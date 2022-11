Fiala chytil bruselský mozkovirus! Mění názory jak ponožky. ODSáci na stranickém fóru soptili. A ne poprvé

reklama

„Opravdu šílený vývoj,“ napsal rozhořčeně do interního fóra ODS někdejší europoslanec Hynek Fajmon. „Vláda nemá žádný odhad, kolik nás to bude stát, schvaluje to bezhlavě, a ještě z toho dělá úspěch našeho předsednictví!“ Prudká reakce se týkala rozhodnutí Evropské rady a Evropského parlamentu ohledně zákazu spalovacích motorů do roku 2035.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 8999 lidí

Nutno dodat, že částečný cíl k roku 2030 se ještě zpřísňuje – nově registrované osobní vozy budou muset toho roku emitovat o 55 % oxidu uhličitého méně než loni. Dosud totiž platil cíl 37,5 % k roku 2021.

Zákaz spalovacích motorů coby jeden z kroků Green Dealu rozpoutal mezi občanskými demokraty silné reakce. A na rozdíl od pojetí vlády, která pod taktovkou Petra Fialy Green Deal nechává bez větších reakcí, se členská základna ODS silně vymezuje. Kromě Hynka Fajmona se do debaty pustili i straničtí odborníci.

„Je to hrozně brzy. Takový krok se nedá dělat rychle bez masivních finančních obětí,“ napsal jeden z funkcionářů ODS, krajský zastupitel a člen komise pro životní prostředí. „Až se mi zdá, že to ve vládě nikoho nezajímá, že se jen chce dobře ukázat v Bruselu a nedělat problémy. Je to ale na úkor nás všech, a hlavně budoucích generací. Což mě právě u ODS překvapuje, že na tohle nemyslí.“

„Nikdy bych nevěřil, že se z konzervativně uvažujícího člověka stane pseudoliberál,“ pronesl na adresu premiéra Petra Fialy jeden z jeho spolustraníků. „Co se muselo stát?“ „Bruselský mozkovirus,“ odpověděl další přispěvatel.

„Selhal. Po kolikáté už?“ okomentoval postoj českého premiéra aktivní člen z moravského regionu. „Teď se bude snažit odvést pozornost jinam. Lidé ho však stejně vidí jasně v reálných barvách, a nic na tom nezmění Seznam Zprávy, ČT, Český rozhlas apod., jejichž zpravodajství se už dnes dost lidé posmívá nebo jimi pohrdá. Na faktu selhání vlády nic nezmění ani vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. To, že EU nechce, abychom měli auto, není dezinformace, ale evidentní fakt. A evidentní taky je, že Fialova vláda to pomohla prosadit. Tahle vláda si to u mnoha lidí rozlila a převažují mezi nimi ti, kteří ji volili.“

Petr Fiala SproK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozčarování nad postupem českého premiéra a vládních představitelů na půdě Evropské unie panovalo i v odborné skupině ODS pro průmysl a obchod. Tam se téma Green Dealu přetřásá pravidelně, tentokrát to bylo však opravdu silné. Střetli se mezi sebou zastánci i odpůrci. Náš zdroj blízký skupině jeden takový střet popsal.

„Co proti tomuhle nesmyslu udělala naše vláda?“ položil otázku mezi kolegy jeden z výše postavených členů strany, který je znám svými emotivními výbuchy. Na odpověď nečekal a sám si odpověděl: „Hovno!“

„Nemůžeme to soudit tak přísně,“ pokoušel se obhajovat vládní postoj další občanský demokrat. „Co byste chtěli? Hrát si na potížisty? Stačí, jak mizernou máme v Evropě pověst kvůli dotačnímu podvodníkovi Babišovi, a jak na nás koukají skrz prsty kvůli V4. Máme co dělat, abychom za ten půlrok pověst aspoň trochu vylepšili a vy byste se chtěli stavět na zadní? Vůbec nepřemýšlíte…“

„Nic proti, ale jak dlouho se ještě budeme vymlouvat na Babiše?“ oponoval mu další politik. „To není argument pro to, nechat si všechno líbit. Vzpomeň si, jak jsme se ke Green Dealu a konkrétně k motorům vyjadřovali ještě nedávno, před parlamentními volbami. Nepřicházelo to v úvahu, Fiala to několikrát přímo řekl, můžeš si na to najít fúru článků. A teďka tohle. Z toho musí mít voliči v hlavě zeleninu, vole…“

„Jak se říká, politika je umění možného,“ trval si na svém obhájce vlády. „Co platilo včera, nemusí platit dnes. Inteligentní voliči, což ti naši jsou, to pochopí.“

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

„No, on taky Fiala mění názory jako ponožky,“ ozval se další nespokojený odéesák. „Před volbami minulý rok na podzim byl Green Deal fuj, a pak na kongresu v lednu, to snad pamatujete, říkal, že je to velká příležitost. Tak co si pak máte o takovém člověku myslet? Naopak, já bych řekl, že inteligentní voliči toho mají dost. Přicházíme o ně. Ti, kdo tomuhle šílenství věří, jsou spíš příznivci TOPky. Neznám osobně ani jednoho našeho voliče, který by Green Dealu tleskal.“

O názor jsme požádali také marketingového experta a bývalého člena ODS, který situaci posuzuje z nadhledu: „Četl jsem na tuhle věc komentáře i odborné články a viděl jsem, jak například Hospodářské noviny nebo Respekt hýkají nad postojem české vlády blahem. Jenže to pro ODS a její hodnoty není dobrá zpráva. Když ODS chválí tato média, je něco blbě. A zrovna Green Deal, to není jako třeba s daněmi, kde levice zvýší, pravice sníží… Tady se vede zelená revoluce, tady se transformuje společnost.“

„Nejsmutnější na tom je,“ povzdechl si další z našich zdrojů z ODS, „že to skoro nikoho nezajímá, natož aby se proti tomu protestovalo. Přitom to na nás bude mít stejný, ne-li větší dopad než válka na Ukrajině. Lidé možná nechtějí konec aut se spalovacím motorem, ale jsou pasivní. A ani v ODS nevidím sílu, která by tento problém vnesla na světlo a ukázala realitu. Vadí to ve straně dost lidem, ale je to ta mlčící většina, která není slyšet a nemá mediální prostor. Jenže pokud to takhle půjde dál a budeme zticha, ODS zmizí. Stane se něčím neidentifikovatelným, zmizí v propadlišti dějin. Všechno odnesou občané, a to i ti, kteří ODS důvěřivě volili. A to všechno kvůli ztřeštěným nápadům evropských politiků a úředníků.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.