Čeští vojáci jsou jedni z nejlepších. Vaše úloha je důležitá, slyšela ministryně obrany Šlechtová v Afghánistánu

31.01.2018 19:02

Afghánští nejvyšší představitelé i američtí velitelé tamní vojenské mise oceňují úlohu České republiky a české vojáky hodnotí jako nejlepší, kteří v místě slouží. Po návratu z Afghánistánu to řekla ministryně obrany Karla Šlechtová. „Přímo v místech krize chráníte Českou republiku před pronikáním terorismu do Evropy, nebo nelegální migrací. Blíže a konkrétněji už to snad ani nejde,“ ocenila ministryně příslušníky české armády.