VIDEO Akční návštěva ministryně Šlechtové na letecké základně. Zkoušeli jsme i bombardování. Podívejte se sami

Vojenské přesnosti se držela ministryně obrany Karla Šlechtová (nestr. za ANO), když zamířila na návštěvu čáslavské 21. základny taktického letectva. Na vteřinu přesně v ohlášených 14 hodin před budovou velitelství zastavila černá limuzína.

Osobní strážce otvírá dveře a z vozu vystupuje šéfka obrany, kterou na místě vítá náčelník generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář, velitel Vzdušných sil AČR a velitel čáslavské základny.

Ihned po přesunu do sídla velitelství začíná zhruba hodinové setkání ministryně Šlechtové s osazenstvem základny a vedením české armády. Možnost přítomnosti novinářů a pořízení záběrů je velmi krátká. Většinu času se totiž mají probírat informace podléhající přísnému utajení.

Fotogalerie: - Šlechtová v Čáslavi

Během zhruba další hodiny ministryně navštívila další místa a hotovostní pracoviště základny, kam opět nemohli mít přístup ti, kterým chybí potřebná prověrka.

Armáda ovšem na novináře myslela a zajistila jim náhradní program. Bylo tak možné si na vlastní kůži vyzkoušet náročný úkol bojových pilotů. Tedy, sice na vlastní kůži, ale pochopitelně na trenažeru, který do detailu napodobuje skutečný bitevník L-159. Některým se povedlo nejen letoun udržet ve vzduchu, ale i bombardovat či přistát zpět na virtuální základnu.

Po cvičném letu na trenažeru se už novináři opět mohli připojit k delegaci ministryně a velení armády a zhlédnout start dvou nadzvukových stíhaček, známých Gripenů, které střeží náš vzdušný prostor. Od prvního ohlášení poplachu musí být piloti do patnácti minut ve vzduchu, což se podle slov mluvčího základny bez problému stíhá a většinou dokonce i za kratší čas.

Závěrečnou fází návštěvy byla prohlídka hangárů s dalšími letouny, ale i dalšími Gripeny, kde si Karla Šlechtová vyslechla detailní výklad a někteří zdejší vojáci, podle toho, co si mezi sebou povídali, byli překvapeni, kolik toho novopečená šéfka resortu obrany o dané problematice zná. Ve vyjádření pro přítomné novináře pak sama uvedla, že by chtěla navštívit všechny posádky a pokud zůstane ve funkci, návštěvy opakovat. Jedním z dalších míst, kam zamíří, prý bude Univerzita obrany.

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 7% Drahoš 67% Topolánek 6% Horáček 16% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 4% Hannig 0% hlasovalo: 5830 lidí

“Seznámila jsem se zde s celým objektem, zabezpečením celé základny, s hangáry, letadly i hotovostní službou a tím, jakým způsobem zde funguje komunikace od NATO a jak je zde řešeno zabepečení, pokud se jednalo o případnou hrozbu. Jsem potěšena, jakým způsobem je to zde nastaveno a chtěla bych ujistit občany, že zabezpečení našeho vzdušného prostoru je veliké,” uvedla ministryně.

21. základna taktického letectva má prý dokonce vlastní opravářskou divizi. “Jsou to vojáci i civilní zaměstnanci z okolí, kteří sami letadla opravují. Je to unikání i pro členské státy NATO. Máme jednotku, která si sama vše opravuje, viděli jsme to v ukázkách a jsem na ně pyšná,” upřesnila Šlechtová s tím, že opravou letadla se rozumí i nutná prohlídka po každém přistání.

V následujících měsících se bude podle jejích slov zvyšovat zabezpeční základny. “Peníze na to určitě máme a budeme rozkládat investiční prostředky i na opravy a povinné kontroly letadel. V dalších letech budeme řešit také nákup radaru pro zdejší základnu. Budu se s tím ještě seznamovat, ale je to součástí akvizičních plánů,” pokračovala.

Během vánočních svátků prý žádné “přepadovky” nechystá. “Chtěla bych vojákům popřát krásné Vánoce. Ráda bych poté viděla i další posádky, které ad hoc navštívím. Pojedu na Univerzitu obrany, pojedu samozřejmě do Vyškova. Všechny posádky bych ráda navštívila do dvou let a následně je opakovala, pokud zůstanu ve funkci,” dodala Karla Šlechtová po ukočení návštěvy letecké základny v Čáslavi.

Ing. Karla Šlechtová BPP



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Šlechtová navštívila válečné veterány v Domově Vlčí mák Ministryně obrany Šlechtová vyrazila na první inspekci. V muničáku byla spokojena Nelegální imigranti, branná výchova do škol, růst armády, personální změny... Nová ministryně obrany Karla Šlechtová promluvila pro PL Karla Šlechtová hodlá tvrdě prosazovat zahraniční mise českých vojáků. Jestli nezvedne ruce SPD, najde si prý hlasy jinde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka