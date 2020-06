Zeptali jsme se poslanců na ČT. To bylo ošklivých slovíček. Poplatky nahoru? Kdepak, radši udělejte...

ANKETA Generální ředitel ČT Petr Dvořák si řekl o navýšení koncesionářský poplatků. A spolu s tím zveřejnili průzkum, podle něhož 80 procent zúčastněných podporuje existenci poplatků. ParlamentníListy.cz se tedy zeptali poslanců ve Sněmovně, zda takové pohledy sdílejí a podpořili by zvýšení poplatků. Z výsledků ankety plyne, že Dvořák by měl smůlu, proti je dokonce i řada opozičních politiků.

reklama

Česká televize si nechala zpracovat průzkum, podle něhož prý 8 z 10 lidí podporují financování veřejnoprávních médií prostřednictvím koncesionářských poplatků. K tomu vystoupil generální ředitel ČT Petr Dvořák s tím, že tyto poplatky bude nutné navýšit, aby instituce mohla i nadále odvádět svou práci a nemusela rušit výrobu a omezovat další činnost, kterou od ní veřejnost očekává. Dodejme, že to vše přichází jen pár dnů před tím, než bude Rada ČT hlasovat o udělení roční odměny generálnímu řediteli.

Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, na sociálních sítích se ohledně zmíněného průzkumu objevily reakce několika jeho údajných účastníků. Jeden z nich kupříkladu napsal, že otázky v průzkumu byly podle něho “velmi zavádějící”.

Debata na téma koncesionářských poplatků a jejich výše se vede už delší dobu. Není to poprvé, co šéf ČT vystoupil s tím, že je potřeba je zvýšit. To budí rozporuplné reakce jak ve společnosti, tak na politické scéně.

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 13040 lidí

ParlamentníListy.cz se proto v rámci ankety obrátily na poslance, zda je na místě skutečně poplatky navýšit a rovněž jak vnímají průzkum, podle kterého si 80 procent oslovených respondentů přeje zachování poplatků. Výsledky naší ankety patrně vedení televize nepotěší. Proti zvyšování se vyslovili i někteří opoziční poslanci.

“Pokud vím, ty poplatky už delší dobu zůstaly stejné. Vše mezitím podražilo, takže i poplatky se musí zvýšit s inflací. Lidi jsou rozumní, když podporují veřejnoprávní média,” řekl nám čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Podobný názor vyslovil i poslanec vládního hnutí ANO Martin Kolovratník. “Jasně. ČT musí být nezávislá a mít dostatek prostředků na profesionální práci. Příkladem je pro mě dlouhodobě skvělý kanál ČT24. Navíc zachovává velké kulturní dědictví. A poplatky se nezvyšovaly dlouho. Takovou věc bych v rozumné míře podpořil. Veřejnoprávní média mám totiž rád a vždy je budu podporovat. Na oplátku ale chci garanci nezávislosti a nestrannosti - ne excesy typu Marek Wollner,” uvedl poslanec.

Zcela jiný pohled nabídl rovněž poslanec za hnutí ANO a šéf sněmovního Volebního výboru Stanislav Berkovec. “Podle údajů, které máme k dispozici, je v hospodaření ČT velký prostor k úsporám, a to i při zachování současného provozu. Pan ředitel také zapomněl říci, že od roku 2017 má ČT odpuštěné platby DPH, což znamená nárůst příjmů o cca 500 milionů korun ročně. Přesto již 9 let v kuse hospodaří se ztrátou. Otázka zvýšení TV poplatků proto vůbec není na stole,” konstatoval Berkovec.

Zvyšovat poplatky odmítá také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. “Jsem zásadně proti zvýšení poplatků. Jsme naopak pro, aby zveřejňovali informace o hospodaření, kontroloval je NKÚ a ideálně poplatky neplatili občané, ale šlo to procentem daní jako u obcí a bylo to zakotveno rigidně, aby nedocházelo k politickým tlakům na Českou televizi,” má jasno.

Fotogalerie: - Kandidát Žantovský

“Zatím dle mého není důvod ke zvýšení poplatků. Ostatně je to věc, která se týká všech koncesionářů a myslím, že o změně zákona bychom případně měli rozhodnout až po podrobné debatě,” odmítá rovněž požadavek šéfa ČT poslanec hnutí STAN Petr Gazdík, člen Volebního výboru.

