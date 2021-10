Řešily se volby, rekonstrukce vlády? Havlíček předstoupil před novináře

Vláda ANO a ČSSD se dnes podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vůbec nezabývala výsledkem sněmovních voleb a pracovala stejně jako dosud. Havlíček předpokládá, že tomu tak bude i nadále. Žádná diskuse se podle něj nevedla o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se jejich strana nedostala do nové Poslanecké sněmovny. Havlíček by upřednostnil, aby vláda dokončila mandát v nynějším složení bez rekonstrukce.

reklama

„Atmosféra byla pracovní a věcná. V podstatě jsme neřešili vůbec výsledky voleb. Nebyla k tomu žádná diskuse, nepadlo ani téma, jak kdo bude, nebo nebude ve vládě. Jednoduše řečeno jedeme v režimu, v jakém jsme jeli před volbami,“ uvedl Havlíček. Kabinet se sejde i příští pondělí, doplnil. „Předpokládám, že v tomto režimu se bude pokračovat nadále,“ uvedl.

Dnešního jednání se zúčastnili z ministrů ČSSD vicepremiér Jan Hamáček, ministr kultury Lubomír Zaorálek a zemědělství Miroslav Toman, dodal Havlíček. „Jak vláda vždy začínala a končila, tak to bylo i tentokrát,“ řekl. Podle Havlíčka nemá rekonstrukce vlády smysl ve chvíli, kdy není jasné, jak dlouho tu kabinet ještě bude. „Domnívám se, že by se to mělo dohrát v této sestavě,“ konstatoval.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že zatím není schopen odpovědět, zda bude chtít do ustavení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD. Z telefonátu s Hamáčkem podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.

Prezident Miloš Zeman podle Havlíčka v neděli před svou hospitalizací nepověřil Babiše sestavováním vlády. „S tím, že se to bude řešit později, až pan prezident bude ve stavu, kdy nebude nemocný a kdy na to bude mít zázemí,“ uvedl. Víkendová schůzka premiéra s prezidentem v Lánech podle něj byla osobní. „Nebyla to diskuse spojená se zásadnějším povolebním vyjednáváním,“ dodal.

Vláda dnes mimo jiné navrhla prezidentu Miloši Zemanovi jmenování šesti vojáků do generálských hodností. Povýšen by měl být náčelník vojenské policie Miroslav Murček, velitel 21. základny taktického letectva Jaroslav Míka nebo ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany Ladislav Rebilas. ČTK to dnes sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení Ministerstva obrany. O jmenování generálů rozhoduje prezident Miloš Zeman. Zda se letos akt k 28. říjnu vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta uskuteční, není jasné.

Vláda dnes také schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jenž bude v příštím roce hospodařit se 130,5 miliardy korun. Rozpočet fondu, z něhož jsou financovány dopravní stavby v zemi, tak v roce 2022 bude nejvyšší v jeho dosavadním fungování od roku 2001. Meziročně pak jde o nárůst zhruba o tři miliardy.

Psali jsme: Přijdeme o stát. Blbý národ? Jiří Mikeš přesně ví, co bude Výbuch roušek. Děsný trapas. A vztek hned po volbách Prezident Zeman je na ARO, ve stabilizovaném stavu Ti jsou smutní. Klimaaktivisté. Nová vláda? Zase nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.