Zemanova existence... Schwarzenberg udeřil. Slova prezidenta, která zažehla oheň

ANKETA Omezit příspěvky do NATO a soustředit se na národní obranu? Zeptali jsme se politiků, jak se stavějí k zásadním výrokům prezidenta Zemana ohledně situace v Afghánistánu. Mezi výroky kritickými k hlavě státu, například od Karla Schwarzenberga, padly i ostré názory, že by měli být okamžitě odvoláni šéfové tajných služeb. Ti prý naši zemi zatáhli do současné situace.

Prezident Miloš Zeman se prostřednictvím rozhovoru pro ParlamentníListy.cz obsáhle vyjádřil k situaci v Afghánistánu. Zkritizoval počínání Spojených států i NATO, které podle něho selhalo, což otevírá otázky o prospěšnosti jeho existence.

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5186 lidí

„Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že až dosud byly naše obranné výdaje motivovány spíše požadavky Severoatlantické aliance a tyto požadavky jsou zase motivovány přáním zahraničních zbrojařských firem, tak si myslím, že naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obrany, na národní akvizice. Jako příklad jsem uváděl nákup dronů z Izraele, ale i podporu domácího zbrojního průmyslu a nekupovat všechno ze zahraničí. Jinými slovy, důraz na národní armádu a národní stát by byl přirozeným důsledkem selhání NATO v Afghánistánu. Byla to jediná příležitost, kdy NATO mohlo bojovat. Takové to poštěkávání na Rusko a Čínu není zajímavé. Při této jediné příležitosti znovu opakuji, NATO dramaticky selhalo,“ dodal Zeman pro ParlamentníListy.cz

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky všech parlamentních stran s otázkou, jaký postoj k tomuto prezidentovu vyjádření zaujímají. Specificky pokud jde o selhání NATO.

„Jak se v poslední době častěji stává, prezident Zeman vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. NATO v Afghánistánu nepůsobilo, pouze jednotlivé státy. Představa národní obrany mimo NATO je jak groteskní, tak absurdní,“ je přesvědčen čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová považuje stažení aliančních vojsk z Afghánistánu za chybu. „Je namístě ptát se, co tedy bylo smyslem dvacet let dlouhé mise, která byla zaplacena i životy českých vojáků. Afghánistán se v podstatě vzdal bez boje i přes jeho převahu na zemi a ve vzduchu. Na druhou stranu je dost možné, že budeme čelit hrozbě radikálního islámu ze strany hnutí Tálibán, a NATO je v tomto směru pro nás klíčovým partnerem. Jsem pro existenci NATO i naše členství v této organizaci,“ uvádí Kořanová.

„Jsem rád, že konečně i prezident Zeman začíná mít na NATO názor, který má SPD dlouhodobě. Hnutí SPD prosazuje změnu koncepce a strategie české armády – místo drahého expedičního sboru pro zahraniční mise se musí armáda soustředit na obranu území ČR a našich občanů. Příkladem nám může byt Rakousko, které není členem NATO. Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z EU a z NATO, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi,“ uvedl šéf SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

Podle místopředsedy ODS a europoslance Alexandra Vondry je NATO především organizací kolektivní obrany. „Mise v Afghánistánu šla za tento rámec a je jasné, že se v budoucnosti máme soustředit víc na původní cíl Aliance. NATO se vrací ke kořenům, je hloupost zpochybňovat ho jako celek. A ona dvě procenta na obranu jsou investicí zejména do naší obrany. Společně s NATO nás to stojí míň. Kdybychom se měli bránit bez spojenců, utratili bychom daleko víc,“ konstatuje Vondra.

„Překotný a chaotický útěk vojsk NATO z Afghánistánu dokazuje, že dlouhodobá vojenská okupace středně velkého území se vzdorovitým a odhodlaným národem zcela jiných kulturních hodnot je nejen z vojenského, ale i ekonomického hlediska dlouhodobě neudržitelná. A to i pro ty nejbohatší a nejsilnější země na světě. Souhlasím proto s panem prezidentem, že právě tyto vojenské katastrofy nám vysílají jasný vzkaz – že je potřeba podporovat hlavně domácí obranný a bezpečnostní průmysl. Že jsme na dobré cestě, ukazuje pohotovost a nasazení Armády České republiky, která právě dopravila v pořádku z Kábulu další ohrožené tlumočníky s rodinami,“ uvádí poslanec ČSSD Antonín Staněk.

První místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip byl v tomto případě stručný. „Tentokrát s prezidentem souhlasím,“ reagoval.

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6439 lidí

„Poslední dva roky už Miloše Zemana nekomentuju, protože výroky je komentovat zbytečné. Je to právě prezident České republiky, který se může na reformě NATO podílet… ale to mu asi nedochází,“ odpověděl na dotaz místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Poslanec SPD a bezpečnostní expert hnutí Radovan Vích souhlasí s prezidentem. „NATO mělo skončit, už když skončila Varšavská smlouva. Dlouhodobě říkám, že je potřeba budovat armádu pro obranu této země, a nikoli jako expediční sbor, vytvářet výsadkové pluky a nekupovat předraženou výzbroj pro zahraniční operace. Armáda potřebuje změnu koncepce a posilovat své schopnosti obrany vlastního území s maximálním zapojením domácího průmyslu, pokud je to možné. Je to debakl politický, vojenský a zejména zpravodajský. Ředitelé BIS a VZ by měli být odvoláni z funkcí za to, jak lživě informovali vládu, poslance a orgány Sněmovny o situaci v Afghánistánu. Nesou zásadní díl spoluodpovědnosti za současnou situaci z pozice naší republiky,“ má jasno Vích.

„Primární úlohou NATO je kolektivní obrana. Na národní úrovni bychom měli plnit své závazky a budovat schopnosti Armády ČR podle dohody se spojenci. Mimo jiné dvě procenta HDP na obranu. Mise v Afghánistánu byla reakcí na terorismus al-Káidy 11. září 2001, měla za úkol zabránit šíření terorismu. Pokud měl někdo pocit, že dalším úkolem mise je vybudování západní demokracie v Afghánistánu, pak je zklamán. Nicméně já osobně jsem tento názor nesdílel a nepovažuji ho za reálný,“ míní poslanec ODS Karel Krejza.

K prezidentu republiky byl nezvykle kritický poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. „Že by se konečně pan prezident probral? No hlavně aby mu to vydrželo. Podle Ústavy ČR je vrchním velitelem ozbrojených sil, tak ať jen nemluví a už konečně také něco dělá. Může začít tím, že nařídí obnovení pluků civilní obrany. Ví vůbec pan vrchní velitel, že kdyby nám teroristi odpálili most třeba přes Labe, že by armáda měla problém postavit pontonový? A nemusejí to být ani teroristé, ona by stačila velká voda. Armáda má umět pomáhat našemu obyvatelstvu, a ne někdo v horoucích koncích (používá se jiné slovo) školit budoucí teroristy a pomáhat chránit maková pole či francouzské doly. NATO je ve své činnosti teroristická organizace,“ je přesvědčen poslanec.

„Jsem toho názoru, že nelze oddělovat národní obranu od spolupráce a členství v NATO. Nemá cenu dělat hned předčasné závěry,“ myslí si poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

