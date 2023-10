Izrael, Ukrajina a zbraně z USA. Temné zprávy. A řev po výroku

„Co si řeknete, to dostanete.“ Tak by se dala shrnout americká odpověď Izraeli ohledně zbraní. Dle serveru Politico dal americký prezident pokyn, aby jeho administrativa vojenskou pomoc Izraeli zařídila. To může znamenat, že Izrael bude čerpat z amerických zásob, které mají USA v zemi již uskladněné. Z nich ovšem čerpala též Ukrajina. V mezičase americký ministr zahraničí hovoří se svými protějšky z Blízkého východu. Jedno jeho prohlášení ovšem vyvolalo značné pobouření na domácí scéně.

Izrael už hnutí Hamás oficiálně vyhlásil válku. Dle zdrojů serveru Politico dostane Izrael zbraně od svého největšího partnera, tedy od USA. O tyto zbraně Izrael požádal a americká administrativa dělá podle zdrojů vše, aby tento požadavek splnila. Jaký typ zbraní Izraelci požadují však dotyční říci nechtěli.

Problémem ovšem bude americká sněmovna. Jakékoliv požadavky na pomoc budou muset být odhlasovány a sněmovna o nich nemůže hlasovat, dokud si nezvolí předsedu. Bývalý předseda Kevin McCarthy byl nedávno odvolán kvůli sporům s křídlem republikánů, které má výhrady k tomu, co jsou republikáni schopní ve sněmovně odhlasovat, např. další a další pomoc Ukrajině. Pomoc Izraeli už každopádně schválil prezident Joe Biden, který podle zdrojů Politico řekl, že mají udělat všechno, aby Izrael v konfliktu podpořili. „Řekněte, co chcete, dostanete to,“ byla podle druhého zdroje (zřejmě z izraelské strany) reakce od prezidenta.

Jednou z možností by podle serveru bylo, že by Izrael dostal munici z nepříliš zmiňované zásoby, kterou mají USA v Izraeli uloženou. Tyto zásoby jsou původně určeny pro americké jednotky na Blízkém východě, ale v dřívějších krizových situacích již USA povolily Izraeli, aby z této zásoby čerpal. A i když se z této zásoby čerpala pomoc Ukrajině, dle zdrojů z americké administrativy je v ní pro Izrael stále dost a neočekávají, že by pomoc Izraeli ovlivnila posílání zbraní Ukrajině, protože obě země používají rozdílné zbraňové systémy. Dotyčný zdroj tvrdí, že i když pomoc Ukrajině byla značná, USA si ponechaly dostatek munice na obranu svou a svých spojenců. „Izrael má Iron Dome, zatímco Ukrajina používá systémy NASAMS, Patriot a Hawk,“ uvedl tento zdroj o protivzdušných systémech.

Jenže problém nemusí být s protivzdušnou obranou. O této zásobě munice psal již server Business Insider. S poznámkou, že Spojené státy poskytly Ukrajině už dva miliony granátů ráže 155 mm pro dělostřelectvo. Pentagon nedávno oznámil, že v roce 2025 hodlá produkovat 100 000 těchto granátů za měsíc, tedy podstatně více, než je současné tempo 14 000 za měsíc. Jak server poukazuje, Ukrajina ovšem spotřebuje 6000 těchto granátů denně. Z této zásoby v Izraeli bylo pro Ukrajinu odvezeno údajně 300 tisíc granátů a mluvčí izraelských vojenských sil to tehdy komentoval, že to je starost Američanů, že zásoby patří USA, které se Izraele ani nemusí ptát.

Teď už podle Business Insideru nemusí Izrael reagovat tak ležérně. Operace v pásmu Gazy již začala, zatím je vedena převážně ze vzduchu. V minulých konfliktech s Hamásem ovšem došlo na dělostřelectvo a Izraelci 155 milimetrovou munici používají hned v několika zbraňových systémech.

