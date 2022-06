„Tohle smrdí obrovským průs*rem.“ V ODS mají strach o budoucnost. A Fiala? Hezká slova jsme neslyšeli

Poslední průzkum preferencí politických stran nedopadl pro vládní koalici vůbec dobře. Výsledky zkoumání agentury SANEP ukázaly brutální propad TOP 09, lidovců, Pirátů, STAN, ale i ODS. První tři jmenované subjekty by se dokonce ani nedostaly do Sněmovny.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9078 lidí

Volby by dle tohoto průzkumu vyhrálo hnutí ANO s 30,1 procenta, druhá ODS by získala pouze 19,6 procenta. Na třetím místě SPD Tomia Okamury s 14,3 a nakonec STAN se ziskem 7,8 procenta. Zbylé strany současné vládní pětikoalice by zůstaly za branami Poslanecké sněmovny.

Zda se jedná pouze o ojedinělý výkyv, anebo se mohou projevovat dopady bezprecedentní krize spojené s brutálním růstem cen energií a pohonných hmot, ukážou další průzkumy. Jisté však je, že menší koaliční strany padají. Ukázaly to i předchozí průzkumy jiných agentur.

Nedávno jsme informovali o pnutí uvnitř pirátské strany, která hodlá do budoucna volit místy až protivládní rétoriku a navrátit se ke svému „pirátství“. Ve vztahu k budoucnosti vlády se podle našich zdrojů před časem ne zrovna nadějeplně měl vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Síkela s tím, že pokud vláda vydrží do konce roku, bude to zázrak.

Po našem pátrání a rozhovory v politických kuloárech, členy ODS či některými poslaneckými asistenty se ukazuje, že mínění o budoucnosti vlády není zrovna dobré ani mezi mnohými členy či funkcionáři občanských demokratů.

„Jak vidím budoucnost vlády? Nebude to loajální, ale upřímný rozhodně. Hodně bledě. Když za Babiše přišel covid, narovinu říkám, že hodně lidí u nás se radovalo, protože bylo snadné z opozičních lavic útočit na vládu, smát se jim, navážet se do Babiše a jeho ministrů. Většina si byla jistá, že volby nemůžeme prohrát. Nakonec měli pravdu, ale to, co přišlo teď? Co do úrovně katastrofy, zlatý covid. Část strany a nejspíš i většina poslanců problém nevidí, chtějí dělat pravicově ideovou politiku, hlídat rozpočet, snižovat schodek, držet se pravidel, že lidem se jen tak nerozdává, protože se musí postarat sami. Super myšlenky, ale teda ne pro tuto dobu. Je to jako papiňák, ve kterém to začíná bublat a jednou to bouchne. Premiér to nejspíš nevnímá, ten skutečně věří, že vláda dělá maximum. Nechápu, co má v nejužším týmu za lidi, že ho neseznámí s tvrdou realitou. Mnozí v ODS už otevřeně mluví o tom, že na podzim, až krize plně dopadne na lidi, poženou nás svinským krokem a dojde k největším občanským bouřím v moderních dějinách,“ svěřuje se nám jeden z poslaneckých asistentů, který je v každodenním kontaktu s několika zákonodárci a sám jen členem ODS.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Podle něho ale prý i na dle pohledu stále rostoucího počtu členů ODS nyní nedává žádný smysl chtít trvat na striktně pravicové politice ve smyslu minimálních dávek a snižování rozpočtového schodku za každou cenu. „Jestli si někdo včetně pana premiéra myslí, že to lidi ocení, tak to má s realitou společného asi tolik, jako když si Hitler v krytu na konci dubna 1945 myslel, že může ještě válku vyhrát. Chleba stojí už i 60 korun a dál roste, elektřina a plyn zdraží o padesát a víc procent a s tím i všechno ostatní. Fakt někdo soudný může věřit tomu, že nedělat nic je v pořádku? Tohle smrdí obrovským průserem. Češi moc nemají ve zvyku masově protestovat nebo stávkovat, dlouho jsou trpěliví, ale když pohár přeteče, může to přijít jako tornádo, proti kterému byla nespokojenost za covidu jenom jarní deštíček. Sám nemám o peníze nouzi, ale i já začínám mít strach. Co teprve ti, co žili od výplaty k výplatě,“ konstatuje zdroj PL.

Další hlas z ODS byl velmi podobný, ovšem už bez servítek. „Příště nezaplatím členský příspěvek, ať mě vyhodí. Nehodlám být dál ve straně, která se lidem směje do ksichtu. Znám několik rodin a rozhodně nepatří k nejchudším, které mají už teď existenční problémy. Jeden vzdálený příbuzný musel prodat druhé auto, aby z toho v příštích měsících byli schopni poplatit zálohy na elektřinu, zrušili dětem obědy ve škole a balí jim jen druhou svačinu a nepojedou na dovolenou, kam se po letech pandemie těšili. Ať si to ti pitomci z vedení uvědomí. Chtěl bych vidět Fialu, jak by svým dětem vysvětloval, že se ruší slibovaná dovolená u moře, aby rodina mohla v zimě topit! Proboha, kam jsme se to dostali. Nejhorší na tom všem je, že stát si to prostě dovolit může. Však si spočítejte, o kolik víc jim nateklo do rozpočtu díky vysokým cenám benzínu a nafty, o kolik víc vydělá ČEZ atd. A pak premiér řekne lidem do očí, že vláda dělá všechno správně a pomáhá? Pardon, ale to když jsem slyšel, dal bych mu jako stále ještě stranický kolega pěkně počesku do tlamy,“ popisuje naštvaně naší redakci své pocity výše postavený člen ODS z jihovýchodu Čech.

„Pan předseda (Petr Fiala, pozn. red.) si žije jak princezna někde v paláci, co obyčejného člověka v životě nepotká. Každý jeho vystoupení je absolutně mimo realitu! Jestli mu někdo nedá studenou sprchu, tak se vláda do švestek pakuje. Akorát nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože kdoví, co přijde potom. Kdyby byla na konci toho všeho aspoň vidět nějaká naděje pro lidi, dalo by se vydržet leccos. Všeobecně se čeká, že to bude ještě horší. Přes léto se většina lidí bude snažit trochu vypnout a nemyslet na to, ale na podzim, to bude tvrdá rána,“ dodává občanský demokrat.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.