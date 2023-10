„Končíš, Greto.“ Izrael tvrdě. Odhalena nejhorší zbraň Hamásu

reklama

Boje v Izraeli vyvolané agresí palestinského Hamásu pokračují již třetí týden a boje jsou to tvrdé. Na obou stranách přibývá zraněných a Hamás nadále drží asi 200 izraelských rukojmí. Americký ministr zahraničí Antony Blinken tvrdí, že Hamás brání odhadovaným 500–600 americkým občanům v Gaze opustit území. Na slova šéfa americké diplomacie upozornil server listu Haarec.

V Praze proběhla jak proizraelská demonstrace, tak propalestinská. V Německu, ve Velké Británii či ve Francii upoutaly pozornost především demonstrace propalestinské. Na podporu Palestiny se postavila i ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

„Dnes solidárně udeříme s Palestinou a Gazou. Svět musí promluvit a vyzvat k okamžitému příměří, spravedlnosti a svobodě pro Palestince a všechny dotčené civilisty,“ hlásala do světa Thunbergová na sociální síti X spolu s dalšími aktivistkami. Držela přitom v rukou na velké čtvrtce papíru napsáno, že „stojí po boku Gazy“.

A v Izraeli tvrdě narazila.

Ministerstvo školství židovského státu oznámilo, že vymaže z osnov všechny zmínky o ekologickém aktivismu Grety Thunbergové.

„Hamás je teroristická organizace odpovědná za vraždu 1400 nevinných Izraelců, včetně dětí, žen a starých lidí, a do Gazy unesla přes 200 lidí,“ uvedlo ministerstvo. „Tento postoj ji diskvalifikuje z toho, aby byla výchovným a morálním vzorem, a už není způsobilá sloužit jako inspirace a vychovatelka pro izraelské studenty.“ Na stanovisko ministerstva upozornil server listu Jerusalem Post.

Mladá ekologická aktivistka (*2003) obdržela také otevřený dopis se stovkou podpisů, v němž za svůj postoj sklidila kritiku.

Environmentální vůdci v dopise napsali, že byli „hluboce zraněni, šokováni a zklamáni vašimi tweety a příspěvky týkajícími se Gazy“ a že by se Thunbergová měla „znovu podívat na zvěrstva páchaná Hamásem“.

„Greta Thunberg je dnes nejznámější klimatickou aktivistkou na světě,“ odpověděl Adam Teva V'Din. „Ve své vlivné pozici Greta vyjádřila jednostranný a nekonzistentní postoj a zcela ignorovala kruté činy, kterým byli vystaveni izraelští občané, a únosy stovek lidí. Vzhledem k jejímu postavení, kdy Greta povrchně a přezíravě řeší jiné téma, nevyhnutelně to oslabuje platnost jejích stanovisek souvisejících s klimatem,“ pokračoval v prohlášení. „Lidé ze všech společenských vrstev by si mohli myslet, že povrchnost, kterou projevila v jiném problému, by mohla zpochybnit vážnost a hloubku jejího klimatického aktivismu. Ti, kteří mají vlastní zájmy, by toho mohli zneužít k tomu, aby vykreslili klimatické aktivisty jako neseriózní a postrádající hloubku. Greta už pro nás není vzorem v kontextu změny klimatu, aniž bychom se zabývali etickými a morálními důsledky, které ignorovala. Máme spoustu dalších postav, ke kterým můžeme vzhlížet.“

Kritiku sklidila také na sociálních sítích.

Prezident Izraele Jicchak Herzog oznámil, že Hamás plánoval použít proti civilistům kyanid. V rozhovoru pro britskou televizi Sky News prohlásil, že to dokládají dokumenty a vybavení u těl zabitých teroristů. Informaci převzal také server listu Haarec.

Na tělech teroristů prý byla nalezena USB zařízení s instrukcemi, jak se chovat v chemické válce. Mezi materiály byly podrobné pokyny, jak vytvořit zařízení pro výrobu kyanidu, řekl Herzog. Podle prezidenta pochází jeden z materiálů, který sestával z pokynů pro postup v chemické válce rozpoutané proti civilistům z průvodce Al-Káidy z roku 2003.

