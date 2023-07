Špička v dopravě, špička v obraně... Usnul Fiala na sluníčku? V koalici ale přikyvují

reklama

V jakém stavu je Česká Republika při srovnání s dalšími státy světa? Podle premiéra Fialy patříme ke světové špičce a mezi zeměmi bývalého komunistického bloku jsme prý dokonce nejlepší. Tento výrok Petra Fialy z debaty Meltingpot na festivalu Colours of Ostrava na svém twitterovém profilu cituje Úřad vlády.

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2038 lidí

„Jsme nejúspěšnější postkomunistická země. Patříme mezi světovou špičku v obraně, nebo dopravě. Když se dívám do médií, vypadá to, že nic nefunguje, ale to není správné. Takoví nejsme, jsme mnohem dál, a to musíme vidět,“ stojí přesně v příspěvku Strakovy akademie.

Jak to vidí politici jiných stran? Souhlasí s předsedou vlády? ParlamentníListy.cz se zeptaly ve Sněmovně, Senátu i Evropském parlamentu.

„Nejsem příznivcem takovýchto siláckých výroků. Nesporně jsme doposud patřili mezi úspěšné postkomunistické země, ale vyhlásit nás jako nejlepší je trochu infantilní. Mezi světovou špičku ani v obraně ani v dopravě nepatříme, pan premiér by neměl naskakovat PR poradcům na takové blbosti. Ale rozhodně není ani důvod mít parte v kapse. Co se týká dopravy, definitivně je za námi doma temna 2011-2014, kdy se zahájilo celkem 800 metrů dálnic a kdy tehdejší vláda, v níž byl i Petr Fiala a Zbyněk Stanjura, zastavila rozvoj dopravní infrastruktury na několik let,“ sdělil redakci místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

V posledních letech to podle jeho slov otočili. „Zvýšili jsme investice o 50 procent, za naší poslední vládu jsme zahájili 178 kilometrů dálnic, snížili jsme cenu jednoho kilometru o desítky milionů, rozjeli PPP a vytvořili jsme Fialově vládě slušnou základnu pro další investice. Dobrá zpráva je, že se v nich snaží pokračovat a je tedy šance, že se do špičky dostaneme. Ministr Kupka ale musí mít odvahu a nesmí se nechat válcovat Ministerstvem financí, které mu nedává potřebné zdroje a nutí ho, aby zadlužoval SFDI úvěry s nemalými úroky. U obrany je to rovněž o tom, že se navazuje na naše investice, je jen třeba vyhodnocovat co se pořizuje, jestli to jsou efektivně vynaložené prostředky a ne kolik se utratí. Jinými slovy, místo siláckých gest a prohlášení by měl premiér raději důsledně řídit své ministry,“ konstatuje Havlíček.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského má premiér v zásadě pravdu. „Jen v dopravě musíme zrychlit stavbu dálnice a železnic, což se teď této vládě konečně daří,“ míní.

„Pan Fiala asi usnul na sluníčku. Pokud jde o obranu, jsme kvůli chybné strategii dosavadních vlád de facto bezbranná země. Špičkou v obraně je například velikostí nám podobný Izrael, ten je v obraně téměř soběstačný a v boji zvládal vždy sám ubránit svou zemi. To by měl být náš vzor, ale zatím k němu máme skutečně daleko. Pokud jde o dopravu, netuším, co měl pan Fiala na mysli. Neustále zpožděné vlaky? Rozkopané a stále nekompletní torzo dálniční sítě? Nekompatibilní jízdenky veřejné dopravy? Obce zdevastované projíždějícími kamiony?“ táže se řečnicky předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek je přesvědčen, že Češi jsou velmi úspěšný národ. „Máme vliv ve světě a zahraniční politice. V obraně určitě, v dopravě ale zaostáváme v tempu výstavby dálnic třeba za Poláky, takže tam je prostor pro zlepšení. Stejně tak bychom potřebovali zapracovat na výstavbě úsporných staveb pro bydlení, třeba ze dřeva, abychom zlevnili rodinám pořízení nového domu nebo bytu. O to se teď snaží Ivan Bartoš. Konečně se nám také díky Michalu Šalomounovi daří rozhýbat rušení zbytečných razítek, průkazů, byrokracie, zmizely třeba potravinářské průkazy či povinné lékařské prohlídky lidí z kanceláří, rozjíždíme digitalizaci. Ta byrokracie je bohužel všude v postkomunistických státech a změna je věc na několik let,“ říká.

„Panu předsedovi Fialovi léto a vysoké teploty evidentně nesvědčí. Může s touto svou tezí přijít mezi řidiče na D1 v dennodenních kolonách. Nebo ji připojit od příštího roku jako poděkování za platbu široko daleko nejdražší dálniční známky. A o desítkách miliard za nákupy nevyužitelných vojenských hraček Černochové si může jít pokecat třeba do podfinancovaných sociálních služeb. Víc k tomu asi nemám co říct,“ řekla PL šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Radovan Vích sděluje, že premiérovy výroky nejsou pravdivé. „Není to pravda. Světová špička může být Japonsko, Francie, Německo ale určitě nikoliv Česká republika. Podívejme se pouze například na Polsko, kde se staví stovky až tisice nových dálnic a rychlostních komunikací. My nemáme v tomto srovnání ani desetinu. Stále se hovoří o VRT, a také na této páteřní železniční trati není stále uděláno téměř nic. Liberecký kraj nemá do dnešního dne ani železniční trať elektrifikovanou. Obrana také není světovou ve srovnání s ostatními státy. Průběžné velké modernizací projekty dlouhodobě neprobíhají, jsou rušeny a odsouvány. Na Ukrajinu bylo podle premiéra vyvezeno 676 kusů těžké výzbroje a techniky, takže ve skladech naší armády toho moc nezbylo. Zprávy o zajišťování obrany také hovoří v neprospěch armády a to můžeme být rádi, že nemáme námořnictvo. Vláda Petra Fialy se nemá čím chlubit, klesají jí preference, a dobíhá jí minulost, kdy na dopravu a armádu ODS z vysoka kašlala v dobách ekonomické konjunktury,“ řekl Vích.

První místopředseda neparlamentní Trikolory Petr Štěpánek byl ve své odpovědi stručný. „Hoďte na něj síť! Je to blázen,“ okomentoval premiérovy výroky.

„Propast mezi Východem a Západem Evropy stále existuje, ať už je to v otázce společenské solidarity, lidských práv či ochotě respektovat vědecké poznatky a přijímat nové myšlenky. Měli bychom se jí snažit překonat a patřit na Západ a ne se vymlouvat, že jsme pořád součástí Východu,“ myslí si pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