Tomio Okamura, šéf SPD a místopředseda Sněmovny považuje tlak na zvyšování koncesionářských poplatků ČT v současné krizové době za drzost. “Všichni šetří a oni chtějí rozhazovat. Manažeři ČT a Českého rozhlasu si jen za loňský rok vyplatili každý mnohamilionové odměny a odmítají zároveň přes opakované žádosti veřejnosti sdělit jména, kdo kolik inkasoval. Známý je pouze součet odměn vrcholných manažerů – a ten je astronomický. Arogance manažerů veřejnoprávních médií vůči občanům, kteří je platí, je neuvěřitelná. Navíc, jak známo, ČT začerňuje smlouvy s externími dodavateli, aby nebylo vidět, kdo, kolik, komu zaplatil. A točí se tam stamiliony… Ale zpátky k požadavku ČT na zvýšení koncesionářských poplatků. V prvé řadě je nepochybné, že ČT zaplatila průzkum veřejného mínění, který dokázal, že osmdesáti procentům lidí by zvýšení nevadilo. Pikantní je, že zjevně zmanipulovaný průzkum, který má vytáhnout víc peněz z kapes občanů, zaplatila televize z peněz občanů. Pravdou je, že z peněz koncesionářů platí ČT manipulace dlouhodobě,” míní.

“Když jsme kdysi chtěli po agenturách analýzu objektivity ČT, všechny oslovené odmítli a zástupce jedné nám řekl, že pokud by měla být analýza pravdivá, už nikdy by od ČT žádné peníze nedostali. Objektivní veřejná televize je třeba, přičemž propaganda a cenzura nevhodných témat a faktů na ČT dokonce až nadmíru ukazuje, jak nám tady objektivní zpravodajský kanál chybí. Jen připomenu, že mě ČT již 6 let nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, aby nebyly slyšet moje názory. Zatímco předsedové ostatních stran tam jako nejviditelnější tváře běžně vystupují. Je to cenzura jak vyšitá. První krok k objektivitě je vrátit televizi zpět do rukou občanů, protože před lety si ji zprivatizovala parta vyvolených a dodnes ji ze svých rukou nepustila. Vysává z nás miliardy a odměnou za to dostáváme neskrývanou propagandu, cenzuru a bezprecedentní porušování zákona o ČT. Hnutí SPD přichází s konstruktivním řešením. Podali jsme zákon na zrušení koncesionářských poplatků. ČT i Český rozhlas by měly být státní příspěvkovou organizací pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu,” uzavřel Okamura.

“Nepodpoříme žádný nárůst daní, ani u televizní daně. Průzkumy pana ředitele netřeba komentovat,” reagoval předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus.

Zvýšit koncesionářské poplatky zákonem lze podle poslance KSČM Leo Luzara pouze za předpokladu transparentnosti nakládání s prostředky stávajícími. “To aby bylo zřejmé, že nedochází k neefektivnímu vydávání prostředku. Můžeme začít debatu od úrovně zaměstnanosti v ČT po cenu nakupovaných pořadu nebo porovnání nákladu na vlastní tvorbu s cenami licenci na přenosy atraktivních sportovních přenosu oproti sportům, které mají smůlu a v ČT je neuvidíte ať jsou skoro zdarma. Porovnat návratnost nákladu vlastní tvorby a sledovanost výsledku v porovnání s deklarovaným cílem. Debata je před námi a nevšiml jsem si ochoty ČT ji otevřeně vést. Jinak je stále možnost nezdražovat na úkor občanů, ale zeptat se jich v rámci referenda a zvýšené financování veřejnoprávních médií přenést na rozpočet ministerstva kultury,” řekl.

Anketa Měl by být Xaver Veselý ODVOLÁN z Rady ČT? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9049 lidí

“Vždy a všude platí, že než se zvýší cena (daně, poplatek apod.), je třeba hledat úspory a zefektivnit chod dané instituce. U ČT to platí neméně. A pokud jde o samotný průzkum, komentář si nechám raději pro sebe,” sdělil nám poslanec hnutí ANO a člen Volebního výboru Patrik Nacher.

Všeříkající odpověď na otázku redakci poslal další člen Volebního výboru a poslanec za SPD Miloslav Rozner. "O takovýto průzkum ČT bych si ani kolo neopřel," konstatoval.

