Ten nezná Zemana. Sprostá slova na „ministra“ Pirátů. Žhaví se dráty, údiv v ODS

Pokud by se Jan Lipavský nakonec ministrem zahraničních věcí stal, což vůbec není jisté, mohla by prý právě jeho osoba v budoucnu zbořit nejen autoritu české zahraniční politiky, ale potenciálně možná i pětikoaliční vládu.

Naší redakci se v průběhu pondělního večera ozvalo několik lidí. Šlo o elitní diplomaty a významné úředníky z Černínského paláce. Všichni prakticky jako jeden muž neskrývali rozčarování. Což je pro slova, která jsme slyšeli, velmi mírné označení. Důvod? Prohlášení pirátského adepta na post ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Nejde už pouze o jeho spíše protiizraelské postoje, ale nyní také o samé základy čitelné a slušné diplomacie.

Lipavský se totiž nechal slyšet, že jakmile nastoupí do vlády v pozici šéfa české diplomacie, pomyslně roztrhá již schválené některé nominace na posty velvyslanců ČR. Mezi nimi například dosluhujícího ministra zahraničních věcí Adama Vojtěcha do Finska, ale také zástupce ředitele zahraničního odboru Hradu Petra Pirunčíka, který měl odjet coby ambasador do Kyjeva.

Nejde totiž o nějaké administrativní rozhodnutí ve smyslu, že se prostě jejich pověřovací dekrety škrtnou a vyberou se noví lidé. Tak jednoduše to v diplomacii nefunguje, což si, jak jsme se dozvěděli, uvědomují i ti největší diplomatičtí amatéři. “Než jsem vám volal, musel jsem jít na vzduch do zimy vychladnout. Stejně těžko hledám slova, jak toho idiota nazvat jinak. Beze srandy, na české politické scéně se za 30 let neobjevil větší pitomec. Nevím, jestli je jen tak blbý, nebo to celé dělá z nějaké perverzní zlomyslnosti. Ale ty jeho plány nejsou jen o pomstě jeho politickým protivníkům, on tím ohrožuje samu podstatu české zahraniční politiky, ohrožuje elementární vážnost a autoritu našich diplomatů ve světě, kterou jsme tady od listopadu 1989 budovali,” řekl nám elitní diplomat pod podmínkou jeho anonymity.

“Tady přestává veškerá legrace. Lipavský překročil všechny myslitelné červené linie. V životě by mě nenapadlo, že se toho dožiju. Jen během poslední hodiny jsem mluvil s několika zahraničními kolegy, kteří mi zděšeni volali, co se to v Praze děje a na co se mají připravit. Smutné je, že jsem jim neuměl odpovědět. Lipavský fakt překročil veškeré meze. Jestli bude pětikoalice trvat na jeho jmenování, snad ještě skončím. Tohle nemám zapotřebí. Diplomacie není hračka, kterou když dítě rozmlátí, tak mu rodiče koupí jinou. U téhle zkázy jim svítit nehodlám,” dodal diplomat. Nutno podotknout, že k pojmenování Jana Lipavského použil hodně expresivní termíny, které jsme ani necitovali. Redakce daného člověka dobře zná a ví, že se k vulgaritám prakticky neuchyluje. Tolik k vážnosti situace.

Velice podobně mluvil i další zdroj redakce PL, který aktuálně pracuje na významné pozici Ministerstva zahraničí v Praze. “Zažili jsme v baráku (Černínském paláci, pozn. red.) silnější i slabší ministry. Dokonce hodně slabé, kteří tomu prakticky nerozuměli. Ale nikdo, nikdo, si nedovolil chovat se takhle neuctivě k práci stovek lidí. Ten chlapec si neuvědomuje, že nemluví na pirátském fóru nebo někde v jejich doupěti, ale protože je vážným kandidátem na post ministra, každé jeho slovo je bedlivě sledováno a analyzováno minimálně desítkami diplomatů z mnoha zemí světa. Dlouho přemýšlím, s čím to srovnat. Asi jako by na operační sál přivedli místo lékaře náhodného troubu někde z parku u nádraží a dali mu do ruky operační nástroje. Výsledkem by místo úspěšné operace byl pacient zmrzačený nebo rovnou rozřezaný na kousky, které by se válely všude kolem,” pokračuje v popisu svého rozčarování vysoce postavený zdroj z ministerstva.

“Ten člověk směřuje mílovými kroky k tomu, že ho prezident jmenovat nebude. Už s tím Izraelem si koledoval, ale dalo se to ještě teoreticky vydiskutovat. Ale jestli začne prezidentovi kádrovat jeho lidi, kteří navíc nejsou žádnými politickými nominanty nebo kámoši, tak si podepsal ortel smrti. Pirunčík je známý jako ryzí profesionál a zdatný diplomat. S tímhle přístupem ať táhnou někam. Jestli si myslí, že tímhle Zemana přitlačí ke zdi a on ustoupí, tak ho málo znají. Lipavský netuší, proti komu začal hrát. Tohle je snaha naprosto vyřadit prezidenta ze zahraniční politiky, což je kromě jinýho i protiústavní. Kdyby byl Lipavský chytrý, mohl to na něj (prezidenta, pozn. red.) zahrát, slíbit mu podporu několika pro něho důležitých věcí a pak si dělat svoje. Tohle ale není cesta. Podle mě ho nic nezachrání. Hlavu už si prostřelil sám. Zemana hrubou silou a útoky nepřesvědčí. Nikdy. A zapomíná ještě na něco, zrušení dekretů nebo odvolání velvyslanců nezvládne sám, prezident mu to musí podepsat. Víc vám asi dodávat nemusím,” uzavírá zdroj z Černínského paláce.

Události kolem Jana Lipavského coby nominanta pětikoalice na post ministra zahraničí nabraly rychlý spád během pondělního odpoledne a večera. Už před tím nebyl pro řadu lidí zrovna přijatelným kandidátem. Třeba postojem k Izraeli a odmítavým názorem na přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tím vzbudil odpor nejen v části české diplomacie a velmi pravděpodobně také u samotného prezidenta, ale rovněž v koaliční ODS.

Pokud si totiž občanští demokraté s Milošem Zemanem v něčem stoprocentně rozumí, je to právě silně přátelský postoj k Izraeli. Již před výroky o odvolávání schválených velvyslanců se redakci několik čelných členů ODS svěřilo, že je pro stranu protiizraelský ministr zahraničních věcí naprosto nepřijatelný. V příštích dnech tak lze očekávat další bouřlivý vývoj. Jeden z členů širšího vedení ODS dokonce nabídl i jiné vysvětlení. “Nemůžu se zbavit dojmu, že celé je to pirátská strategie, jak se “nechat okolnostmi dostrkat” do opozičních lavic s tím, že tam sami jen tak nechtějí, aby jim členové nemohli vyčítat, že kromě voleb prohráli i tohle. Jestli to není jejich exit strategie, pak si nedovedu představit, že s nimi budeme vládnout,” uvedl občanský demokrat.