Kromě amerických úředníků, kteří mají Izraeli dodat vše, co si řekne, má napilno i Anthony Blinken, americký ministr zahraničí. Již v sobotu dle svých slov hovořil s izraelským prezidentem Herzogem, prezidentem Západního břehu Abbásem a saúdským ministrem zahraničí. „Zopakoval jsem, že Izrael má právo na obranu a požadoval, aby byly podniknuty společné kroky vedoucí k okamžitému zastavení teroristických útoků Hamásu a dalších ozbrojenců,“ uvedl Blinken.

Spoke with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to discuss today’s appalling attacks on Israel. I reiterated Israel’s right to self defense and called for coordinated efforts to achieve an immediate halt to the violent attacks by Hamas terrorists and other militants. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2023

Hovořil také s egyptským, katarským a jordánským ministrem zahraničí. A také tureckým. „Izrael má právo se bránit, zachránit své zajatce a chránit své občany,“ uvedl prý směrem k Hakanu Fidanovi.

Turkish Foreign Minister @HakanFidan and I discussed Hamas’ attacks on Israel. Israel has the right to defend itself, rescue any hostages, and protect its citizens. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2023

Nicméně, po další diskusi s Findanem Blinken uvedl, že „podporuje tureckou snahu o příměří a okamžité propuštění všech rukojmích držených Hamásem“.

Turkish Foreign Minister @HakanFidan and I spoke further on Hamas’ terrorist attacks on Israel. I encouraged Türkiye's advocacy for a cease-fire and the release of all hostages held by Hamas immediately. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 8, 2023

Právě za toto prohlášení se stal Blinken terčem kritiky. „Prostě vraťte rukojmí a jsme v pohodě, jestli vy jste v pohodě? Jste v pohodě?“ parodoval tento přístup komentátor Stephen L. Miller. „Připomínám, Hakan Fidan byl šéf rozvědky, který dohlížel na vytvoření buňky Hamásu v Turecku, jejíž součástí byl i velitel teroristů Salah al-Arúri, který řídil útoky na Západním břehu,“ přidal poznámku autor čtyř knih o Blízkém východu Jonathan Schanzer.

"Just give the hostages back and we're good if you're good. Are you good?" https://t.co/xqZoN92Rco — Stephen L. Miller (@redsteeze) October 9, 2023

I repeat: Hakan Fidan was the intelligence chief who presided over the establishment of a Hamas headquarters in Turkey that included an active terrorist commander directing attacks in the West Bank, Saleh al-Arouri. https://t.co/J8ETtxj2q1 — Jonathan Schanzer (@JSchanzer) October 9, 2023

„USA si musí udělat pořádek v tom, co dáváme najevo. Buď podporujeme izraelské právo na sebeobranu, jak řekl Biden, nebo tlačíme na příměří, jak řekl Blinken. Nemůže to být obojí, protože Izrael jasně prohlásil, že chystá odvetu,“ ozval se veterán Patrick Fox ještě umírněně.

„Nesouhlasím s návrhem příměří mentálně nedostatečného ministra zahraničí a vyzývám Izrael, aby z Gazy udělal parkoviště,“ reagoval Matt Rinaldi, šéf texaských republikánů. Hlasů odsuzujících Blinkena za slabost bylo ale mnohem více, někteří jeho slova dokonce přirovnali k případu, že by někdo chtěl „příměří“ den po jedenáctém září.

I disagree with the mentally challenged Secretary’s cease-fire proposal and encourage Israel turning Gaza into a parking lot. https://t.co/3QKQsvWdhJ — Matt Rinaldi (@MattRinaldiTX) October 9, 2023

Psali jsme: Chcimír Petr Pavel. Zbořil o válce v Izraeli a ČR Vykopnout je. Otřesené Německo se ozvalo proti slavícím migrantům Ceny nafty a benzínu v ohrožení. Zítra prý začne tanec Padlo jasně: Jak válka v Izraeli pomůže Rusku