“Má-li zůstat Česká televize mimo státní rozpočet, což jsem přesvědčen, že má, tak jistě ekonomická analýza ukáže možnosti. Vzhledem k rozvoji nejen technickému, bych zvýšení poplatků podpořil,” uvedl poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Za určitých podmínek by navýšení koncesionářských poplatků nejspíš podpořil i exšéf lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. “Vše se valorizuje, rostou ceny. Záleží na výši,” uvádí.

Psali jsme: Šarapatka u Emmy Smetany: „Řekl bych: Jsem blbec, pardon, promiňte mi, udělal jsem chybu.“ Ale neřekne Do auta leje „Andrejovy chc*nky“, pak mluví o morálce. Odvolání Xavera? Podívejte, kdo to chce, varuje analytička Ryšánková Tihle chtějí odstřel Xavera? Tak se na ně podívejme... Vede to člověk, který se do Rady ČT nedostal. Já je znám... Jana Dědečková odkrývá, co laik nevidí Odvolat Šarapatku? Naopak. Radní ČT, nepřítel Zemana, sám ,,odvolává". Rozeslal dopis

“Tento výrok pana Dvořáka mi v době velkého poklesu ekonomiky nepřijde příliš šťastný, vůbec zadání průzkumu jako takového. Také mimo jiné proto, že koncesionářský poplatek je stanoven zákone, tudíž o něm rozhoduje Parlament ČR. Debata, zda poplatky zvýšit či ne, se vede delší dobu. Já se jí vůbec nebráním, ale chci od pana ředitele slyšet jasný plán, jak s případným navýšením příjmů hodlá naložit. ČT by měla přijít s jasnou vizí, jak zefektivnit hospodaření a jak hodlá dále naplňovat úlohu veřejné služby,” zdůraznila poslankyně ANO a členka Volebního výboru Barbora Kořanová.

Dodala, že plánovali s generálním ředitelem ČT uspořádat seminář na téma financování veřejnoprávních médií. "Bohužel nám to překazila epidemie, tak doufám, že na to navážeme a seminář uskutečníme co nejdříve," prozradila Kořanová.

Exministr kultury a poslanec ČSSD Antonín Staněk přinesl obsáhlejší vzhled, za jakých podmínek by bylo možné poplatky navýšit. “Nemám nic proti tomu, aby Česká televize zvýšila koncesionářský poplatek a jsem dokonce ochoten pro to v parlamentu zvednout ruku. Mám však 5 nenáročných a tudíž při dobré vůli pana generálního ředitele Dvořáka snadno splnitelných podmínek: 1) Generální ředitel Dvořák vystoupí osobně hned zkraje večerních Událostí a přizná naplno - občané, chceme zvýšení koncesionářského poplatku na 150 Kč, a to přestože tato televize, placená z vašich daní, v nejlepších letech nedokázala nic ušetřit, naopak, za osm let vybrala a utratila přes 2,5 miliardy ze záložního fondu předchozího ředitele Jiřího Janečka. 2) Dále řekne, že lidé prokázali v neobyčejně obtížné době Covidu-19 velkou soudržnost a solidaritu, a proto jsou už dostatečně dospěli na to, aby věděli, jak vysoké platy má nejvyšší management ČT, přední redaktoři, moderátoři, vedoucí vydání, šéfredaktoři, hlavní dramaturgové a vůbec všichni nejlépe placení zaměstnanci České televize. A ukáže hned na obrazovce tabulku platů a odměn, kolik dostali v roce 2017, 2018 a 2019 pan Moravec, pan Železný, paní Fridrichová a další. Zbytek pak umístí v přehledných tabulkách na webu ČT. Bude uveřejněno minimálně 15 nejvyšších manažerů ČT a 20 nejlépe placených pracovníků "před kamerou", u všech budou zveřejněna celá jména a popis práce,” popisuje Staněk.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

