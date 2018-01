Výbušné jednání sněmovního výboru, ze kterého Němcová odešla s prásknutím dveřmi. Zde je další prohlášení

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny se tento týden sešel v úterý a neplánovaně rovněž ve středu ve večerních hodinách. Právě úterní jednání, podle informací ParlamentníchListů.cz, provázela napjatá, dramatická atmosféra. Vše se nemohlo točit kolem ničeho jiného než posuzování žádosti o vydání k trestnímu stíhání dvojice poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Rozhodnutí výboru a následně i Sněmovny by mohlo být pro další vývoj na české politické scéně zásadní. Trestně stíhaný premiér by totiž představoval naprostý unikát v kontextu celé Evropy. Policie žádá vydání dvojice politiků kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Jednání mandátového a imunitního sněmovního výboru v úterý trvalo přibližně šest hodin. Na program jednání výboru byl pozván vyšetřovatel a státní zástupce. Jejich vyslechnutí bylo časově náročné, sdělil ParlamentnímListům.cz člen výboru a poslanec za hnutí ANO Josef Hájek. „To se zřejmě některým členům nelíbilo,“doplnil.

Hájek naší redakci rovněž sdělil pikantní informace o tom, jaká atmosféra ve výboru panuje. „Z mého pohledu lze členy mandátového a imunitního výboru rozdělit do dvou skupin. První skupina je tvořena poslanci, kteří byli rozhodnuti doporučit vydat poslance Andreje Babiš a Jaroslava Faltýnka i bez projednávání žádosti o jejich vydání,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Hájek. „Druhou skupinu tvoří ti, kteří chtějí posoudit, zdali nedochází ke zneužití moci výkonné vůči moci zákonodárné,“ doplnil Hájek.

Právě Hájek je poslancem, se kterým měla mít v úterý dramatickou výměnu názorů další členka výboru, poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Ta podle médií z výboru odešla a práskla dveřmi.

„Členové výboru si mají udělat názor na to, zda jde o politicky motivovanou žádost o vydání k trestnímu stíhání, nebo o politicky motivovanou žádost nejde,“ napsal ParlamentnímListům.cz člen výboru a poslanec hnutí STAN Petr Gazdík. „Já jsem po prostudování materiálů přesvědčen, že o politicky motivovanou žádost nejde. A to je to jediné, o čem mají členové výboru a následně Sněmovna jako celek rozhodovat. Ne o vině, či nevině,“ doplnil.

Atmosféru na úterním jednání pro ParlamentníListy.cz popsala i sama Němcová, podle které byla „napjatá, nekonstruktivní a nepřátelská“. „Mé návrhy (bylo jich 5) na co nejvčasnější svolání dalšího zasedání MIV odmítali poslanci ANO a poslanci SPD. Ostatní mě většinou podpořili,” uvedla. Podle Němcové, jak uvedla médiím, bylo podstatou sporu jejich chování, které hodnotila jako „obstrukční“ ve smyslu „zabránění rozhodnutí výboru o vydání či nevydání k trestnímu stíhání A. Babiše, J. Faltýnka“.

Ve středu 10. ledna se výbor ve večerních hodinách neplánovaně sešel znovu a rozhodl o tom, že na své následující jednání pozve bývalého detektiva Jiřího Komárka.

Ten před Vánoci u Okresního soudu Praha-západ během prošetřování vlastní kauzy, ve které byl nepravomocně odsouzen, před soudem propojil kauzu Čapí hnízdo s vlivným podnikatelem Ivo Rittigem, a to na základě policejních odposlechů. O věci informovala některá média.

autor: Jonáš Kříž