů s dotacemi“, a je proto dobře, že se tento případ může stát mementem pro lidi, jako je Babiš a Faltýnek, kteří vydělávají na tom, že neoprávněně získávají evropské dotace. „Tito lidé musí vědět, že když potom půjdou do politiky, tak je tahle jejich temná minulost může dohnat. A to je strašně důležitý signál i pro veřejnost,“ zdůraznil. Někteří poslanci se mu za jeho slova ale posmívali.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

Ferjenčík si dokonce za své názory vysloužil od Josefa Hájka (ANO) přirovnání ke svazákům z padesátých let. „Jste jako svazáci z padesátých let, kteří v modrých košilích přímo ze škol naběhli do továren a na venkov a začali zde kázat o tom, že to, co se staletí dělalo, je špatně,“ posmíval se na to Pirátům zákonodárce z ANO Josef Hájek. Podle něj, kdo nepodnikal, tak nikdy nepochopí, o čem ta práce je. „Sedět za stolem umí každý,“ dodal. „Některým z vás tady chybí pokora a já ji tady u vás nevidím,“ dodal.

„Piráti tady nevládli a nejsou zodpovědní za tento marast,“ opáčil ale na to Ferjenčík. Podle jeho slov Piráti považuji dotační systém, který nastavily staré struktury, za špatný, a stejně tak i systém zneužívání dotací, který vytvořily nové struktury.

Dloubnutí Hájka přimělo k poznámce i předsedu Pirátů Ivana Bartoše, jenž zdůraznil, že nechápe důvod takovéhoto dehonestování Pirátů, kteří ve svých řadách prý dokonce mají i důchodce, pedagogy a podnikatele s dlouholetou praxí. „Jsou to snad rady píáritsů?“ tázal se Hájka. „Já podnikám třeba už od 18 let. Nejsme žádné městské děti, které ze škol přišly rovnou do Sněmovny!“ dodal důrazně Bartoš.

„Není pravda, že když je někdo mladý, že je taky blbý,“ poznamenal následně jízlivě k poznámce Hájka poslanec ODS a exministr spravedlnosti Pavel Blažek. Nemyslí si, že za tím vším stojí mafie, jak naznačoval ve Sněmovně Andrej Babiš. Někdo si prý jen ze strany Babiše kritizovaných skupin a podnikatelů sedl a hledal slabiny v jeho podnikatelských krocích. „Protože si pravděpodobně asi říkali: ‚Jsme ze stejného prostředí, ze stejných časů, Jardo a Andreji, opravdu jste to vy, kdo nám může kázat?‘ Sepsali proto trestní oznámení a pak si toho někdo všiml,“ soudí Blažek o původu trestního oznámení.

Připraven na zteč!

Celé to završil Jiří Bláha z hnutí ANO. „V dnešní době nelze bez dotací EU do zemědělství obstát, protože to, co se sem doveze z EU, třeba maso z Belgie, a levněji, než se vypěstuje u nás, tak to nemá obdoby. Není to ale jen o mase, i o mléčných výrobcích. Bez dotací zemědělci prostě nepřežijí! A o to EU jde. Jde jí jen o to nám dotace zrušit, aby nám sem mohli dovážet jejich výrobky. To jste nepochopili, proč nám EU dala tyto peníze? Aby nás ovládla! O nic jiného jim nejde – ovládnout českou ekonomiku,“ poznamenal Bláha.

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu.

Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství

autor: Olga Böhmová