“Za třetí připomene, že bere měsíčně 242 tisíc korun a loni dostal roční bonus 2,42 milionu Kč a že oproti těm mnoha postiženým pádem ekonomiky - a to včetně umělců, herců, zpěváků, hudebníků a dalších, kteří plní program ČT - mu pandemie příjem nijak nesnížila a tedy i v době ekonomické recese bude brát 5.324.000 Kč, pokud mu samozřejmě Rada ČT odhlasuje stejnou odměnu. Reportéři ČT, aby dokázali, že jsou nestranní, mu k tomu dodají statistiku s hezkými obrázky, kolik by se za to dalo pořídit roušek, kolik respirátorů FFP3 a jak dlouho by na tuto částku vydělávali lidé, kteří jsou dnes v karanténě na 60 % svého základního platu. 4) Ukáže statistiku, kolik procent z celého rozpočtu ČT tvoří náklady na zpravodajství a na publicistiku, s rozpadem na mzdy, cestovní náklady, externí náklady a ostatní. Podrobný rozpad zveřejní ČT ve stejné době na svých webových stránkách, přičemž půjde o přehledné tabulky a pro fajnšmekry doplní o to, co umí ČT bez problémů při zpravodajství o koronaviru, volbách nebo válkách - tedy o interaktivní grafy, v nichž si každý může zjistit, kolik peněz stojí celkově jednotlivý pořad ve zpravodajství a publicistice ČT, na kolik v něm přijdou lidé "na obrazovce", kolik mimo ní, kolik autorská práva a externí náklady a odměny, včetně odměn hostům publicistických pořadů. Jako třešničku bude možné zjistit, jaký počet lidí tvoří reportérský tým, který byl během natáčení někam vyslán. Připravit to bude nějakou dobu trvat, ale do té doby jistě pan Dvořák se svou prosbou na zvýšení koncesionářského poplatku posečká. A na konec za 5) připraví krátký dokument, v němž uvede, jaké škrty učiní ČT do jednoho roku od této chvíle, v čem přesně budou realizovány, koho a čeho se dotknou a k jakému snížení nákladů ČT dospěje za rok, za dva a za tři. Vzhledem k velké recesi a potřebě šetřit na všech stranách by cílem mělo být dostat se do 3 let na snížení koncesionářského poplatku na 130, 110 a nakonec na 100 Kč na osobu a měsíc. Tím ukáže, že veřejnoprávní instituce si je vědoma své společenské odpovědnosti a nejsou to žádné "nedotknutelné elity", jak se o nich říká. Pokud neoznámí na konci kteréhokoli roku uvedené snížení pro rok příští, zavazuje se, že do konce ledna následujícího roku rezignuje,” konstatoval.

“Pokud toto vše pan generální ředitel ČT poctivě udělá, prokáže že to"myslí fakt upřímně", a pak bude mít v parlamentu při projednávání žádosti o zvýšení koncesionářského poplatku – a o tom jsem přesvědčen - nejenom můj hlas k dobru,” uzavřel své pojednání Antonín Staněk.

Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

Nevhodné nečasování vidí v Dvořákově výzvě i poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. “Hlásit se zrovna teď, když je naopak potřeba všude šetřit, o víc peněz, je opravdu mimořádně nevkusné. Šetřit by měla také Česká televize, takže já jsem naopak spíše pro snížení poplatků. Ostatně Trikolóra má ve svém programu, co se týče tzv. koncesionářských poplatků, dobrovolnost jejich placení. Český televizní poplatník určitě nepotřebuje sedm veřejnoprávních programů, zvláště pak, když je Česká televize zaplňuje dalšími a dalšími reprízami mnohonásobně obehraných seriálů, nekonečnými střihovými pořady či jiným drancováním svého archivu. A to nemluvím o celkové přezaměstnanosti na Kavčích horách či o zbytečné předimenzovanosti objektů, v nichž ČT působí,” řekla pro PL.

“Pan Dvořák přiznává to, co jsme kritizovali při schvalování zpráv o činnosti ČT. A to, že ČT žila z miliardových rezerv, které byly možná i rozkradeny a zcela určitě nad své poměry. Průzkumu nevěřím, považuji jej přímo za zfalšovaný,” uvedl jednoznačně poslanec Lubomír Volný.

„Průzkum ČT určitě není zfalšovaný, protože průzkumy se falšovat nedají, a pan Dvořák určitě nelže, protože pan Dvořák lhát neumí. Proto nic nebrání tomu, aby se poplatky zrušily. Podle průzkumu je potom lidé budou platit dobrovolně, vlastně dokonce s radostí, a ještě si je se šťastným úsměvem ve tváři sami navýší. Jen je mi divné, proč lidé neposílají ČT více peněz už dnes. Čísla účtů ČT přece nejsou tajná a každý své peníze může darovat, komu uzná za vhodné – tedy i ČT,“ reagoval na průzkum poslanec Jaroslav Foldyna.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.