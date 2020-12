Vy kdybyste byli ve vládě, tak to všechno funguje perfektně, vytočil se Babiš po interpelaci z ODS

reklama

„Vážený pane premiére, vláda jak na běžícím pásu chrlí na naše občany jedno opatření za druhým. Například za posledních deset dnů. Minulé pondělí jste zakázali stáčení piva do PET lahví s sebou z restaurací. Abyste toto opatření nahradili za pár dnů naprostým zákazem prodeje rozlévaných a připravovaných nápojů v restauracích. To jste druhý den opravili zákazem prodeje nápojů do kelímku, abyste po pár dnech to sami označili za nesmysl a nahradili ho zákazem prodeje alkoholu do kelímku. V pondělí jste například rozhodli o nových opatřeních s tím, že jste sice nechali otevřené všechny obchody, ale podle některých výkladů tohoto opatření by do mnoha z nich nesměli chodit lidé, což je podobné jako dát možnost kinům promítat filmy, a to bez diváků,“ uvedl Munzar.

„Tato opatření v sobě nemají žádnou logiku. Jsou chaotická a ve své podstatě šikanózní. Sami je po vydání označujete za nesmysl. Přesto: co je psáno, to je dáno. Tak to v právním státě chodí. Vláda se bohužel ukazuje nejen jako neschopná, ale zejména jako směšná. Těch posledních pár dnů byl obrovský zásah do důvěry veřejnosti v to, co děláte. A pokud vláda sama ukazuje, že neví, co dělá, jak jí mají lidé věřit? Zejména v těch zásadnějších věcech, které naší veřejnosti ordinuje? Vláda při využívání svých mimořádných pravomocí by se měla řídit tím známým: dvakrát měř a jednou řež. A proto mi dovolte, abych vám předal dárek k Vánocům. Je to Kronika města Kocourkova. Tato kniha nemá být inspirací, pane premiére, ale mementem,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) za dárek poděkoval. „Vidím, že jsou tady i další knížky, jako Kuře Napipi a jeho přátelé, Ferda cvičí mraveniště, Čmelák Aninka. Mravenci se nedají. A O psu vzduchoplavci. A Ferda Mravenec ještě. Pane poslanče, já tomu rozumím, co říkáte, ono víte, to je situace, že možná jsme byli strašně vstřícní, protože pokud bychom zakázali vánoční trhy, jak je to v Rakousku, Německu nebo Polsku nebo Maďarsku nebo na Slovensku, tak bychom si odpustili ten postup od toho zákazu prodeje vlastně jídla a alkoholu, potom lidi to obcházeli, šli do restaurací, potom bylo to pivo, nakonec ten kelímek a podobné nesmysly. Tak my samozřejmě jsme, vždycky je to tak, pro dobrotu na žebrotu. A samozřejmě ta opatření píšou právníci, my na vládě nejsme všichni právníci, samozřejmě že se na to ptáme, ale ta právničina se dá různě interpretovat, takže občas samozřejmě z těch opatření média a vlastně opozice různě interpretují a potom vznikají ta různá nedorozumění,“ uvedl.

„Takže já myslím, že je potřeba z vaší strany kvitovat to, že pokud se něco stane, nikdo není neochotný, tak se to snažíme napravit, a to se i děje. Takže jsou to opatření Ministerstva zdravotnictví, která předkládá ministr zdravotnictví, my si to necháme vysvětlit a následně samozřejmě to schvalujeme. Schvalujeme to s jediným cílem, ochránit životy našich občanů. Ta situace není dobrá, počty nakažených stoupají a v podstatě i počty hospitalizovaných stoupají. Situace není dobrá, proto děláme ta opatření, a pokud to sledujete v Evropě, tak je to všude stejné. Všude na sítích, nebo opozice říká stejné věci, protože samozřejmě vy kdybyste byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně. Na to si všichni tady pamatují, jak to fungovalo za vás,“ uzavřel.