Dodal, že během útoku Hamásu 7. října Izrael zažil „čisté zlo, které je třeba vykořenit. A uprostřed tohoto zla jsme svědky lidí po celém světě, kteří podporují teror“.

List Haarec dále oznámil, že dalších 14 izraelských měst poblíž hranic s Libanonem bude evakuováno.

Palestinské ministerstvo zahraničí tvrdí, že bylo zabito již přes 4100 Palestinců. Na 13 000 lidí bylo zraněno.

Server listu Times of Israel ve stejné době oznámil, že Izrael otevřel cestu pro humanitární pomoc z Egypta. Stalo se tak na žádost prezidenta Joea Bidena.

Izrael prý povolil vstup potravin, vody a lékařského materiálu – ale ne paliva – z Egypta na jih Gazy pro palestinské civilisty z této oblasti a ty, kteří se tam evakuovali, pokud se tam nedostane teroristická skupina Hamás. „Jakýkoli jiný pokus o dodávku, který nebude koordinován a schválen Izraelem, bude zmařen,“ uvedl zdroj.

Vedle prezidenta Bidena na sebe ve vztahu k Izraeli upozornil i vůdce republikánské menšiny v Senátu Mitch McConnell, který se na jedné straně staví kriticky jak k Joeu Bidenovi, tak k jeho nejpravděpodobnějšímu republikánskému vyzyvateli Donaldu Trumpovi.

Mitch McConnell prohlásil, že válka mezi Izraelem a Hamásem je „celosvětový problém“, který představuje „bezprostřední hrozbu“ pro USA. Naznačil, že tato válka dává tušit zrod nové osy zla v podobě Ruska, Číny a Íránu. Vyjádřil se v tomto smyslu v rozhovoru s moderátorem „Fox News Sunday“ Shannonem Breamem.

„Musíte reagovat na podmínky, které skutečně existují a které jsou hrozbou pro Spojené státy. Íránci jsou hrozbou i pro nás. A tak je to stav nouze. Je to stav nouze, který musíme zintenzivnit a vypořádat se s touto osou zla – Čína, Rusko, Írán – protože je to bezprostřední hrozba pro Spojené státy,“ řekl McConnell.

Poznamenal, že svět je dnes mnohem nebezpečnější, než byl kolem roku 1990 a Bidenova administrativa v této situaci podle něj dělá velké chyby.

„Myslím, že Bidenova administrativa vyslala špatný signál a katastrofálně se stáhla z Afghánistánu. Myslím, že to bylo jako dát zelenou Putinovi, aby šel na Ukrajinu. A vidíme, že Írán, hlavní sponzor terorismu, posílá drony do Ruska a útočící – Hizballáh a v této konkrétní situaci Hamás – útočí na Izraelce pomocí dronů. Takže je to všechno propojené. Nemůžete oddělit jednu část a říct, že se budeme zabývat pouze tím. Všechno to souvisí,“ pravil.

Toho, že všechno souvisí se vším, jsou si podle šéfa republikánské menšiny v Senátu vědomi i Japonci, Tchajwanci a další partnerské národy.

„Japonský premiér řekl, jestli chcete poslat prezidentu Si poselství, porazte Rusy na Ukrajině,“ pokračoval. „Jihokorejci, Japonci, Tchajwanci všichni se zajímají o to, co se děje na Ukrajině, protože vědí, že to prezident Si sleduje. Prezident Si nedávno prohlásil, že mají nekonečné přátelství s Rusy. Co ještě potřebujete vědět o tom, jak důležitá je Ukrajina pro Asii a Blízký východ?“ ptal se.

Zdůraznil také, že posílání pomoci na Ukrajinu a nutnost vyrábět nové vybavení jednak v USA vytváří nová pracovní místa a jednak Spojené státy světu ukazují, že stále jsou velmocí, s níž je nutno počítat. „Takže představa, že naše pomoc Ukrajině není pro nás užitečná, není věcná,“ uzavřel senátor své vystoupení.

