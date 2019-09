Ministr Plaga: Já chci, aby si studenti mohli vybrat. Buď maturovat z matematiky nebo z cizího jazyka

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce co nejrychleji poslat do Sněmovny návrh, který by studentům středních škol zachoval možnost volby mezi povinnou maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Uvedl to dnes v pořadu Partie FTV Prima. Zdůraznil, že jeho záměrem není maturitu z matematiky zrušit, ale v první řadě zkvalitnit výuku tohoto předmětu.

"Studenti si zaslouží vědět dopředu, z čeho budou maturovat," podotkl Plaga ke snaze vyřešit situaci co nejrychleji. Připomněl, že podle stávajícího zákona mají z matematiky povinně maturovat v květnu 2021 studenti gymnázií a lyceí a o rok později studenti většiny maturitních oborů s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých.

Plaga se domnívá, že výuka matematiky na středních školách by se mohla zkvalitnit v osmi až desetiletém horizontu. "Zaslechl jsem, že chci odložit maturitu z matematiky o osm až deset let. Ne. Já chci, aby do zákona byla propsána volba mezi cizí jazyk a matematiku, tedy ten současný stav. To znamená: můj návrh není napsat tam místo roku 2021 rok 2031, ale nechat tam studentům volbu," upřesnil ministr.

"Chci to dostat co nejrychleji do Sněmovny. Pevně věřím, že do toho jara. Že Sněmovna ví, že je to téma, které je potřeba co nejrychleji rozseknout," dodal Plaga. Doufá v to, že návrh dostane v dolní komoře prioritu a že Sněmovnou "prosviští".

Druhý host ve studiu, místopředseda Senátu a ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), prosazuje, aby i po zmíněných osmi letech zůstala studentům zachována volba mezi matematikou a cizím jazykem.

Podle Růžičky není pravda, že maturita z matematiky je nezbytná pro vývoj společnosti. "To je argument pro kvalitní výuku matematiky, ne pro maturitu. Neslyšel jsem jediný argument, proč by maturita z matematiky měla zlepšit výuku. Pokud nebudeme pracovat s motivací strachem, což by bylo nejhorší, co by nás mohlo potkat," podotkl senátor.

Cestou ke zkvalitnění výuky matematiky je podle Růžičky diferenciace výuky podle potenciálu jednotlivých studentů, kterou jeho gymnázium zavedlo zhruba před deseti lety.

Středoškoláci chtějí proti povinné maturitě z matematiky protestovat 4. října v centru Prahy. Na sociální síti Facebook k dnešnímu dni projevilo o akci pořádanou Českou středoškolskou unií zájem přes 13.000 lidí, dalších 1800 potvrdilo svou účast.

Podle středoškoláků povinná maturita z matematiky může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu. Poukazují také na to, že na středních odborných školách vede maturita z matematiky ke snižování hodin odborných předmětů, že povinná zkouška povede k větší neúspěšnosti u maturit a že ne každý bude v budoucnu matematiku potřebovat. Cílem politiků by podle nich měla být hlavně snaha o zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

